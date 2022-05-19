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Новости Война
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Из Мариуполя продолжают эвакуировать украинских военных, - Генштаб

азовсталь

Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиацентре "Украина" в четверг.

На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено

"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.

Также читайте: Красный Крест регистрирует украинских военных, вышедших из "Азовстали"

Автор: 

Генштаб ВС (6177) Мариуполь (5704) эвакуация (2061) Азовсталь (374)


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Топ комментарии
+63
ідіть ви ***** вєрующиє в слово москалів....
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19.05.2022 15:45
+51
Ну не евакуируют а здают в плен, во первых. Такое ощущение что у нас уже рашистские сми тексты пишут. Скоро и о прекращении огня и о *перемириях* начнут говорить.
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19.05.2022 15:46
+45
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
-----------
Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
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19.05.2022 15:49
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ідіть ви ***** вєрующиє в слово москалів....
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19.05.2022 15:45 Ответить
Тим більше, що рашисти самі кажуть що не давали ніяких зобов'язань


То хто бреше?
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19.05.2022 16:00 Ответить
Москалі ж не можуть брехати…
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19.05.2022 17:07 Ответить
Ну эвакуацией это называть можно конечно ,но мы ведь с Вами знаем ,что это называется иначе !
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19.05.2022 15:45 Ответить
І все закінчиться банальним розстрілом героїв
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19.05.2022 18:26 Ответить
Ну не евакуируют а здают в плен, во первых. Такое ощущение что у нас уже рашистские сми тексты пишут. Скоро и о прекращении огня и о *перемириях* начнут говорить.
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19.05.2022 15:46 Ответить
Что значит уже? Давно.73% надули в уши теже люди по тем же технологиям
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19.05.2022 16:02 Ответить
От вашего словоблудия суть событий не изменится. Продолжается сдача в плен. Участь наших незавидна. Боюсь сказать - ужасна.
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19.05.2022 15:49 Ответить
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
-----------
Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
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19.05.2022 15:49 Ответить
Певна річ, кацапи дотримають слово зараз: їм ще своїх довбнів з Придністров'я виводити...
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19.05.2022 16:01 Ответить
ЗЕ КОРЫДОР
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19.05.2022 17:24 Ответить
Последний раз когда рашисты давали слово они расстреляли пятерых наших солдат которые вывозили гражданских по зеленому коридору. Я даже не хочу вспоминуть другие *слова* которые рашисты давали, в том числе те когда ***** на камеры сказал что Мариупольбольше бомбить не будут. Поетому тот кто продолжает верить в слово рашистов для меня в первую очередь враг№1
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19.05.2022 15:49 Ответить
это наивность ??? или лукавство??? или только то что может сказать ???
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19.05.2022 15:54 Ответить
Это предательство
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19.05.2022 17:05 Ответить
это дебилизм
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19.05.2022 18:37 Ответить
Верят кацапам????? Это писец!!!!!! Запомним фамилии тех кто с нашей стороны гарантировал нашим ребятам безопасность!!!! А если говорить чесно то похоже что наше руководство подставило и предала наших бойцов!
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19.05.2022 15:54 Ответить
Це все що вам потрібно знати про нашу владу - коли будете дивитись страту на грязной площі
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19.05.2022 15:54 Ответить
Це заявив Генштаб на чолі з Залужним!
Він молодець, герой, ага...
Він також вірить окупантам, після цієї заяви Генштабу.
Тепер не дивно, що злили південь України.
Генштаб з тими ***..ними паркетними, злив і південь України, і Маріуполь, і Азовців.
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19.05.2022 16:05 Ответить
Вірте йому... А він вірить окупантам на слово...пісець повний
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19.05.2022 16:31 Ответить
Володя , Залужный воюет , и ему непросто далось данное решение
и как ты , кремльбот гребанный , срач раздуваешь , на войне не все по плану идет , там выбора небыло - либо умереть под огнем арты , либо попытатся выжить
но тебе с дивана видней
закрой свое грязное хлебало ,
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19.05.2022 16:39 Ответить
Москаль, я знаю, що ти хочеш знищення України, тобі подобається, коли паркетні генерали-зрадники за гроші та посади здають південь України, здають Азовців, ітд...
А мені не подобаються ці брехливі потвори-зрадники в Генштабі, в ОП і у всій владі, бо я хочу бачити Україну в загальновизнаних кордонах 1991 року, разом з Кримом та Донбасом.
І твої відмазки зрадників і пуйловських агентів у злодійські зеленій владі не допоможуть цим тварюкам.
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19.05.2022 16:54 Ответить
Ну Залужний то і не паркетний.Але не факт,що він може потягнути керування цілою армією.Для керування потрібні над можливості.
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19.05.2022 17:04 Ответить
А ти- герой цієї війни? Воюєш?
Знаєш , як треба було діяти в цей час?
Здається мені, ти допомагаєш ворогу сіяти розбрат в Україні
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19.05.2022 17:17 Ответить
Тоді йди воювати!!!
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19.05.2022 17:26 Ответить
Когда планируют операции типа той, которую выполнял Азов, всегда есть план отхода. И где этот план? Почему ждали так долго, чтобы их вытащить оттуда. Создаётся впечатление, что планы как у Жукова были: стоять до конца - до конца жизни защитников. А когда они выполнили задачу - сдать в плен. И не надо говорить о трудных решениях. Головой нужно думать генштабу. А пока что мы наблюдаем "хитрую тактику" - сдачу земель и героев.
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19.05.2022 17:10 Ответить
В хлопців в УПА теж був вибір--ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ
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19.05.2022 18:28 Ответить
А ти - герой і все знаєш, як треба було вчиняти!
