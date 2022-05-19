Красный Крест регистрирует украинских военных, вышедших из "Азовстали"

МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, эвакуированных с завода "Азовсталь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Оперативный ВСУ.

Отмечается, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, по просьбе сторон, покидающих завод "Азовсталь". Эта работа продолжилась в среду, а затем в четверг.

Также сообщается, что "МККК не транспортирует военнопленных в места их дальнейшего содержания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

"В ходе проведенной регистрации каждый украинский защитник заполняет анкету, указывая свои личные данные, такие как имя и дата рождения, а также ближайший родственник", - сказано в сообщении.

Эта информация позволяет Красному Кресту следить за судьбой плененных лиц и помогать им оставаться на связи со своими семьями.

Смотрите также: Родные защитников Мариуполя просят Турцию содействовать сохранению жизней защитников. ФОТО