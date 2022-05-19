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Красный Крест регистрирует украинских военных, вышедших из "Азовстали"

азовсталь,маріуполь

МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, эвакуированных с завода "Азовсталь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Оперативный ВСУ.

Отмечается, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, по просьбе сторон, покидающих завод "Азовсталь". Эта работа продолжилась в среду, а затем в четверг.

Также сообщается, что "МККК не транспортирует военнопленных в места их дальнейшего содержания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

"В ходе проведенной регистрации каждый украинский защитник заполняет анкету, указывая свои личные данные, такие как имя и дата рождения, а также ближайший родственник", - сказано в сообщении.

Эта информация позволяет Красному Кресту следить за судьбой плененных лиц и помогать им оставаться на связи со своими семьями.

Смотрите также: Родные защитников Мариуполя просят Турцию содействовать сохранению жизней защитников. ФОТО

военнопленные (1043) эвакуация (2061) Красный Крест (440) Азовсталь (374)


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Топ комментарии
+34
РАНІШЕ ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ !!!
НЕ ГУНДОСІКИ ЗНИМАТИ А ДО ВІЙНИ ГОТУВАТИСЯ
3 РОКИ ПРОСРАЛИ
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19.05.2022 15:20
+32
Словом "евакуація" зелена мразота називає здачу в полон, яку самі й організували.
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19.05.2022 15:07
+17
нажаль у травні це вже був єдиний вихід(ну ще - героїчно загинути)
Їх зрадиди спочатку у 21 році коди готувалися до шашликів а не до війни
а потім у лютому 22 коли не дозволили відійти до Волновахи
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19.05.2022 15:19
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нажаль у травні це вже був єдиний вихід(ну ще - героїчно загинути)
Їх зрадиди спочатку у 21 році коди готувалися до шашликів а не до війни
а потім у лютому 22 коли не дозволили відійти до Волновахи
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19.05.2022 15:19 Ответить
Зелена шобла не гундосить про полон, а не евакуацію, бо це вплине на рейтинг головБлазня.
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19.05.2022 15:45 Ответить
Словом "евакуація" зелена мразота називає здачу в полон, яку самі й організували.
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19.05.2022 15:07 Ответить
Ви вже дістали зі своєю зрадою. Яка була альтернатива? Чи вам було б краще, якщо б всі до останнього військові на Азовсталі загинули в перестрілках, які вже не мають жодного сенсу, під завалами від авіабомб, від ран, які не загоюються і які нічим лікувати, або від голоду і спраги?
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19.05.2022 15:16 Ответить
РАНІШЕ ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ !!!
НЕ ГУНДОСІКИ ЗНИМАТИ А ДО ВІЙНИ ГОТУВАТИСЯ
3 РОКИ ПРОСРАЛИ
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19.05.2022 15:20 Ответить
при Порошенко такого не было
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19.05.2022 17:16 Ответить
Як вже ви задовбали з Порошенком. Ви ще Кравчука добавте і Кучму. Для мене нема ідолів але гидко вже читати. Обгадяться і шукають винних.
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19.05.2022 17:18 Ответить
ні. Порошенко відбудовував армію і обороноспроможність, розвивав ракетні програми. проводив реформи.
а ваші зелені розвалили все - економіку, обороноздатність, закрили ракетні програми, і тільки крали. на топ-постах стояли зрадники - татаров, портнов, єрмак, демченко, буданов. скандали були кожен день. інеспроста путлер планував захопити київ за 3 дні, все ж було готово - кордони відкриті, підступи розміновані, армія без палива і з боргами по зарплаті. ні жодного броніка/каски/аптечки не було випущено при зелених!
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19.05.2022 18:19 Ответить
Ситуацию загнали в тупик если была угроза окружения Мариуполя нужно было отступить, и из Крыма не выпускат
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19.05.2022 15:24 Ответить
Альтернатива війні в оточенні, звісно, лише одна - війна на фронті із тилом та забезпеченням.

