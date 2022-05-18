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Рідні оборонців Маріуполя просять Туреччину сприяти збереженню життів захисників. ФОТО

Представники сімей захисників Маріуполя, зокрема дружини та мама, відвідали Анкару та звернулися з проханням сприяти збереженню життів їхніх рідних та всіх військових, які донедавна залишалися чи досі залишаються на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на сьогоднішній зустрічі з радником президента Туреччини Ялчином Топчу в Анкарі.

"Азовсталь - це найбільша рана на тілі планети у ХХІ столітті. На Азовсталі відбувається не війна, а вбивство. Проти наших хлопців застосовували всі можливі і неможливі види зброї з повітря, землі та моря. Це безпрецедентний випадок в історії, коли територія заводу протягом 83 днів була в суцільній блокаді. Наші воїни перебували там без ресурсів для існування й навіть після виходу немає впевненості в дотриманні росією міжнародних норм у поводженні із нашими захисниками", - зазначили дружини та мама захисників Маріуполя.

Вони подякували за всі зусилля Туреччини для визволення їхніх рідних та закликали Анкару до подальших кроків для звільнення оборонців Маріуполя.

На зустрічі з радником президента Туреччини йшлося про можливі підтримку та допомогу Туреччини щодо порятунку захисників Маріуполя та збереження їхніх життів після виходу з комбінату "Азовсталь", зокрема процедуру екстракції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мама захисника "Азовсталі" Володимира Ходаківського: Мені важливо забрати тіло сина із Маріуполя і поховати його достойно. ВIДЕО

Рідні оборонців Маріуполя просять Туреччину сприяти збереженню життів захисників 01
Рідні оборонців Маріуполя просять Туреччину сприяти збереженню життів захисників 02

Автор: 

Маріуполь (3227) Туреччина (3500) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+20
andrii vn🇺🇦
@25_andriy
·
34 хв
Сьогодні у Вінниці поховали льотчика.
Був у полоні у рашистів. Катували потім убили.
Дружина викупила тіло Героя.
Як після такого брати у полон тих виродків😡
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18.05.2022 21:30
+13
Иншаллах все до единого азовцев и других героев из Мариуполя будут живыми. Слава Украине и их героям.
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18.05.2022 21:23
+12
Як це показово.До Зебуіна ніхто і не подумав звертатися.Всі розуміють,що це абсолютний нуль,уміючий тільки красти.
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18.05.2022 21:33
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Иншаллах все до единого азовцев и других героев из Мариуполя будут живыми. Слава Украине и их героям.
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18.05.2022 21:23 Відповісти
Ну да тепер тільки ердоган, бубочка євакуював до ростовського сізо
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18.05.2022 21:30 Відповісти
Бубочка еще до выборов в президенты закончил войну. Хотя нет... Если бы я тогда, в 2014 году, был президентом, то мы бы все умерли в Крыму, а его не сдали бы... Вот мне интересно: хоть один зелебиратель помнит эту эпическую фразу? Если не помните, то спросите меня, я напомню с помощью конкретных ссылок. Насыпайте запросы, работники Подоляка. (не забудьте указать свой гонорар, мне просто интересно почем сегодня Украину продать?)
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18.05.2022 21:40 Відповісти
andrii vn🇺🇦
@25_andriy
·
34 хв
Сьогодні у Вінниці поховали льотчика.
Був у полоні у рашистів. Катували потім убили.
Дружина викупила тіло Героя.
Як після такого брати у полон тих виродків😡
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18.05.2022 21:30 Відповісти
ЧОМУ віддали їх оркам??????
не вивезли в Турцію, ромунію грузію
чому не зробили обмін зразу та не привезли додому
ЧОМУ
хто дасть конкретну відповідь???
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18.05.2022 21:30 Відповісти
Турция просто делает бабло с кацапами и никогда ничего делать и не собиралась.Одни понты,что бы санкции дальше кацам не вводить.
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18.05.2022 21:36 Відповісти
может и так. Но тут дело не в турках. ***** не давало согласия
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18.05.2022 22:44 Відповісти
єрмаки та арахамії в УКРАЇНСЬКОМУ СУДІ....
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18.05.2022 21:49 Відповісти
расчитывают что лохи все забудут,как забыли вагнеровцев
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18.05.2022 22:56 Відповісти
А може варто найвеличнішого попросити? Він же евакуював захисників до лугандонських катівень. Обміняти їх можна елементарно-на Онуфрія і все його кодло з фракцією ОПЗЖ включно,оголосивши,що в разі відмови з ними вчинять дзеркально.
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18.05.2022 21:31 Відповісти
Це кодло нікому не потрібно.
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18.05.2022 21:48 Відповісти
Так це тому їх не чіпаємо,бо не потрібно? А може варто спробувати? Тоді й дізнаємось,чи потрібно,чи ні.
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18.05.2022 22:06 Відповісти
Як це показово.До Зебуіна ніхто і не подумав звертатися.Всі розуміють,що це абсолютний нуль,уміючий тільки красти.
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18.05.2022 21:33 Відповісти
Турция как и венгрия,китай -друзья кацапов.
Обратились бы в Бульбосрусь-это всё теже.
Нищая турция за бесплатно с собственным гафном не расстанется.
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18.05.2022 21:34 Відповісти
Туреччина аж ніяк не друг мордору. Вона друг своїм інтересам.
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18.05.2022 22:23 Відповісти
⚡️ Бійці "Азова" доставлені до СІЗО Ростова та Таганрога, повідомляє ВВС з посиланням на російські ЗМІ.

📝 Бійців нібито помістили у СІЗО Ростова-на-Дону. Ще 89 "азовців" доставили до Таганрогу.

🗣 "З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж нашою частиною залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом [для обміну]", - заявило джерело одного з російських видань.

🔴 Офіційної інформації наразі немає.
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18.05.2022 21:39 Відповісти
Туреччина найкращі друзі Путіна! О Боже! Він Ердоган блокував вступ Фінляндії, щоб догодити Путіну! Чому Україна Влада не підключила жодної сили ? Цих хлопців із Азовсталі вивези до Ордла! Віддали на з'їдання звірові! Хто прийняв таке жорстоке рішення і навіщо їх продали?
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18.05.2022 21:41 Відповісти
Ердоган не догождає Путіну, а піклується про власні інтереси. Торгується с західними країнами по курдському питанню. Був би Ердоган другом Путлєра то пропустив би російськи бойові кораблі у Чорне море.
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18.05.2022 21:45 Відповісти
Питання в тому, чому не вивели до оточення.
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18.05.2022 21:53 Відповісти
Маладец, лови 14.99 фублей и в следующий раз не используй гугл переводчик, он хреново переводит
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18.05.2022 22:04 Відповісти
Ти, кацапка, а слові "*****" зробила чотири помилки.
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19.05.2022 07:23 Відповісти
Зебили сдали ребят,как весь юг через разминирование чонгар перед атакой и зелёный коридор оркам в Гостомель. А туркам вообще пох....
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18.05.2022 21:42 Відповісти
Скажіть що взагалі відбувається?!! Спочатку ЗЕбіли розповідали нам що це обмін і це мегадосягнення, а от тепер є повідомлення що азовців вивезли до кацапських СІЗО! Це як?!
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18.05.2022 22:13 Відповісти
Цэ называется "лапша на ухи лохтората" Не будет же зеленский рассказывать будущим избирателям, как он опять всё про***бал, сдал "Азовцев" в плен кацапам и помог сохранить лицо *****
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18.05.2022 22:56 Відповісти
 
 