УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 002 80

З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб

азовсталь

Заходи з евакуації українських військових із Маріуполя тривають.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у четвер.

На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.

Також читайте: Червоний Хрест реєструє українських військових, які вийшли з "Азовсталі"

"Ми знаємо, що ворог наш підступний, але віримо в те, що слово, дане ними, буде виконано", - наголосив він.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Маріуполь (3220) евакуація (2300) Азовсталь (441)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+63
ідіть ви ***** вєрующиє в слово москалів....
показати весь коментар
19.05.2022 15:45
+51
Ну не евакуируют а здают в плен, во первых. Такое ощущение что у нас уже рашистские сми тексты пишут. Скоро и о прекращении огня и о *перемириях* начнут говорить.
показати весь коментар
19.05.2022 15:46
+45
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
-----------
Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
показати весь коментар
19.05.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ідіть ви ***** вєрующиє в слово москалів....
показати весь коментар
19.05.2022 15:45 Відповісти
Тим більше, що рашисти самі кажуть що не давали ніяких зобов'язань


То хто бреше?
показати весь коментар
19.05.2022 16:00 Відповісти
Москалі ж не можуть брехати…
показати весь коментар
19.05.2022 17:07 Відповісти
Ну эвакуацией это называть можно конечно ,но мы ведь с Вами знаем ,что это называется иначе !
показати весь коментар
19.05.2022 15:45 Відповісти
І все закінчиться банальним розстрілом героїв
показати весь коментар
19.05.2022 18:26 Відповісти
Ну не евакуируют а здают в плен, во первых. Такое ощущение что у нас уже рашистские сми тексты пишут. Скоро и о прекращении огня и о *перемириях* начнут говорить.
показати весь коментар
19.05.2022 15:46 Відповісти
Что значит уже? Давно.73% надули в уши теже люди по тем же технологиям
показати весь коментар
19.05.2022 16:02 Відповісти
От вашего словоблудия суть событий не изменится. Продолжается сдача в плен. Участь наших незавидна. Боюсь сказать - ужасна.
показати весь коментар
19.05.2022 15:49 Відповісти
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу "Азовсталь" на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
-----------
Після таких слів, всьому Генштабу треба застрелитися.
Повірили на слово ворогам України. Зрадники.
Іловайськ-2.
Тоді теж москалям повірили на слово, про зелений коридор.
показати весь коментар
19.05.2022 15:49 Відповісти
Певна річ, кацапи дотримають слово зараз: їм ще своїх довбнів з Придністров'я виводити...
показати весь коментар
19.05.2022 16:01 Відповісти
ЗЕ КОРЫДОР
показати весь коментар
19.05.2022 17:24 Відповісти
Последний раз когда рашисты давали слово они расстреляли пятерых наших солдат которые вывозили гражданских по зеленому коридору. Я даже не хочу вспоминуть другие *слова* которые рашисты давали, в том числе те когда ***** на камеры сказал что Мариупольбольше бомбить не будут. Поетому тот кто продолжает верить в слово рашистов для меня в первую очередь враг№1
показати весь коментар
19.05.2022 15:49 Відповісти
это наивность ??? или лукавство??? или только то что может сказать ???
показати весь коментар
19.05.2022 15:54 Відповісти
Это предательство
показати весь коментар
19.05.2022 17:05 Відповісти
это дебилизм
показати весь коментар
19.05.2022 18:37 Відповісти
Верят кацапам????? Это писец!!!!!! Запомним фамилии тех кто с нашей стороны гарантировал нашим ребятам безопасность!!!! А если говорить чесно то похоже что наше руководство подставило и предала наших бойцов!
показати весь коментар
19.05.2022 15:54 Відповісти
Це все що вам потрібно знати про нашу владу - коли будете дивитись страту на грязной площі
показати весь коментар
19.05.2022 15:54 Відповісти
Це заявив Генштаб на чолі з Залужним!
Він молодець, герой, ага...
Він також вірить окупантам, після цієї заяви Генштабу.
Тепер не дивно, що злили південь України.
Генштаб з тими ***..ними паркетними, злив і південь України, і Маріуполь, і Азовців.
показати весь коментар
19.05.2022 16:05 Відповісти
Вірте йому... А він вірить окупантам на слово...пісець повний
показати весь коментар
19.05.2022 16:31 Відповісти
Володя , Залужный воюет , и ему непросто далось данное решение
и как ты , кремльбот гребанный , срач раздуваешь , на войне не все по плану идет , там выбора небыло - либо умереть под огнем арты , либо попытатся выжить
но тебе с дивана видней
закрой свое грязное хлебало ,
показати весь коментар
19.05.2022 16:39 Відповісти
Москаль, я знаю, що ти хочеш знищення України, тобі подобається, коли паркетні генерали-зрадники за гроші та посади здають південь України, здають Азовців, ітд...
А мені не подобаються ці брехливі потвори-зрадники в Генштабі, в ОП і у всій владі, бо я хочу бачити Україну в загальновизнаних кордонах 1991 року, разом з Кримом та Донбасом.
І твої відмазки зрадників і пуйловських агентів у злодійські зеленій владі не допоможуть цим тварюкам.
показати весь коментар
19.05.2022 16:54 Відповісти
Ну Залужний то і не паркетний.Але не факт,що він може потягнути керування цілою армією.Для керування потрібні над можливості.
показати весь коментар
19.05.2022 17:04 Відповісти
А ти- герой цієї війни? Воюєш?
Знаєш , як треба було діяти в цей час?
Здається мені, ти допомагаєш ворогу сіяти розбрат в Україні
показати весь коментар
19.05.2022 17:17 Відповісти
Тоді йди воювати!!!
показати весь коментар
19.05.2022 17:26 Відповісти
Когда планируют операции типа той, которую выполнял Азов, всегда есть план отхода. И где этот план? Почему ждали так долго, чтобы их вытащить оттуда. Создаётся впечатление, что планы как у Жукова были: стоять до конца - до конца жизни защитников. А когда они выполнили задачу - сдать в плен. И не надо говорить о трудных решениях. Головой нужно думать генштабу. А пока что мы наблюдаем "хитрую тактику" - сдачу земель и героев.
показати весь коментар
19.05.2022 17:10 Відповісти
В хлопців в УПА теж був вибір--ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ
показати весь коментар