Чому не дозволили Азову вийти з Марікп ще в перших числах березня?👿
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19.05.2022 15:25 Ответить
29 березня 2022:

"Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив."

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335589/
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19.05.2022 15:44 Ответить
Не влаштовувати совкове шоу "єдності" для зебілів, а готуватися до вторгнення. А зараз у блаZнів навіть немає рішучості називати речі свїми іменами - не евакуація, а здача у полон з спробами у майбутньому бійців обміняти.
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19.05.2022 15:44 Ответить
та мало лі яка. через Ердогана діяти. Гуттеріша туди послати. з херсону наступати. підкупити місцевих рашистів. горлати на весь світ. а канал 24 навіть не транслював їх прес-конференцію!
а тепер розказує, що буцімто не було іншого виходу, ніж здати їх у полон.
знаючи брехливість і непрофесійність зекоманди, тут бачиться тільки зрада. та ще й обставляють все в своїй дебільній манері - ніхто нічого не кажіть, і ми нікому нічого не скажемо, а як скажемо, то набрешемо - не полон, а евакуація, не обмін, а суд.
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19.05.2022 18:16 Ответить
Альтернативы не было, видимо.
Но зачем Зеленский продолжает свою пиар-компанию, называя это эвакуацией ?!
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19.05.2022 19:37 Ответить
А не Ваш ли "гуру" сдал моряков в Керческом проливе лишь бы военное положение ввести? И я не помню, что бы он их вытащил. А ну да, у нас Мальдьвы , томос, а то так расходники...
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19.05.2022 17:21 Ответить
А Ваша мразота, что предлагала? А то Бучу он сам освободил, мог бы и Мариуполь.
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19.05.2022 17:28 Ответить
Про.бали
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19.05.2022 17:58 Ответить
Регистрировать без толку. Вы лутше обезпечте им перемещение на свободную Украину
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19.05.2022 15:07 Ответить
На переміщення Героїв Маріуполя на вільні території рашисти не підуть, бо матимуть біля 2500 характерників, які зубами будуть рвати окупантів.

Так, це ніяка не "евакуація", а сдача в полон. Сдача "вищим військово-політичним керівництвом", тобто, Боневтіком!
Добре, що хоч Червоний Хрест реєструє наших Воїнів. Рано чи пізно вони повернуться в Україну, хоча й не всі, а решта пройде пекло
Добре, що рашисти загальмували із визнанням Азова терористами - мабуть второпали, що рано чи пізно, а повертати Азовців доведеться
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19.05.2022 15:22 Ответить
ты или тупое или врешь специально....Иловайск это Хомчак и Коломой ( патрон ЗЕ), которого зе чмо министром сделало, Дебальцаво не было котла , В Керчи все моряки дома
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19.05.2022 17:19 Ответить
просили не розганяти зраду, оскільки любе слово може бути використане рашнею для подальших провокацій та відмови подальшого обміну.

тому мовчу як правильна дєвочка

не тра доводити, щоб я включала СИРЕНУ

не тую, що моряків зваблювала, а ту, що ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

