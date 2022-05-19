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Операція з порятунку захисників "Азовсталі" та перемовини тривають, - Міноборони

азовсталь

Операція порятунку захисників "Азовсталі" та переговорний процес тривають, тож потрібно набратися терпіння.

Про це заявила заступник міністра оборони України Анна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Заступник міністра оборони пояснила, чому так обережно видається публічна інформація про операцію порятунку захисників "Азовсталі":

"Коли іде процес порятунку та переговори, потрібно бути дуже обережними і враховувати всі нюанси безпеки. В цій ситуації ми дуже обережно видаємо інформацію, тому що операція порятунку захисників "Азовсталі" триває, перемовний процес також триває. Зазвичай, такі процеси "люблять тишу". Це стосується не тільки операції порятунку наших захисників, які заблоковані на "Азовсталі", це стосується всіх домовленостей та переговорів".

Маляр зауважила, що в ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння:

"Часто наші небайдужі громадяни від того, що хочуть допомогти повернути людей, починають активну інформаційну кампанію і, на жаль, найчастіше це шкодить перемовному процесу. В ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння та усвідомити, що деякий час ми будемо стримані в подачі інформації".

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Заступник міністра оборони додала, що як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять.

"Так само, як ми повідомили, коли у нас була точна інформація, що по гуманітарному коридору 211 людей виведено або 53 важкопоранених переміщені до медичного закладу", - сказала Маляр.

Автор: 

Маріуполь (3220) Азовсталь (441) полонені (2249) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+39
Захисники "Азовсталі" - це гордість і символ України. Якщо виявиться, що вони стали жертвою ЧЕРГОВИХ непрофесіоналізму, недбалості, дурості чи зради ОП, якщо їх "проє...ли" як Підень України, то вам, єрмаки з демченками, піз.а!!!! Нас тисячі і ми цього нікому ніколи не побачимо. Або рятуйте хлопців, або тікайте
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19.05.2022 17:44
+23
Зробили з ******* наполеона, розпіарили на весь світ, тепер будь-яка спроба не дати йому здати національні інтереси, в своїх особистих цілях буде державною зрадою... поздоровляю всіх поприкольщіків
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19.05.2022 18:01
+17
нехила операція " по спасєнію " : спочатку підготовить Південь під здачу , потім залишить са мих в глибокому оточенні , потім " спасти " в руки заклятому ворогу на розтирзання ... НЕЛОХОМАНСЬКА ШОБЛА ГОРІТЬ ВАМ У ПЕКЛІ !!
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19.05.2022 18:24
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Захисники "Азовсталі" - це гордість і символ України. Якщо виявиться, що вони стали жертвою ЧЕРГОВИХ непрофесіоналізму, недбалості, дурості чи зради ОП, якщо їх "проє...ли" як Підень України, то вам, єрмаки з демченками, піз.а!!!! Нас тисячі і ми цього нікому ніколи не побачимо. Або рятуйте хлопців, або тікайте
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19.05.2022 17:44 Відповісти
Ця операція як би(((, це тупость командування, завели в Маріуполь ті окружили їх і пішли на Запоріжжя, а як би вони стояли за ним і до них йшло озброєння, стільки Запоріжської обл вони захватили, а захватили того щ нікого не було
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19.05.2022 21:11 Відповісти
Nu vi i durak.....!!!!!!!!!
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19.05.2022 21:32 Відповісти
👍🤝 Шо дурак,то дурак! А за наших Герое серце болить...😰
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20.05.2022 08:55 Відповісти
і слово ПОРЯТУНОК. звучить якось гавняно.
таке слово не може бути використане в сторону ЛЮДЕЙ,
яки двома тисячами тримали за глотку 15-20 БТГр орків.
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19.05.2022 21:41 Відповісти
"Це стосується не тільки операції порятунку наших захисників, які заблоковані на "Азовсталі", це стосується всіх домовленостей та переговорів"
"як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять Джерело: "
Ох, відчуваю, українці дуже здивуються цьому твердому результату.
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19.05.2022 17:47 Відповісти
Операція порятунку захисників "Азовсталі" та переговорний процес тривають - Міноборони
З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб.
В реальності, здача в полон та "евакуація в цілях порятунку" в рашистські застінки.
Оце бл..ть, врятували, захисників Маріуполя.
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19.05.2022 17:48 Відповісти
Британські змі пишуть-Они были последними защитниками Мариуполя, героическим символом украинского сопротивления. Теперь они военнопленные, их судьба в руках Путина? Сообщается, что после длительной осады, продолжавшейся более 80 дней, Украина заключила сделку с Россией и 16 мая приказала бойцам «Азовстали» сдаться.https://www.youtube.com/watch?v=IerR31Xor6I&ab_channel=TheSun
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Сделку ?!
Интересно какую ?
Москали на эту тему тоже молчат.
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19.05.2022 22:03 Відповісти
дуже ризиково віддавати на милість підступного і брехливого і цинічного ворога наших патріотів, Героїв, тих, кого русня ненавидить бо боїться тому і називає нациками і бажає знищити...
під які гарантії і хто їх зміг надати??? хто проконтролює щоби їх не закатували???
(Боже, нехай мої сумніви не виправдаються!!!)
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19.05.2022 17:56 Відповісти
червоний хрест,який вже до цього обісрався
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19.05.2022 22:16 Відповісти
Якщо це обмін чому 53 важко поранених не доставили на нашу територія а в Оленівку.
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19.05.2022 17:58 Відповісти
Це зрада. Але пробують назвати по іншому. А що евакуація вже не проходить? А поранені проходять стабілізацію у Росії. Усі під наглядом буцім іноземних постерігаючих.
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19.05.2022 18:07 Відповісти
Зробили з ******* наполеона, розпіарили на весь світ, тепер будь-яка спроба не дати йому здати національні інтереси, в своїх особистих цілях буде державною зрадою... поздоровляю всіх поприкольщіків
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19.05.2022 18:01 Відповісти
В боях за Русскую Лозовую и Питомник погибли семь бойцов "Кракена" --- а боем за азовсталь ? так хлопці живі і надіемось дали хоч якусь мед помощь раненим. слава героям --
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19.05.2022 18:03 Відповісти
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19.05.2022 18:18 Відповісти
МминобороньІ договаривется, а ребят вьІзят в парашстан в ростовские и таганрогские тюрьмьІ. Тут необходимо проснуться ССО и нахватать в плен кадьІровских тиктокеров для обмена.
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19.05.2022 18:23 Відповісти
нехила операція " по спасєнію " : спочатку підготовить Південь під здачу , потім залишить са мих в глибокому оточенні , потім " спасти " в руки заклятому ворогу на розтирзання ... НЕЛОХОМАНСЬКА ШОБЛА ГОРІТЬ ВАМ У ПЕКЛІ !!
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19.05.2022 18:24 Відповісти
О чем это они , для начала надо убрать Ермака Верещук . Назначить Пашинского и Черновил , . Зеленского выпускать , только чтобы читал по бумажке . Короче кнопки не трогал и собак кормил . Я вам говорю Ю так дальше не пойдет , я не хочу еще одного котла
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19.05.2022 19:47 Відповісти
Зауважу нзміну риторики зелених уріно-терапевтів. Операція з «евакуації» перетворилася на операцію з «порятунку». Це може значити суттєве зменьшення шансів побачити врятованих живими.
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19.05.2022 20:04 Відповісти
переговорний процес тривають, тож потрібно набратися терпіння. Джерело:
Зе віддав вояків України у заручники, віддав добровільно, руки йому ніхто не викручував.
Не вмієш воювати, залиш свою посаду Головнокомандуючого.

