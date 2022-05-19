З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб

Заходи з евакуації українських військових із Маріуполя тривають.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у четвер.

На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.

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"Ми знаємо, що ворог наш підступний, але віримо в те, що слово, дане ними, буде виконано", - наголосив він.