Йди на фронт!
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19.05.2022 17:11 Ответить
А ти йди на ***!
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20.05.2022 02:50 Ответить
shto proishodit ? uzhe pervyh neotdali , v gosdure uzhe krichat shto vseh razzstreljat.......i tut.......im otpravljajut "sledushuju partiju" ......shto za bred ? !
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19.05.2022 15:55 Ответить
Кацапським брехливим свиням немає ніякої віри...Хтось у цьому ще сумнівається???
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19.05.2022 15:56 Ответить
Генштаб вірить рашистськими окупантам, і що?
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19.05.2022 15:59 Ответить
Що це за "евакуація" така в російськи сізо 🤔
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19.05.2022 15:56 Ответить
Кремлівський сценарій втілюється в життя!!!!)))
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19.05.2022 15:57 Ответить
Новояз від блаZня - "здача у полон" це "евакуація".
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19.05.2022 15:57 Ответить
Смеялись с новояза орков, теперь сами идем по их стопам. Почему не назвать вещи своими именами? "Эвакуация" наших войск из котла противником называется "сдачей в плен". Неужели наши уроды не понимают, что такие подмены понятий только злят народ.
Для тех, кто ожидает, что азовцы в скором времени вернутся домой, я напомню, что в плену у орков до сих пор есть люди, которые туда попали еще в 2014-м. Хотя скорее всего вернут тяжело раненых, чтобы не возиться с ними. Снимут сюжетик о том, что они покаялись и обменяют на пилотов, танкистов, кадыровцев. Остальных быстро вернуть не получится.
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19.05.2022 16:13 Ответить
так скорее всего и будет, может даже хуже и они именно из Мариуполя никого не будут менять, только на других пленных
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19.05.2022 16:24 Ответить
Это писец!!
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19.05.2022 15:57 Ответить
Ни одной попытки военным путём помочь нашим военным верх. гл. не предпринял - это, по словам люси большой риск. А сдавать наших военных верх. гл., где фсб рф начнёт пытать на допросах всеми нечеловеческими методами - это не риск.
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19.05.2022 15:59 Ответить
що допитувати ? хлопці провели стільки в отечені в них був свій фронт .Слава героям .
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19.05.2022 16:29 Ответить
Арестович врет. Никакого "риска" в деблокаде азовцев небыло. Мы бы просто потеряли убитыми и раненными несколько тысяч бойцов и несколько сот техники. Это была бы "перемога"?
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19.05.2022 19:15 Ответить
Бляха ну ми ж не москалі. Чому не визнати капітуляцію гарнізону? Нащо це словоблудіє?
Нічого ганебного тут нема. Оточений гарнізон без води,їжі ,БК не може воювати безкінечно!
Вірити москалям?! ШТА? Нащо це озвучувати взагалі?
Визнати капітулювали будемо намагатись міняти. Іншого там нема. Для" азовців" полон це тортури , та багаторічне ув'язнення(у кращому випадку)
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19.05.2022 15:59 Ответить
интересно, и какое же это слово они давали? соблюдать женевскую конвенцию? не пытать? тогда какая же это эвакуация? это сдача в плен!
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19.05.2022 16:00 Ответить
Рашисты не могут соблюдать женевскую конвенцию потому что они с нее вышли еще в 2019 году подписав соответствующий закон. О каких правах и каком слове от Рашки наши и иностранные организации говорят не понимаю
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19.05.2022 16:08 Ответить
Радио свобода вроде сообщает что около 1700 наших, ничего не понятно я не верю росиси они сейчас имеют все четыре туза в переговорах к которым именно сейчас склоняют Украину Макрон и его компания.
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19.05.2022 16:02 Ответить
Там крім Азова були й інші підрозділи: прикордонники, національна гвардія, морська піхота, поліція і якщо не помиляюсь КОРД.
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19.05.2022 16:08 Ответить
Да я знаю, но в любом случае они все герои и эти парни цвет украинской нации если мы их потеряем как потом смотреть в глаза их матерям, жёнам и детям. Одни фото и видео как их обыскивают не возможно смотреть...
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19.05.2022 16:29 Ответить
В смысле, принимают в плен . Для кого эта лапша , эвакуируют
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19.05.2022 16:04 Ответить
Где ты увидел про предателей? Зачем ты сюда приплел Сралина? Никто и слова плохого нигде про бойцов не сказал! Речь идет только о том, чтобы называть вещи своими именами, чтобы не становиться похожими на орков.
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19.05.2022 17:10 Ответить
1.Влада каже "евакуація".
2.Буде обмін.
3.Буде гарантоване життя українських військових.
Дивимось..
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19.05.2022 16:06 Ответить
Генштаб що працює під ФСБ, яка евакуація? Куди? В російські СІЗО?
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19.05.2022 16:07 Ответить
Що ти верзеш? ти воюєш? не розкривай пельку на генштаб!!!
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19.05.2022 17:24 Ответить
це не евакуація, а здача в полон.
Застосовуйте вірну термінологію
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19.05.2022 16:09 Ответить
Тільки при такому Президенту здачу військових в полон назвають мобілізацією чи евакуацією, про що можна вести далі мову?
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19.05.2022 16:19 Ответить
Выдать террористам заложников, а потом хотеть от них порядочности, честного слова и соблюдения законов? Это просто сюр какой-то!
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19.05.2022 16:19 Ответить
Да я уже говорил ,ребят кинули и предали . Дай Бог , чтобы я ошибся в этом утверждении . Обращаюсь к ВСУ , если есть опасность окруженя выходите сразу, Киеву верить, это почти ,как москалям , помните в Киеве всегда все хорошо 👌. Ну припугнули их немножко в марте ну це таке. Я 22 февраля писал ,что будет окружение . Командир Азова мог их вывести 26 февраля весь гарнизон , но Киев попросил остаться . Обещали наверное деблокировать . Причём это уже было в Иловайске . Поэтому при малейшей угрозе , надо отступать, что бы там Киев не обещал . Потому что находится в плену не им ,а вам . Можно воевать если надёжный тыл , а если тыла нет , то это полная жопа
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19.05.2022 16:20 Ответить
Здача в полон тепер евакуацією називається?
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19.05.2022 16:21 Ответить
Так, все у "найкращих" традиціях Мордору:

