Из Мариуполя продолжают эвакуировать украинских военных, - Генштаб

Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиацентре "Украина" в четверг.

На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено

"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.

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