19.05.2022 18:28 Відповісти
А ти - герой і все знаєш, як треба було вчиняти!
Йди на фронт!
показати весь коментар
19.05.2022 17:11 Відповісти
А ти йди на ***!
показати весь коментар
20.05.2022 02:50 Відповісти
shto proishodit ? uzhe pervyh neotdali , v gosdure uzhe krichat shto vseh razzstreljat.......i tut.......im otpravljajut "sledushuju partiju" ......shto za bred ? !
показати весь коментар
19.05.2022 15:55 Відповісти
Кацапським брехливим свиням немає ніякої віри...Хтось у цьому ще сумнівається???
показати весь коментар
19.05.2022 15:56 Відповісти
Генштаб вірить рашистськими окупантам, і що?
показати весь коментар
19.05.2022 15:59 Відповісти
Що це за "евакуація" така в російськи сізо 🤔
показати весь коментар
19.05.2022 15:56 Відповісти
Кремлівський сценарій втілюється в життя!!!!)))
показати весь коментар
19.05.2022 15:57 Відповісти
Новояз від блаZня - "здача у полон" це "евакуація".
показати весь коментар
19.05.2022 15:57 Відповісти
Смеялись с новояза орков, теперь сами идем по их стопам. Почему не назвать вещи своими именами? "Эвакуация" наших войск из котла противником называется "сдачей в плен". Неужели наши уроды не понимают, что такие подмены понятий только злят народ.
Для тех, кто ожидает, что азовцы в скором времени вернутся домой, я напомню, что в плену у орков до сих пор есть люди, которые туда попали еще в 2014-м. Хотя скорее всего вернут тяжело раненых, чтобы не возиться с ними. Снимут сюжетик о том, что они покаялись и обменяют на пилотов, танкистов, кадыровцев. Остальных быстро вернуть не получится.
показати весь коментар
19.05.2022 16:13 Відповісти
так скорее всего и будет, может даже хуже и они именно из Мариуполя никого не будут менять, только на других пленных
показати весь коментар
19.05.2022 16:24 Відповісти
Это писец!!
показати весь коментар
19.05.2022 15:57 Відповісти
Ни одной попытки военным путём помочь нашим военным верх. гл. не предпринял - это, по словам люси большой риск. А сдавать наших военных верх. гл., где фсб рф начнёт пытать на допросах всеми нечеловеческими методами - это не риск.
показати весь коментар
19.05.2022 15:59 Відповісти
що допитувати ? хлопці провели стільки в отечені в них був свій фронт .Слава героям .
показати весь коментар
19.05.2022 16:29 Відповісти
Арестович врет. Никакого "риска" в деблокаде азовцев небыло. Мы бы просто потеряли убитыми и раненными несколько тысяч бойцов и несколько сот техники. Это была бы "перемога"?
показати весь коментар
19.05.2022 19:15 Відповісти
Бляха ну ми ж не москалі. Чому не визнати капітуляцію гарнізону? Нащо це словоблудіє?
Нічого ганебного тут нема. Оточений гарнізон без води,їжі ,БК не може воювати безкінечно!
Вірити москалям?! ШТА? Нащо це озвучувати взагалі?
Визнати капітулювали будемо намагатись міняти. Іншого там нема. Для" азовців" полон це тортури , та багаторічне ув'язнення(у кращому випадку)
показати весь коментар
19.05.2022 15:59 Відповісти
интересно, и какое же это слово они давали? соблюдать женевскую конвенцию? не пытать? тогда какая же это эвакуация? это сдача в плен!
показати весь коментар
19.05.2022 16:00 Відповісти
Рашисты не могут соблюдать женевскую конвенцию потому что они с нее вышли еще в 2019 году подписав соответствующий закон. О каких правах и каком слове от Рашки наши и иностранные организации говорят не понимаю
показати весь коментар
19.05.2022 16:08 Відповісти
Радио свобода вроде сообщает что около 1700 наших, ничего не понятно я не верю росиси они сейчас имеют все четыре туза в переговорах к которым именно сейчас склоняют Украину Макрон и его компания.
показати весь коментар
19.05.2022 16:02 Відповісти
Там крім Азова були й інші підрозділи: прикордонники, національна гвардія, морська піхота, поліція і якщо не помиляюсь КОРД.
показати весь коментар
19.05.2022 16:08 Відповісти
Да я знаю, но в любом случае они все герои и эти парни цвет украинской нации если мы их потеряем как потом смотреть в глаза их матерям, жёнам и детям. Одни фото и видео как их обыскивают не возможно смотреть...
показати весь коментар
19.05.2022 16:29 Відповісти
В смысле, принимают в плен . Для кого эта лапша , эвакуируют
показати весь коментар
19.05.2022 16:04 Відповісти
Где ты увидел про предателей? Зачем ты сюда приплел Сралина? Никто и слова плохого нигде про бойцов не сказал! Речь идет только о том, чтобы называть вещи своими именами, чтобы не становиться похожими на орков.
показати весь коментар
19.05.2022 17:10 Відповісти
1.Влада каже "евакуація".
2.Буде обмін.
3.Буде гарантоване життя українських військових.
Дивимось..
показати весь коментар
19.05.2022 16:06 Відповісти
Генштаб що працює під ФСБ, яка евакуація? Куди? В російські СІЗО?
показати весь коментар
19.05.2022 16:07 Відповісти
Що ти верзеш? ти воюєш? не розкривай пельку на генштаб!!!
показати весь коментар
19.05.2022 17:24 Відповісти
це не евакуація, а здача в полон.
Застосовуйте вірну термінологію
показати весь коментар
19.05.2022 16:09 Відповісти
Тільки при такому Президенту здачу військових в полон назвають мобілізацією чи евакуацією, про що можна вести далі мову?
показати весь коментар
19.05.2022 16:19 Відповісти
Выдать террористам заложников, а потом хотеть от них порядочности, честного слова и соблюдения законов? Это просто сюр какой-то!
показати весь коментар
19.05.2022 16:19 Відповісти
Да я уже говорил ,ребят кинули и предали . Дай Бог , чтобы я ошибся в этом утверждении . Обращаюсь к ВСУ , если есть опасность окруженя выходите сразу, Киеву верить, это почти ,как москалям , помните в Киеве всегда все хорошо 👌. Ну припугнули их немножко в марте ну це таке. Я 22 февраля писал ,что будет окружение . Командир Азова мог их вывести 26 февраля весь гарнизон , но Киев попросил остаться . Обещали наверное деблокировать . Причём это уже было в Иловайске . Поэтому при малейшей угрозе , надо отступать, что бы там Киев не обещал . Потому что находится в плену не им ,а вам . Можно воевать если надёжный тыл , а если тыла нет , то это полная жопа
показати весь коментар
19.05.2022 16:20 Відповісти
Здача в полон тепер евакуацією називається?
показати весь коментар
19.05.2022 16:21 Відповісти
Так, все у "найкращих" традиціях Мордору:

Полон - це евакуація
Зрада - це недолугість
Проросійська гнида - це лідер **********
показати весь коментар
19.05.2022 16:57 Відповісти
на цю мить головне що живі -
показати весь коментар
19.05.2022 16:23 Відповісти
Dima30 , Вы реально, в это верите , а я был в Чаплях в14-м и видел эту горе технику , которую прислал Киев для деблокации , потом был коридор , типа договорились но некоторых предупредили ,что бы они сбежали . Так что не надо нас тут успокаивать уже 22 все всё видели
показати весь коментар
19.05.2022 16:26 Відповісти
Я вірю в ЗСУ!Якщо військово-політичне керівництво на це пішло значить мають щось,що гарантує життя тим хто був у гарнізоні.
показати весь коментар
19.05.2022 17:07 Відповісти
І ще одне.Я і ви маєте право на помилку,а президент воюючої країни-ні.Тому,давайте відкинемо емоції та зачекаємо,бо зараз зарано робити висновки.
показати весь коментар
19.05.2022 17:34 Відповісти
Коментарі на цензорі не перестають мене дивувати, то пацани герої, яких потрібно рятувати, то все піздець повний все здали, все просрали, тупо здали хлопців і жоден з коментаторів не каже настільки важко виживати під постійними бомбовими ударами з обмеженою кількістю базових засобів існування
показати весь коментар
19.05.2022 16:41 Відповісти
да пусть хотя бы Зеленский и Генштаб не врут, что это эвакуация, а называют вещи своими именами. Это так сложно?
показати весь коментар
19.05.2022 16:49 Відповісти
Я думал когда вражеские войска разоружают и вывозят наши войска на подконтрольную им территорию это называется пленом, а это оказывается эвакуация! А может это эякуляция ?
показати весь коментар
19.05.2022 16:44 Відповісти
Все эти бойцы держали оборону им нужно было помочь военным путем, а не жалеть местное население
показати весь коментар
19.05.2022 16:46 Відповісти
Ми б втратили втричі більше військових ніж врятували б.
показати весь коментар
19.05.2022 17:10 Відповісти
В романе Джона Фаулза "Волхв" есть сильнейшая сцена, когда героя, грека, немецкий офицер ставит перед невозможным выбором: или убить тяжело раненых пленных партизан, или будет расстреляно местное мужское население, которое "внеполитики".
Герой не смог выстрелить в героев. Потому что тогда он бы убил Дух народа и разрушил свое "Я", свою веру, мораль и самоуважение.
Местные, родственников которых тогда расстреляли, потом его ненавидели.
Но Греция в итоге стала свободной.
"Свобода - это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего".
показати весь коментар
19.05.2022 17:40 Відповісти
"...віримо в те, що слово, дане ними (кацапами) буде виконано"?

"Договір з росією не вартий навіть паперу, на якому підписаний." (с) Отто фон Бісмарк
Перевірено Іловайськом та іншими "зеленими коридорами".
показати весь коментар
19.05.2022 16:51 Відповісти
Ростовское СИЗО... Это нихрена не эвакуация
показати весь коментар
19.05.2022 16:55 Відповісти
Нет слов……
Когда в Украине началась война, то здесь по ТВ показывали репортаж из Сирии. Спасатели «белых касок» раскалывали как кацапы в Сирии «помогали»…..
И дали СОВЕТ украинцам - НЕ ВЕРИТЬ!!!
показати весь коментар
19.05.2022 16:58 Відповісти
Опять наши в плену. Зеля с генералами накомандовался. Не говорят сколько, есть же еще 36 бригада. Это тысячи людей. У нас нет столько русни.
показати весь коментар
19.05.2022 17:37 Відповісти
их как раз больше всего. Да и кроме Азова и 36 бригады много кто есть
показати весь коментар
19.05.2022 17:39 Відповісти
ужас...а можно если что-то пойдет не так, киевских договорщиков повесить на крещатике, ну за то что опять прое*ли?
показати весь коментар
19.05.2022 18:42 Відповісти
Перевод с ЗЕбильного: эвакуация - сдача в плен, прекращение огня - сдача территорий, мирные переговоры - капитуляция.
показати весь коментар
19.05.2022 19:24 Відповісти
Мы воюем с огромным монстром, в разы превосходящим нас по ресурсам и возможностям. Будут еще и проигрыши, и окружения, и пленные. Как будут и наши победы и освобожденные территории и окружения орков. Война только началась.
Напомню, что летом 1941 года гитлеровцам сдались около 3 млн. красноармейцев. Итог этой войны всем известен.
У наступающей армии всегда больше пленных. Это военная аксиома. По другому не бывает. Поэтому у них в плену около 3 000 наших бойцов (с учетом азовцев), а у нас около 600. Когда пойдем в контрнаступление, то всё выровняется. Всех обменяем.
показати весь коментар
19.05.2022 19:29 Відповісти
Дежа вю. Іловайськ пригадується. А граблі вони і в Україні граблі.
показати весь коментар
19.05.2022 21:09 Відповісти
А Азов все чекав приходу ЗСУ в Маріуполь. Схоже не дочекався. Все це закінчится великим пшиком. Гебешніку когось наїбати любима справа. Ну хіба що їх на смердчюка міняють але і то не факт.
показати весь коментар
19.05.2022 21:13 Відповісти
 
 