Міноборони РФ твердить, що 959 захисників "Азовсталі" здалися в полон
За даними російського оборонного відомства, з 16 травня в полон до росіян нібито здалися 959 захисників "Азовсталі", з них 694 зробили це за останню добу.
Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За його словами, серед них - 80 поранених. Конашенков додан, що 51 людину шпиталізували до лікарні Новоазовська.
Україна поки не називала число захисників, які вийшли з "Азовсталі".
Топ коментарі
+70 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2022 11:31 Відповісти Посилання
+46 Super Gut
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показати весь коментар18.05.2022 11:31 Відповісти Посилання
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Фантазувати звісно ніхто не забороняє, але до людського життя треба ставитись відповідально.
Ви ж пропонуєте пустити на убій кілька тисяч, щоб урятувати бійців з Азовсталі. Хіба це раціонально ?
Але нехай вас судить бог. І пишіть ще, аби читачі цього форуму бачили всю гнилу натуру.
Навіщо влада ганьбиться ?
Скажіть що ви безсилі допомогти, а так хоч хлопці житимуть.
а еще стоит карга пропагандонша и благодорит черножопых за освбождение от украины..
я знал изначально что азов это двояко тут и пан и пропал или то или другое.. двояко хз как...
могли б при сдаче взять по ф 1 каждый и был б ы атомный взрыв и все здохли оккупанты..
1000 гранат у каждой разлет 150 метров и потом пешком в запор( такой нарко бред))
Не кажіть за всіх українців.
Мертвих героїв у нас вже вдосталь. Люди забули їхні звитяги.
Не цінують, не шанують. Їхні прізвища викликали шалений супротив у суспільстві.
Згадаймо хоча б Бандеру, Шухевича, бійців Галичини.
Так що не треба говорити про людську вдячність.
Краще щоб люди були живі і щоб їхні родини мали змогу обійняти своїх рідних, а не отримати труну з рештками.
Просто хвилююсь через фактичний полон, щоб їх там не зламали, щоб не вбили, щоб не покалічили.
@StarshinaZapasa
·
1 год
Что-то в ленте поднялся вопрос, морально или не морально сдаваться в плен, после трех месяцев просто какой-то невероятной борьбы в полном окружении без еды, воды, подкрепления, медикаментов и надежды.
Вы ********* что ли?
Извините.
80 днів титанічного подвигу безславно та ганебно злито в..
Кров Героїв пролилась надаремно
"Азовці" загинули двічі. Спочатку їх вбили орки фізично. А тепер зє!лупа зганьбив їх честь та гідність
‼️В РФ запрещено оправдывать «террористическую деятельность». И, таким образом, путинская власть хочет наказывать россиян за «инакомыслие» в ситуации с «Азовом»!!
https://t.me/berezoview/16241 Повідомив Тарас Березовець
Та все занапастила недолуга прокацаплена влада, а можливо то так і задумано - зганьбити козацьку честь пархатими, бо якщо українці запанують у своїй сторонці, то де робити ґешефт?
ми всі помремо. То краще славно в бою, аніж ганебно в рабстві. Люди на війні гинуть. Українців вбивать. Хоч зі зброєю, хоч без - орки нікого не помилують. Але ж вбивати українців беззбойними легше та безпечніше
Ох і ******* же москалі прибрехати...
Вони вже на сьодняшній день захопили в полон більш ніж все населення України в світі!
Своё последнее решение они принимали сами, и не вам, патриотам диванным, их судить.