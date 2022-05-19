Красный Крест регистрирует украинских военных, вышедших из "Азовстали"
МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, эвакуированных с завода "Азовсталь".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Оперативный ВСУ.
Отмечается, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, по просьбе сторон, покидающих завод "Азовсталь". Эта работа продолжилась в среду, а затем в четверг.
Также сообщается, что "МККК не транспортирует военнопленных в места их дальнейшего содержания".
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"В ходе проведенной регистрации каждый украинский защитник заполняет анкету, указывая свои личные данные, такие как имя и дата рождения, а также ближайший родственник", - сказано в сообщении.
Эта информация позволяет Красному Кресту следить за судьбой плененных лиц и помогать им оставаться на связи со своими семьями.
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Їх зрадиди спочатку у 21 році коди готувалися до шашликів а не до війни
а потім у лютому 22 коли не дозволили відійти до Волновахи
НЕ ГУНДОСІКИ ЗНИМАТИ А ДО ВІЙНИ ГОТУВАТИСЯ
3 РОКИ ПРОСРАЛИ
а ваші зелені розвалили все - економіку, обороноздатність, закрили ракетні програми, і тільки крали. на топ-постах стояли зрадники - татаров, портнов, єрмак, демченко, буданов. скандали були кожен день. інеспроста путлер планував захопити київ за 3 дні, все ж було готово - кордони відкриті, підступи розміновані, армія без палива і з боргами по зарплаті. ні жодного броніка/каски/аптечки не було випущено при зелених!
Чому не дозволили Азову вийти з Марікп ще в перших числах березня?👿
"Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335589/
а тепер розказує, що буцімто не було іншого виходу, ніж здати їх у полон.
знаючи брехливість і непрофесійність зекоманди, тут бачиться тільки зрада. та ще й обставляють все в своїй дебільній манері - ніхто нічого не кажіть, і ми нікому нічого не скажемо, а як скажемо, то набрешемо - не полон, а евакуація, не обмін, а суд.
Но зачем Зеленский продолжает свою пиар-компанию, называя это эвакуацией ?!
Так, це ніяка не "евакуація", а сдача в полон. Сдача "вищим військово-політичним керівництвом", тобто, Боневтіком!
Добре, що хоч Червоний Хрест реєструє наших Воїнів. Рано чи пізно вони повернуться в Україну, хоча й не всі, а решта пройде пекло
Добре, що рашисти загальмували із визнанням Азова терористами - мабуть второпали, що рано чи пізно, а повертати Азовців доведеться
тому мовчу як правильна дєвочка
не тра доводити, щоб я включала СИРЕНУ
не тую, що моряків зваблювала, а ту, що ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
звільніть хлопців, прошу.
Евакуація - переміщення у небезпечне місце. Наскільки полон небезпечніше, вирішувати Героям оборони Маріуполя. Жопам на диванах треба позакривати ротяки.
Якщо вони на початку не могли здати потрібні території путіну через азовців,волонтерів,ЗСУ то зараз вони під приводом крадіння ленд-лізу, здачі ворогові азовців зможуть протягом літа і дії воєного стану не тільки вкрасти в кармани побільше грошей і втекти,але і залишити суспільство і майбутню владу багато проблем з тим,що гроші потрібно буде повертати,які зеля і беня запозичили від ЄС та США.
Все залежить від волі і правильності дій суспільства та армії у боротьбі проти двох ворогів:
1) Зовнішнього у вигляді росії
2) Внутрішнього у вигляді дєрмака,мародерів,корупціонерів всіх рівнів,які все більше будуть наживатись на війні, збагачуючи свої кошти.
Они, наверно, и сами не поняли, думали, эвакуация. В раше началась радостная вакханалия, наш
народ начал возмущаться, выступил Белецкий и сказал, чтобы молчали и не мешали(??). ЧЕМУ?
Но мне почему то кажется, боюсь даже об этом писать, что их просто сдали в уступку путину.
Не может так проходить эвакуация ребят, о которых известно в мире. Молчание прессы.
Просто миру стало неинтересно после их сдачи. Как можно верить договорам с россией?
или это очередные оманские договорняки? Мировые лидеры вообще как то притихли.
Выступала только команда Зе с бегающими глазами. Обесчестили ребят и отдали на закланье.