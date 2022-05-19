Из Мариуполя продолжают эвакуировать украинских военных, - Генштаб
Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиацентре "Украина" в четверг.
На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено
"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.
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То хто бреше?
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Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
Він молодець, герой, ага...
Він також вірить окупантам, після цієї заяви Генштабу.
Тепер не дивно, що злили південь України.
Генштаб з тими ***..ними паркетними, злив і південь України, і Маріуполь, і Азовців.
и как ты , кремльбот гребанный , срач раздуваешь , на войне не все по плану идет , там выбора небыло - либо умереть под огнем арты , либо попытатся выжить
но тебе с дивана видней
закрой свое грязное хлебало ,
А мені не подобаються ці брехливі потвори-зрадники в Генштабі, в ОП і у всій владі, бо я хочу бачити Україну в загальновизнаних кордонах 1991 року, разом з Кримом та Донбасом.
І твої відмазки зрадників і пуйловських агентів у злодійські зеленій владі не допоможуть цим тварюкам.
Знаєш , як треба було діяти в цей час?
Здається мені, ти допомагаєш ворогу сіяти розбрат в Україні
Йди на фронт!
Для тех, кто ожидает, что азовцы в скором времени вернутся домой, я напомню, что в плену у орков до сих пор есть люди, которые туда попали еще в 2014-м. Хотя скорее всего вернут тяжело раненых, чтобы не возиться с ними. Снимут сюжетик о том, что они покаялись и обменяют на пилотов, танкистов, кадыровцев. Остальных быстро вернуть не получится.
Нічого ганебного тут нема. Оточений гарнізон без води,їжі ,БК не може воювати безкінечно!
Вірити москалям?! ШТА? Нащо це озвучувати взагалі?
Визнати капітулювали будемо намагатись міняти. Іншого там нема. Для" азовців" полон це тортури , та багаторічне ув'язнення(у кращому випадку)
2.Буде обмін.
3.Буде гарантоване життя українських військових.
Дивимось..
Застосовуйте вірну термінологію
Полон - це евакуація
Зрада - це недолугість
Проросійська гнида - це лідер **********
Герой не смог выстрелить в героев. Потому что тогда он бы убил Дух народа и разрушил свое "Я", свою веру, мораль и самоуважение.
Местные, родственников которых тогда расстреляли, потом его ненавидели.
Но Греция в итоге стала свободной.
"Свобода - это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего".
"Договір з росією не вартий навіть паперу, на якому підписаний." (с) Отто фон Бісмарк
Перевірено Іловайськом та іншими "зеленими коридорами".
Когда в Украине началась война, то здесь по ТВ показывали репортаж из Сирии. Спасатели «белых касок» раскалывали как кацапы в Сирии «помогали»…..
И дали СОВЕТ украинцам - НЕ ВЕРИТЬ!!!
Напомню, что летом 1941 года гитлеровцам сдались около 3 млн. красноармейцев. Итог этой войны всем известен.
У наступающей армии всегда больше пленных. Это военная аксиома. По другому не бывает. Поэтому у них в плену около 3 000 наших бойцов (с учетом азовцев), а у нас около 600. Когда пойдем в контрнаступление, то всё выровняется. Всех обменяем.