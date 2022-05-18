Міноборони РФ твердить, що 959 захисників "Азовсталі" здалися в полон

За даними російського оборонного відомства, з 16 травня в полон до росіян нібито здалися 959 захисників "Азовсталі", з них 694 зробили це за останню добу.

Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За його словами, серед них - 80 поранених. Конашенков додан, що 51 людину шпиталізували до лікарні Новоазовська.

Україна поки не називала число захисників, які вийшли з "Азовсталі".

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