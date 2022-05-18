Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

По данным российского оборонного ведомства, с 16 мая в плен к россиянам якобы сдались 959 защитников "Азовстали", из них 694 сделали это за последние сутки.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, среди них – 80 раненых. Конашенков добавил, что 51 человек госпитализирован в больницу Новоазовска.

Украина пока не называла число защитников, вышедших из "Азовстали".

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