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19.05.2022 22:18 Відповісти
це якась юдейська схєма: стрибай, а по дорозі якось викручуйся. Крива виведе
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19.05.2022 22:19 Відповісти
схоже шо бубочка почав цю спєцопєрацію, не усвідомлюючи ні себе, ні обставини, НАВМАННЯ
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19.05.2022 22:22 Відповісти
поки що ясно одне: Титанічний Подвиг захисників Маріуполя, який мав стати одним із стовбів української слави, джерелом натхнення патріотів на тисячі років, легендою та святинею українського народу, оберегом нації... спаскудили чужинці при владі. Бо наша Верховна Рада - це кнессет, а офіс пріЗє!дєнта - кацапське кубло канторських щурів.
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19.05.2022 22:28 Відповісти
на кону - тисячі життів патріотів-Героїв. Дума вже прийняла закони про заборону обміну та зняла мораторій на смертну кару. Це для Азовців.
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19.05.2022 22:51 Відповісти
А він скаже в черговий раз і посміхнеться і на цьому все :
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19.05.2022 23:07 Відповісти
Воно ж викрутиться - скаже "ви мєня нєправільно понялі", "вирвалі із контєксту", "ну нє шмагла я, нє шмагла"
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19.05.2022 23:20 Відповісти
А шо специалисти по спасению делают в чате? Вон наххх в Мариуполь свой талант реализовивать... с порохом во главе... Надо попросить русню, чтоби пару фосфорних бомб остпвили для єтих"" спасителей""... пока народ их голими руками не передавил...
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20.05.2022 08:53 Відповісти
З дурки вже хорих відпускати почали?
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20.05.2022 09:58 Відповісти
Try walking in my shoes
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20.05.2022 11:09 Відповісти
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20.05.2022 12:43 Відповісти
Зе може зробити щось дуже погане коли росія буде від нього вимагати поступки за життя захисників Маріуполя, готуємося до нової Зе здачі
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20.05.2022 13:21 Відповісти
Вообще не понятно что там произошло, есть видос с добровольным сдатием стволов...в кузов грузовика складывают сами.
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20.05.2022 13:46 Відповісти
 
 