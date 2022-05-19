Операція з порятунку захисників "Азовсталі" та перемовини тривають, - Міноборони
Операція порятунку захисників "Азовсталі" та переговорний процес тривають, тож потрібно набратися терпіння.
Про це заявила заступник міністра оборони України Анна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Заступник міністра оборони пояснила, чому так обережно видається публічна інформація про операцію порятунку захисників "Азовсталі":
"Коли іде процес порятунку та переговори, потрібно бути дуже обережними і враховувати всі нюанси безпеки. В цій ситуації ми дуже обережно видаємо інформацію, тому що операція порятунку захисників "Азовсталі" триває, перемовний процес також триває. Зазвичай, такі процеси "люблять тишу". Це стосується не тільки операції порятунку наших захисників, які заблоковані на "Азовсталі", це стосується всіх домовленостей та переговорів".
Маляр зауважила, що в ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння:
"Часто наші небайдужі громадяни від того, що хочуть допомогти повернути людей, починають активну інформаційну кампанію і, на жаль, найчастіше це шкодить перемовному процесу. В ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння та усвідомити, що деякий час ми будемо стримані в подачі інформації".
Заступник міністра оборони додала, що як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять.
"Так само, як ми повідомили, коли у нас була точна інформація, що по гуманітарному коридору 211 людей виведено або 53 важкопоранених переміщені до медичного закладу", - сказала Маляр.
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таке слово не може бути використане в сторону ЛЮДЕЙ,
яки двома тисячами тримали за глотку 15-20 БТГр орків.
"як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять Джерело: "
Ох, відчуваю, українці дуже здивуються цьому твердому результату.
З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб.
В реальності, здача в полон та "евакуація в цілях порятунку" в рашистські застінки.
Оце бл..ть, врятували, захисників Маріуполя.
Интересно какую ?
Москали на эту тему тоже молчат.
під які гарантії і хто їх зміг надати??? хто проконтролює щоби їх не закатували???
(Боже, нехай мої сумніви не виправдаються!!!)
Зе віддав вояків України у заручники, віддав добровільно, руки йому ніхто не викручував.
Не вмієш воювати, залиш свою посаду Головнокомандуючого.