Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен
По данным российского оборонного ведомства, с 16 мая в плен к россиянам якобы сдались 959 защитников "Азовстали", из них 694 сделали это за последние сутки.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, среди них – 80 раненых. Конашенков добавил, что 51 человек госпитализирован в больницу Новоазовска.
Украина пока не называла число защитников, вышедших из "Азовстали".
Топ комментарии
+70 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.05.2022 11:31 Ответить Ссылка
+46 Super Gut
показать весь комментарий18.05.2022 11:27 Ответить Ссылка
+33 5 копійок
показать весь комментарий18.05.2022 11:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фантазувати звісно ніхто не забороняє, але до людського життя треба ставитись відповідально.
Ви ж пропонуєте пустити на убій кілька тисяч, щоб урятувати бійців з Азовсталі. Хіба це раціонально ?
Але нехай вас судить бог. І пишіть ще, аби читачі цього форуму бачили всю гнилу натуру.
Навіщо влада ганьбиться ?
Скажіть що ви безсилі допомогти, а так хоч хлопці житимуть.
а еще стоит карга пропагандонша и благодорит черножопых за освбождение от украины..
я знал изначально что азов это двояко тут и пан и пропал или то или другое.. двояко хз как...
могли б при сдаче взять по ф 1 каждый и был б ы атомный взрыв и все здохли оккупанты..
1000 гранат у каждой разлет 150 метров и потом пешком в запор( такой нарко бред))
Не кажіть за всіх українців.
Мертвих героїв у нас вже вдосталь. Люди забули їхні звитяги.
Не цінують, не шанують. Їхні прізвища викликали шалений супротив у суспільстві.
Згадаймо хоча б Бандеру, Шухевича, бійців Галичини.
Так що не треба говорити про людську вдячність.
Краще щоб люди були живі і щоб їхні родини мали змогу обійняти своїх рідних, а не отримати труну з рештками.
Просто хвилююсь через фактичний полон, щоб їх там не зламали, щоб не вбили, щоб не покалічили.
@StarshinaZapasa
·
1 год
Что-то в ленте поднялся вопрос, морально или не морально сдаваться в плен, после трех месяцев просто какой-то невероятной борьбы в полном окружении без еды, воды, подкрепления, медикаментов и надежды.
Вы ********* что ли?
Извините.
80 днів титанічного подвигу безславно та ганебно злито в..
Кров Героїв пролилась надаремно
"Азовці" загинули двічі. Спочатку їх вбили орки фізично. А тепер зє!лупа зганьбив їх честь та гідність
‼️В РФ запрещено оправдывать «террористическую деятельность». И, таким образом, путинская власть хочет наказывать россиян за «инакомыслие» в ситуации с «Азовом»!!
https://t.me/berezoview/16241 Повідомив Тарас Березовець
Та все занапастила недолуга прокацаплена влада, а можливо то так і задумано - зганьбити козацьку честь пархатими, бо якщо українці запанують у своїй сторонці, то де робити ґешефт?
ми всі помремо. То краще славно в бою, аніж ганебно в рабстві. Люди на війні гинуть. Українців вбивать. Хоч зі зброєю, хоч без - орки нікого не помилують. Але ж вбивати українців беззбойними легше та безпечніше
Ох і ******* же москалі прибрехати...
Вони вже на сьодняшній день захопили в полон більш ніж все населення України в світі!
Своё последнее решение они принимали сами, и не вам, патриотам диванным, их судить.