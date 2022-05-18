Рідні оборонців Маріуполя просять Туреччину сприяти збереженню життів захисників. ФОТО

Представники сімей захисників Маріуполя, зокрема дружини та мама, відвідали Анкару та звернулися з проханням сприяти збереженню життів їхніх рідних та всіх військових, які донедавна залишалися чи досі залишаються на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на сьогоднішній зустрічі з радником президента Туреччини Ялчином Топчу в Анкарі.

"Азовсталь - це найбільша рана на тілі планети у ХХІ столітті. На Азовсталі відбувається не війна, а вбивство. Проти наших хлопців застосовували всі можливі і неможливі види зброї з повітря, землі та моря. Це безпрецедентний випадок в історії, коли територія заводу протягом 83 днів була в суцільній блокаді. Наші воїни перебували там без ресурсів для існування й навіть після виходу немає впевненості в дотриманні росією міжнародних норм у поводженні із нашими захисниками", - зазначили дружини та мама захисників Маріуполя.

Вони подякували за всі зусилля Туреччини для визволення їхніх рідних та закликали Анкару до подальших кроків для звільнення оборонців Маріуполя.

На зустрічі з радником президента Туреччини йшлося про можливі підтримку та допомогу Туреччини щодо порятунку захисників Маріуполя та збереження їхніх життів після виходу з комбінату "Азовсталь", зокрема процедуру екстракції.

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