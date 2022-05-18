Родные защитников Мариуполя просят Турцию способствовать сохранению жизней защитников. ФОТО

Представители семей защитников Мариуполя, в частности жены и мама, посетили Анкару и обратились с просьбой содействовать сохранению жизней их родных и всех военных, которые оставались до сих пор или остаются на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом шла речь на сегодняшней встрече с советником президента Турции Ялчином Топчу в Анкаре.

"Азовсталь - это величайшая рана на теле планеты в ХХІ веке. На Азовстали происходит не война, а убийство. Против наших ребят применяли все возможные и невозможные виды оружия с воздуха, земли и моря. Это - беспрецедентный случай в истории, когда территория завода в течение 83 дней была в сплошной блокаде. Наши воины находились там без ресурсов для существования и даже после выхода нет уверенности в соблюдении россией международных норм в обращении с нашими защитниками", - отметили супруги и мама защитников Мариуполя.

Они поблагодарили за все усилия Турции для освобождения их родных и призвали Анкару к дальнейшим шагам по освобождению защитников Мариуполя.

На встрече с советником президента Турции говорилось о возможной поддержке и помощи Турции по спасению защитников Мариуполя и сохранению их жизней после ухода с комбината "Азовсталь", в том числе о процедуре экстракции.

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