Полон - це евакуація
Зрада - це недолугість
Проросійська гнида - це лідер **********
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19.05.2022 16:57 Ответить
на цю мить головне що живі -
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19.05.2022 16:23 Ответить
Dima30 , Вы реально, в это верите , а я был в Чаплях в14-м и видел эту горе технику , которую прислал Киев для деблокации , потом был коридор , типа договорились но некоторых предупредили ,что бы они сбежали . Так что не надо нас тут успокаивать уже 22 все всё видели
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19.05.2022 16:26 Ответить
Я вірю в ЗСУ!Якщо військово-політичне керівництво на це пішло значить мають щось,що гарантує життя тим хто був у гарнізоні.
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19.05.2022 17:07 Ответить
І ще одне.Я і ви маєте право на помилку,а президент воюючої країни-ні.Тому,давайте відкинемо емоції та зачекаємо,бо зараз зарано робити висновки.
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19.05.2022 17:34 Ответить
Коментарі на цензорі не перестають мене дивувати, то пацани герої, яких потрібно рятувати, то все піздець повний все здали, все просрали, тупо здали хлопців і жоден з коментаторів не каже настільки важко виживати під постійними бомбовими ударами з обмеженою кількістю базових засобів існування
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19.05.2022 16:41 Ответить
да пусть хотя бы Зеленский и Генштаб не врут, что это эвакуация, а называют вещи своими именами. Это так сложно?
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19.05.2022 16:49 Ответить
Я думал когда вражеские войска разоружают и вывозят наши войска на подконтрольную им территорию это называется пленом, а это оказывается эвакуация! А может это эякуляция ?
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19.05.2022 16:44 Ответить
Все эти бойцы держали оборону им нужно было помочь военным путем, а не жалеть местное население
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19.05.2022 16:46 Ответить
Ми б втратили втричі більше військових ніж врятували б.
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19.05.2022 17:10 Ответить
В романе Джона Фаулза "Волхв" есть сильнейшая сцена, когда героя, грека, немецкий офицер ставит перед невозможным выбором: или убить тяжело раненых пленных партизан, или будет расстреляно местное мужское население, которое "внеполитики".
Герой не смог выстрелить в героев. Потому что тогда он бы убил Дух народа и разрушил свое "Я", свою веру, мораль и самоуважение.
Местные, родственников которых тогда расстреляли, потом его ненавидели.
Но Греция в итоге стала свободной.
"Свобода - это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего".
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19.05.2022 17:40 Ответить
"...віримо в те, що слово, дане ними (кацапами) буде виконано"?

