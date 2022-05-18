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Новости Фото Война
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Родные защитников Мариуполя просят Турцию способствовать сохранению жизней защитников. ФОТО

Представители семей защитников Мариуполя, в частности жены и мама, посетили Анкару и обратились с просьбой содействовать сохранению жизней их родных и всех военных, которые оставались до сих пор или остаются на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь на сегодняшней встрече с советником президента Турции Ялчином Топчу в Анкаре.

"Азовсталь - это величайшая рана на теле планеты в ХХІ веке. На Азовстали происходит не война, а убийство. Против наших ребят применяли все возможные и невозможные виды оружия с воздуха, земли и моря. Это - беспрецедентный случай в истории, когда территория завода в течение 83  дней была в сплошной блокаде. Наши воины находились там без ресурсов для существования и даже после выхода нет уверенности в соблюдении россией международных норм в обращении с нашими защитниками", - отметили супруги и мама защитников Мариуполя.

Они поблагодарили за все усилия Турции для освобождения их родных и призвали Анкару к дальнейшим шагам по освобождению защитников Мариуполя.

На встрече с советником президента Турции говорилось о возможной поддержке и помощи Турции по спасению защитников Мариуполя и сохранению их жизней после ухода с комбината "Азовсталь", в том числе о процедуре экстракции.

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Родные защитников Мариуполя просят Турцию способствовать сохранению жизней защитников 01
Родные защитников Мариуполя просят Турцию способствовать сохранению жизней защитников 02

Мариуполь (5712) Турция (3379) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+20
andrii vn🇺🇦
@25_andriy
·
34 хв
Сьогодні у Вінниці поховали льотчика.
Був у полоні у рашистів. Катували потім убили.
Дружина викупила тіло Героя.
Як після такого брати у полон тих виродків😡
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18.05.2022 21:30
+13
Иншаллах все до единого азовцев и других героев из Мариуполя будут живыми. Слава Украине и их героям.
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18.05.2022 21:23
+12
Як це показово.До Зебуіна ніхто і не подумав звертатися.Всі розуміють,що це абсолютний нуль,уміючий тільки красти.
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18.05.2022 21:33
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Иншаллах все до единого азовцев и других героев из Мариуполя будут живыми. Слава Украине и их героям.
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18.05.2022 21:23 Ответить
Ну да тепер тільки ердоган, бубочка євакуював до ростовського сізо
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18.05.2022 21:30 Ответить
Бубочка еще до выборов в президенты закончил войну. Хотя нет... Если бы я тогда, в 2014 году, был президентом, то мы бы все умерли в Крыму, а его не сдали бы... Вот мне интересно: хоть один зелебиратель помнит эту эпическую фразу? Если не помните, то спросите меня, я напомню с помощью конкретных ссылок. Насыпайте запросы, работники Подоляка. (не забудьте указать свой гонорар, мне просто интересно почем сегодня Украину продать?)
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18.05.2022 21:40 Ответить
andrii vn🇺🇦
@25_andriy
·
34 хв
Сьогодні у Вінниці поховали льотчика.
Був у полоні у рашистів. Катували потім убили.
Дружина викупила тіло Героя.
Як після такого брати у полон тих виродків😡
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18.05.2022 21:30 Ответить
ЧОМУ віддали їх оркам??????
не вивезли в Турцію, ромунію грузію
чому не зробили обмін зразу та не привезли додому
ЧОМУ
хто дасть конкретну відповідь???
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18.05.2022 21:30 Ответить
Турция просто делает бабло с кацапами и никогда ничего делать и не собиралась.Одни понты,что бы санкции дальше кацам не вводить.
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18.05.2022 21:36 Ответить
может и так. Но тут дело не в турках. ***** не давало согласия
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18.05.2022 22:44 Ответить
єрмаки та арахамії в УКРАЇНСЬКОМУ СУДІ....
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18.05.2022 21:49 Ответить
расчитывают что лохи все забудут,как забыли вагнеровцев
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18.05.2022 22:56 Ответить
А може варто найвеличнішого попросити? Він же евакуював захисників до лугандонських катівень. Обміняти їх можна елементарно-на Онуфрія і все його кодло з фракцією ОПЗЖ включно,оголосивши,що в разі відмови з ними вчинять дзеркально.
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18.05.2022 21:31 Ответить
Це кодло нікому не потрібно.
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18.05.2022 21:48 Ответить
Так це тому їх не чіпаємо,бо не потрібно? А може варто спробувати? Тоді й дізнаємось,чи потрібно,чи ні.
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18.05.2022 22:06 Ответить
Як це показово.До Зебуіна ніхто і не подумав звертатися.Всі розуміють,що це абсолютний нуль,уміючий тільки красти.
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18.05.2022 21:33 Ответить
Турция как и венгрия,китай -друзья кацапов.
Обратились бы в Бульбосрусь-это всё теже.
Нищая турция за бесплатно с собственным гафном не расстанется.
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18.05.2022 21:34 Ответить
Туреччина аж ніяк не друг мордору. Вона друг своїм інтересам.
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18.05.2022 22:23 Ответить
⚡️ Бійці "Азова" доставлені до СІЗО Ростова та Таганрога, повідомляє ВВС з посиланням на російські ЗМІ.

📝 Бійців нібито помістили у СІЗО Ростова-на-Дону. Ще 89 "азовців" доставили до Таганрогу.

🗣 "З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж нашою частиною залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом [для обміну]", - заявило джерело одного з російських видань.

🔴 Офіційної інформації наразі немає.
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18.05.2022 21:39 Ответить
Туреччина найкращі друзі Путіна! О Боже! Він Ердоган блокував вступ Фінляндії, щоб догодити Путіну! Чому Україна Влада не підключила жодної сили ? Цих хлопців із Азовсталі вивези до Ордла! Віддали на з'їдання звірові! Хто прийняв таке жорстоке рішення і навіщо їх продали?
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18.05.2022 21:41 Ответить
Ердоган не догождає Путіну, а піклується про власні інтереси. Торгується с західними країнами по курдському питанню. Був би Ердоган другом Путлєра то пропустив би російськи бойові кораблі у Чорне море.
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18.05.2022 21:45 Ответить
Питання в тому, чому не вивели до оточення.
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18.05.2022 21:53 Ответить
Маладец, лови 14.99 фублей и в следующий раз не используй гугл переводчик, он хреново переводит
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18.05.2022 22:04 Ответить
Ти, кацапка, а слові "*****" зробила чотири помилки.
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19.05.2022 07:23 Ответить
Зебили сдали ребят,как весь юг через разминирование чонгар перед атакой и зелёный коридор оркам в Гостомель. А туркам вообще пох....
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18.05.2022 21:42 Ответить
Скажіть що взагалі відбувається?!! Спочатку ЗЕбіли розповідали нам що це обмін і це мегадосягнення, а от тепер є повідомлення що азовців вивезли до кацапських СІЗО! Це як?!
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18.05.2022 22:13 Ответить
Цэ называется "лапша на ухи лохтората" Не будет же зеленский рассказывать будущим избирателям, как он опять всё про***бал, сдал "Азовцев" в плен кацапам и помог сохранить лицо *****
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18.05.2022 22:56 Ответить
 
 