звільніть хлопців, прошу.
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19.05.2022 15:10 Ответить
Бачили ми на фотках тих спостерігачів від "червоного хреста": вони з червоними повязками на руках і автоматами. Тобто, якщо зхрестити дві руки з повязками, то і буде червоний хрест.
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19.05.2022 15:13 Ответить
Той "червоний хрест" треба контролювати і контролювати
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19.05.2022 15:28 Ответить
некоторые кстати были с гейоргиевскими ленточками - ну явно же это либо СБУ, либо наши разведчики
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19.05.2022 15:28 Ответить
Наявність такої реєстрації дає надію на подальший обмін.
Евакуація - переміщення у небезпечне місце. Наскільки полон небезпечніше, вирішувати Героям оборони Маріуполя. Жопам на диванах треба позакривати ротяки.
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19.05.2022 15:13 Ответить
То есть "днр", ростов и таганрог - это безопасные места? дело в наглом обмане, в лапше, которую нам вешают на уши и пытаются доказать, что черное это белое. чем тогда наша влада и сми отличаются от рашистских, если будут врать своему же народу? Зеленский сказал, что этой "эвакуацией" руководят наши разведчики и СБУ, ты в это веришь? При этом что-то там говорят про "сохранение лица *****", хотя сейчас как раз именно Маляр, Подоляк, Арестович, Белецкий делают хорошую мину при плохой игре и пытаются сохранить лицо Зеленскому.
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19.05.2022 15:27 Ответить
Але надія теж вмирає, хоч і останньою.
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19.05.2022 15:47 Ответить
Муть какая-то с этой Азовсталью. То эвакуация, то плен. Все кругом молчат, даже пропагандоны кацапские какую-то невнятную хрень несут. Что с оружием Азовцев, что с системами связи, где Калина. Куча вопросов и ни одного внятного ответа. Хочется верить, что идет какая-то операция, подробности которой нельзя разглашать. В ином случае, это будет действительно зрада, которая даже может подорвать внутренне единство украинцев, что является критически важным и чего нельзя допустить ни при каких условиях.
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19.05.2022 15:15 Ответить
Це не муть, це і є зрада , така сама , як здати Цемаха , розмінували Чонгар , злити Вагнерівців . А тиша--то як завжди зелені дурня вмикнули . А на кацапських сайтах вихваляються , що взяли наших Азовців в полон , і ні слова про якусь там операцію по обміну .
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19.05.2022 15:33 Ответить
На це і надіється зеленський,дєрмак здавши азовців. Що українське суспільство деградує,розколеться.

Якщо вони на початку не могли здати потрібні території путіну через азовців,волонтерів,ЗСУ то зараз вони під приводом крадіння ленд-лізу, здачі ворогові азовців зможуть протягом літа і дії воєного стану не тільки вкрасти в кармани побільше грошей і втекти,але і залишити суспільство і майбутню владу багато проблем з тим,що гроші потрібно буде повертати,які зеля і беня запозичили від ЄС та США.

Все залежить від волі і правильності дій суспільства та армії у боротьбі проти двох ворогів:

1) Зовнішнього у вигляді росії

2) Внутрішнього у вигляді дєрмака,мародерів,корупціонерів всіх рівнів,які все більше будуть наживатись на війні, збагачуючи свої кошти.
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19.05.2022 15:42 Ответить
Вчіть новояз зеленої шобли - "евакуація" це здача у полон. Далі буде.
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19.05.2022 15:49 Ответить
Вже вивчів. Книжку 1984 - прочитав
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19.05.2022 16:28 Ответить
Калина вчера в 21.00 вышел , сегодня уже на допросе . Странно так стало ,что новости про наших узнаешь от кацапов , зелёная плесень языки повтягивала в задницы себе и молчит про то что происходит . Только всякие холуи ОПы просят вообще на эту тему даже не думать
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19.05.2022 15:53 Ответить
"Красный крест", "вышли".. Избегают неудобных слов как могут. По факту - плен и суд, всех этапируют в Таганрог и Ростов.
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19.05.2022 18:48 Ответить
О, мля! Вже взятих в полон?! Шо це таке?!
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19.05.2022 15:26 Ответить
Тоді виникає питання, кацапи заявляли, що взяли в полон. Значить вони правду виходить казали? Кому тоді вірити, кацапам?!
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19.05.2022 15:29 Ответить
Та ні , вони точно по своїй волі , не здалися в полон .
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19.05.2022 15:38 Ответить
Навіть померти героями не дал гнида наполеон кварталівський, здав на смерть найкращих воїнів, щоб їх на грязной площі стратили, на радість 140 млн. виродків руснявих... Браво... спецобосрація варта ОП
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19.05.2022 15:34 Ответить
Ви чекали їх смерті?!
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19.05.2022 16:24 Ответить
Ні, але бійці, мабуть також не чекали, що їх визволення будуть обмінювати на території, які вони зохищали, та і зміняють їх в цілому?
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19.05.2022 16:31 Ответить
Майбутнє нашої армії, найкращі бойові частини, з ******** зброєю, амуніцію, все по натівських стандартах. Їх відрізали від постачання і вони були змушені місяцями воювати в оточенні замість того щоб знищувати тих бомжів в рівних умовах. Ті хто це організував ще понесуть покарання.
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19.05.2022 15:39 Ответить
До речі червоний хрест у своїй офіційній заяві називає наших військових - військовополонені. Про обміни і тому подібне червоний хрест нічого не згадує. Так що наші хлопці просто здаються в полон. І до них жодних претензій. Вони герої про яких ходитимуть легенди. А ось те що піздобратія боневтіка не називає сдачу в полон своїм іменем. Із трагедії що хлопці опинилися у полоні, боневтіки роблять перемогу. Це дійсно виглядає жахливо. Так що вся боневтікова *******, просто цинічні сволочи
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19.05.2022 15:41 Ответить
Это лучше, чем ничего. Однако, Красный Крест не защитит от пыток и казней. В лучшем случае на запрос получит отписку, например, бежал и безвести пропал, убит при попытке к бегству, при попытке нападения и т.д. Они своих зажмуренных мокшанцев в дезертиры и безвести записывают, что о патриотах Украины говорить. Помнится выход из Иловайска по согласованному зеленому коридору и многое другое. НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ПО ПЛЕННЫМ.
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19.05.2022 15:51 Ответить
Такая вот она *эвакуация* ЗЕбильная. Теперь зебильные пусть сами на обмен идут.
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19.05.2022 16:00 Ответить
І займатися таким моніторінгом повинна наша Верещучка, та міжнародні організації
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19.05.2022 16:00 Ответить
Донецкий аэропорт забыли, всех положили, героями сделали.
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19.05.2022 15:55 Ответить
Наші воїни повинні повернутись живими. Хай нам Бог помагає!
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19.05.2022 16:05 Ответить
Зелёная гнида должна испытать те же самые пытки что сейчас наши азовцы проходят. Эта мразь знала что будет война и все так устроила
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19.05.2022 16:23 Ответить
Москалі мріють, щоб в Україні через це почався розбрат! Наші диванники, які не воюють, не знають справжніх тягот тієї страшної війни, допомагають ворогу. Готуються до наступних виборів, не розуміють, що в Україні війна ще не закінчилась, навпаки , ще гостріші обставини будуть.
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19.05.2022 16:31 Ответить
Вы забыли, что перед выходом ктото из ребят вышел на связь и сказал, что они выполняют приказ.
Они, наверно, и сами не поняли, думали, эвакуация. В раше началась радостная вакханалия, наш
народ начал возмущаться, выступил Белецкий и сказал, чтобы молчали и не мешали(??). ЧЕМУ?
Но мне почему то кажется, боюсь даже об этом писать, что их просто сдали в уступку путину.
Не может так проходить эвакуация ребят, о которых известно в мире. Молчание прессы.
Просто миру стало неинтересно после их сдачи. Как можно верить договорам с россией?
или это очередные оманские договорняки? Мировые лидеры вообще как то притихли.
Выступала только команда Зе с бегающими глазами. Обесчестили ребят и отдали на закланье.
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19.05.2022 17:09 Ответить
Да какая там ***** честь... Ну от голода бы сдохли через месяц. "известно в мире" - вот именно, что много что известно. Только не вам почему-то. Слепая вера глаза застит
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19.05.2022 18:54 Ответить
Это какой-то лютый треш. Червоный Хрэст регестрирует только тех, кому кацапы позволят регестрироваться. Скольких Азовцев кацапы "потеряют" по дороге, сколько Азовцев погибнет "пры спроби втэчи"? Почему зеленский молчит и ничего не говорит об Азовцах? Или зеленский думает, что, если он будет молчать о том, что сдал кацапам Азовцев в плен, то все сразу об этом забудут?
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19.05.2022 19:52 Ответить
 
 