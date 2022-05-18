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Новости Война
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Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

азовсталь

По данным российского оборонного ведомства, с 16 мая в плен к россиянам якобы сдались 959 защитников "Азовстали", из них 694 сделали это за последние сутки.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, среди них – 80 раненых. Конашенков добавил, что 51 человек госпитализирован в больницу Новоазовска.

Украина пока не называла число защитников, вышедших из "Азовстали".

Читайте: Защитники Мариуполя сорвали планы РФ быстро взять город и нанесли значительные потери оккупантам, - разведка Великобритании

Мариуполь (5737) плен (2653) эвакуация (2119) Минобороны рф (940) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+70
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18.05.2022 11:31 Ответить
+46
*ГОВНОкомандуючого
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18.05.2022 11:27 Ответить
+33
В полон їх здав найвеличніший недонапольйон, бо вони багато чого можуть розповісти.
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18.05.2022 11:31 Ответить
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неозброєну людину ще легше вбити. Я чомусь вважав Вас розумнішою, аніж Ви зараз показуєте себе
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18.05.2022 13:40 Ответить
Ви не про те говорите.
Фантазувати звісно ніхто не забороняє, але до людського життя треба ставитись відповідально.
Ви ж пропонуєте пустити на убій кілька тисяч, щоб урятувати бійців з Азовсталі. Хіба це раціонально ?
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18.05.2022 15:08 Ответить
Та оно думает что так все просто, вот пускай этот рэмбо ТОЛЯ с такими же ********* покажет как надо их освободить
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18.05.2022 15:46 Ответить
Яка кількість з того мільйона загине?
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18.05.2022 13:14 Ответить
ти несвідоме створіння - в тебе нема клепки в голові. Повторюєш за арєстовічєм та зє!лупою дурню. На війні гинуть. Навіть якщо не воювати, то вб'ють за те що ти українець, але ти особисто можеш бути спокійний - тебе не вб'ють, бо ти - хахол
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18.05.2022 13:24 Ответить
По перше, ви невіглас. Бо звертаєтесь до незнайомої людини без належної поваги. По друге, ви типовий боягуз, що демонструє своє хамство, щоби за агресією сховати власні стрази. По третє, ви нездара. Не здатний тримати в руках зброю. В четверте, ви брехун, що уникає відповіді на прості питання. Ви типовий совок, що переносить власні недоліки, на співрозмовника. А, головне, - ви старий пердун з поганим зором і, певно, з вираженим через гіподинамію гемороєм.

Але нехай вас судить бог. І пишіть ще, аби читачі цього форуму бачили всю гнилу натуру.
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18.05.2022 14:10 Ответить
лучше обменять азовцев на дерьмака , и зе чмо
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18.05.2022 16:41 Ответить
Герої "Азова" втонули не в крові, а в зелених шмарклях
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18.05.2022 12:42 Ответить
в телеге протеребонькали но может фейк
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18.05.2022 12:48 Ответить
Назвати фактичну здачу в полон евакуацією ...
Навіщо влада ганьбиться ?
Скажіть що ви безсилі допомогти, а так хоч хлопці житимуть.
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18.05.2022 12:50 Ответить
це ти не з того боку заглядаєш, бо я говорю устами, а ти в сраку дивишсь і ото побачив нестиковку (протиріччя)
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18.05.2022 14:05 Ответить
Толік, що ти пропонуєш? Як реально можна було діяти в даному випадку
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18.05.2022 15:11 Ответить
главное вытерпеть унижения и пропагандисткий нажим а потом может и обменяют если нет то писда там хз шо с ними сделают террористы военные преступники параши..

а еще стоит карга пропагандонша и благодорит черножопых за освбождение от украины..

я знал изначально что азов это двояко тут и пан и пропал или то или другое.. двояко хз как...

