Родные защитников Мариуполя просят Турцию способствовать сохранению жизней защитников. ФОТО
Представители семей защитников Мариуполя, в частности жены и мама, посетили Анкару и обратились с просьбой содействовать сохранению жизней их родных и всех военных, которые оставались до сих пор или остаются на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь на сегодняшней встрече с советником президента Турции Ялчином Топчу в Анкаре.
"Азовсталь - это величайшая рана на теле планеты в ХХІ веке. На Азовстали происходит не война, а убийство. Против наших ребят применяли все возможные и невозможные виды оружия с воздуха, земли и моря. Это - беспрецедентный случай в истории, когда территория завода в течение 83 дней была в сплошной блокаде. Наши воины находились там без ресурсов для существования и даже после выхода нет уверенности в соблюдении россией международных норм в обращении с нашими защитниками", - отметили супруги и мама защитников Мариуполя.
Они поблагодарили за все усилия Турции для освобождения их родных и призвали Анкару к дальнейшим шагам по освобождению защитников Мариуполя.
На встрече с советником президента Турции говорилось о возможной поддержке и помощи Турции по спасению защитников Мариуполя и сохранению их жизней после ухода с комбината "Азовсталь", в том числе о процедуре экстракции.
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@25_andriy
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Сьогодні у Вінниці поховали льотчика.
Був у полоні у рашистів. Катували потім убили.
Дружина викупила тіло Героя.
Як після такого брати у полон тих виродків😡
не вивезли в Турцію, ромунію грузію
чому не зробили обмін зразу та не привезли додому
ЧОМУ
хто дасть конкретну відповідь???
Обратились бы в Бульбосрусь-это всё теже.
Нищая турция за бесплатно с собственным гафном не расстанется.
📝 Бійців нібито помістили у СІЗО Ростова-на-Дону. Ще 89 "азовців" доставили до Таганрогу.
🗣 "З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж нашою частиною залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом [для обміну]", - заявило джерело одного з російських видань.
🔴 Офіційної інформації наразі немає.