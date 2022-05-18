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Мама захисника "Азовсталі" Володимира Ходаківського: Мені важливо забрати тіло сина із Маріуполя і поховати його достойно. ВIДЕО

Захисник "Азовсталі" Володимир Ходаківський загинув 8 травня. Марина Данилюк-Ярмолаєва записала інтервʼю з мамою оборонця про її героїчного сина.

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Автор: 

Маріуполь (3256) втрати (4483) Азовсталь (447) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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18.05.2022 19:17 Відповісти
Царствие небесное Великому Украинскому ГЕРОЮ.
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18.05.2022 19:22 Відповісти
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18.05.2022 19:28 Відповісти
я не знаю, як з цим жити... і які слова можуть втішити маму, мамусь інших хлопчиків і дівчат... я не знаю, як з цим жити ((((((
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18.05.2022 19:51 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття рідним та близьким цього мужнього Воіна 😪😪😪
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18.05.2022 20:03 Відповісти
 
 