"Договір з росією не вартий навіть паперу, на якому підписаний." (с) Отто фон Бісмарк
Перевірено Іловайськом та іншими "зеленими коридорами".
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19.05.2022 16:51 Ответить
Ростовское СИЗО... Это нихрена не эвакуация
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19.05.2022 16:55 Ответить
Нет слов……
Когда в Украине началась война, то здесь по ТВ показывали репортаж из Сирии. Спасатели «белых касок» раскалывали как кацапы в Сирии «помогали»…..
И дали СОВЕТ украинцам - НЕ ВЕРИТЬ!!!
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19.05.2022 16:58 Ответить
Опять наши в плену. Зеля с генералами накомандовался. Не говорят сколько, есть же еще 36 бригада. Это тысячи людей. У нас нет столько русни.
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19.05.2022 17:37 Ответить
их как раз больше всего. Да и кроме Азова и 36 бригады много кто есть
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19.05.2022 17:39 Ответить
ужас...а можно если что-то пойдет не так, киевских договорщиков повесить на крещатике, ну за то что опять прое*ли?
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19.05.2022 18:42 Ответить
Перевод с ЗЕбильного: эвакуация - сдача в плен, прекращение огня - сдача территорий, мирные переговоры - капитуляция.
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19.05.2022 19:24 Ответить
Мы воюем с огромным монстром, в разы превосходящим нас по ресурсам и возможностям. Будут еще и проигрыши, и окружения, и пленные. Как будут и наши победы и освобожденные территории и окружения орков. Война только началась.
Напомню, что летом 1941 года гитлеровцам сдались около 3 млн. красноармейцев. Итог этой войны всем известен.
У наступающей армии всегда больше пленных. Это военная аксиома. По другому не бывает. Поэтому у них в плену около 3 000 наших бойцов (с учетом азовцев), а у нас около 600. Когда пойдем в контрнаступление, то всё выровняется. Всех обменяем.
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19.05.2022 19:29 Ответить
Дежа вю. Іловайськ пригадується. А граблі вони і в Україні граблі.
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19.05.2022 21:09 Ответить
А Азов все чекав приходу ЗСУ в Маріуполь. Схоже не дочекався. Все це закінчится великим пшиком. Гебешніку когось наїбати любима справа. Ну хіба що їх на смердчюка міняють але і то не факт.
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19.05.2022 21:13 Ответить
 
 