могли б при сдаче взять по ф 1 каждый и был б ы атомный взрыв и все здохли оккупанты..
1000 гранат у каждой разлет 150 метров и потом пешком в запор( такой нарко бред))
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18.05.2022 12:55 Ответить
ми всі помремо. Але тепер героїчний подвиг "Азову", яким би українці могли гордитись віками, який би став основою нашої нації, спущено в клозєт зє!льоними схєматозніками. Нема чим пишатись, залишився біль, ганьба та сором
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18.05.2022 13:02 Ответить
Ви не пишаєтесь стійкістю захисників Маріуполя? - Це ваші особисті проблеми.
Не кажіть за всіх українців.
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18.05.2022 13:18 Ответить
дурний тебе піп хрестив
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18.05.2022 13:20 Ответить
Я і досі пишаюсь їхнім подвигом.
Мертвих героїв у нас вже вдосталь. Люди забули їхні звитяги.
Не цінують, не шанують. Їхні прізвища викликали шалений супротив у суспільстві.
Згадаймо хоча б Бандеру, Шухевича, бійців Галичини.
Так що не треба говорити про людську вдячність.
Краще щоб люди були живі і щоб їхні родини мали змогу обійняти своїх рідних, а не отримати труну з рештками.
Просто хвилююсь через фактичний полон, щоб їх там не зламали, щоб не вбили, щоб не покалічили.
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18.05.2022 13:27 Ответить
Вам ніби пороблено. Яка може бути гордість за безславний полон??? Вам Зє! сцить в очі, а ви "божа роса!"
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18.05.2022 13:51 Ответить
Грибова я знаю, бо він мій сусід через хату. Але оте "іди *****" ніяк з його особистими якостями не в'яжеться і не потрібно прив'язувати, бо то мем вдалий.
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18.05.2022 14:08 Ответить
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·
1 год
Что-то в ленте поднялся вопрос, морально или не морально сдаваться в плен, после трех месяцев просто какой-то невероятной борьбы в полном окружении без еды, воды, подкрепления, медикаментов и надежды.
Вы ********* что ли?
Извините.
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18.05.2022 15:28 Ответить
Оценку этому действу следует давать несколько позже.
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18.05.2022 13:01 Ответить
Ганьба, біль та сором
80 днів титанічного подвигу безславно та ганебно злито в..
Кров Героїв пролилась надаремно
"Азовці" загинули двічі. Спочатку їх вбили орки фізично. А тепер зє!лупа зганьбив їх честь та гідність
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18.05.2022 13:07 Ответить
Минюст РФ обратился в Верховный суд России признать украинский батальон «Азов» террористической организацией! Дело рассмотрят 26 мая.

‼️В РФ запрещено оправдывать «террористическую деятельность». И, таким образом, путинская власть хочет наказывать россиян за «инакомыслие» в ситуации с «Азовом»!!

https://t.me/berezoview/16241 Повідомив Тарас Березовець
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18.05.2022 13:21 Ответить
Это не эвакуация как говорят в Украине в России говорят защитники Азовстали сами сдались в плен. Понятное дело сто раз говорили нам у них хватит запас еды хватит на несколько дней. Киев уже празднует по этому поводу Боже противно как то
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18.05.2022 13:30 Ответить
А в говномарафоні на всіх каналах ні слова про хлопців! Є всяка херня про паливо, Милованов, найвеличніший, бла бла бла...
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18.05.2022 13:39 Ответить
це ж тра' так зганьбити подвиг титанів "Азову"!!! Тепер ми будемо соромитись, а не пишатись. Бездарно ПРОЇБАЛИ гідність та честь
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18.05.2022 13:57 Ответить
знову ********™ © 2022 арєстовічЪ™
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18.05.2022 14:00 Ответить
Подвиг "Азовців" гідний був стати стовпом української ідентичності, славою нації, джерелом натхнення та сили, оберегом нації, легендою та гордістю українців на тисячу років.
Та все занапастила недолуга прокацаплена влада, а можливо то так і задумано - зганьбити козацьку честь пархатими, бо якщо українці запанують у своїй сторонці, то де робити ґешефт?
ми всі помремо. То краще славно в бою, аніж ганебно в рабстві. Люди на війні гинуть. Українців вбивать. Хоч зі зброєю, хоч без - орки нікого не помилують. Але ж вбивати українців беззбойними легше та безпечніше
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18.05.2022 14:37 Ответить
Шось я не зрозумів, це була евакуація, як каже влада, чи це здача в полон. а це як кажуть в Одесі дві різні речі?
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18.05.2022 15:27 Ответить
Йоу...
Ох і ******* же москалі прибрехати...
Вони вже на сьодняшній день захопили в полон більш ніж все населення України в світі!
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18.05.2022 17:25 Ответить
Перестаньте вонять!
Своё последнее решение они принимали сами, и не вам, патриотам диванным, их судить.
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19.05.2022 09:13 Ответить
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