З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб
Заходи з евакуації українських військових із Маріуполя тривають.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у четвер.
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
"Ми знаємо, що ворог наш підступний, але віримо в те, що слово, дане ними, буде виконано", - наголосив він.
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То хто бреше?
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Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
Він молодець, герой, ага...
Він також вірить окупантам, після цієї заяви Генштабу.
Тепер не дивно, що злили південь України.
Генштаб з тими ***..ними паркетними, злив і південь України, і Маріуполь, і Азовців.
и как ты , кремльбот гребанный , срач раздуваешь , на войне не все по плану идет , там выбора небыло - либо умереть под огнем арты , либо попытатся выжить
но тебе с дивана видней
закрой свое грязное хлебало ,
А мені не подобаються ці брехливі потвори-зрадники в Генштабі, в ОП і у всій владі, бо я хочу бачити Україну в загальновизнаних кордонах 1991 року, разом з Кримом та Донбасом.
І твої відмазки зрадників і пуйловських агентів у злодійські зеленій владі не допоможуть цим тварюкам.
Знаєш , як треба було діяти в цей час?
Здається мені, ти допомагаєш ворогу сіяти розбрат в Україні
Йди на фронт!
Для тех, кто ожидает, что азовцы в скором времени вернутся домой, я напомню, что в плену у орков до сих пор есть люди, которые туда попали еще в 2014-м. Хотя скорее всего вернут тяжело раненых, чтобы не возиться с ними. Снимут сюжетик о том, что они покаялись и обменяют на пилотов, танкистов, кадыровцев. Остальных быстро вернуть не получится.
Нічого ганебного тут нема. Оточений гарнізон без води,їжі ,БК не може воювати безкінечно!
Вірити москалям?! ШТА? Нащо це озвучувати взагалі?
Визнати капітулювали будемо намагатись міняти. Іншого там нема. Для" азовців" полон це тортури , та багаторічне ув'язнення(у кращому випадку)
2.Буде обмін.
3.Буде гарантоване життя українських військових.
Дивимось..
Застосовуйте вірну термінологію
Полон - це евакуація
Зрада - це недолугість
Проросійська гнида - це лідер **********
Герой не смог выстрелить в героев. Потому что тогда он бы убил Дух народа и разрушил свое "Я", свою веру, мораль и самоуважение.
Местные, родственников которых тогда расстреляли, потом его ненавидели.
Но Греция в итоге стала свободной.
"Свобода - это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего".
"Договір з росією не вартий навіть паперу, на якому підписаний." (с) Отто фон Бісмарк
Перевірено Іловайськом та іншими "зеленими коридорами".
Когда в Украине началась война, то здесь по ТВ показывали репортаж из Сирии. Спасатели «белых касок» раскалывали как кацапы в Сирии «помогали»…..
И дали СОВЕТ украинцам - НЕ ВЕРИТЬ!!!
Напомню, что летом 1941 года гитлеровцам сдались около 3 млн. красноармейцев. Итог этой войны всем известен.
У наступающей армии всегда больше пленных. Это военная аксиома. По другому не бывает. Поэтому у них в плену около 3 000 наших бойцов (с учетом азовцев), а у нас около 600. Когда пойдем в контрнаступление, то всё выровняется. Всех обменяем.