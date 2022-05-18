Мама захисника "Азовсталі" Володимира Ходаківського: Мені важливо забрати тіло сина із Маріуполя і поховати його достойно. ВIДЕО
Захисник "Азовсталі" Володимир Ходаківський загинув 8 травня. Марина Данилюк-Ярмолаєва записала інтервʼю з мамою оборонця про її героїчного сина.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Skorozhenina
показати весь коментар18.05.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 36 Посилання
Olena Lynch
показати весь коментар18.05.2022 19:22 Відповісти Мені подобається 26 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар18.05.2022 19:28 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Ольга Жмудовська
показати весь коментар18.05.2022 19:51 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Amber
показати весь коментар18.05.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль