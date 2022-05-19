Червоний Хрест реєструє українських військових, які вийшли з "Азовсталі"

МКЧХ почав реєструвати українських захисників, зокрема поранених, яких евакуюють із заводу "Азовсталь".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ почав реєструвати українських захисників, зокрема поранених, на прохання сторін, що залишають завод "Азовсталь". Ця робота продовжилася у середу, а потім у четвер.

Також повідомляється, що "МКЧХ не транспортує військовополонених у місця їхнього подальшого утримання".

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"У ході проведеної реєстрації кожен український захисник заповнює анкету, вказуючи свої особисті дані, такі як ім'я та дата народження, а також найближчого родича", - сказано в повідомленні.

Ця інформація дає змогу Червоному Хресту стежити за долею взятих у полон осіб та допомагати їм залишатися на зв'язку зі своїми сім'ями.

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