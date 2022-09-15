УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
17 354 31
катування (520) Паєвська (19)

Звільнена з російського полону парамедик Тайра дала свідчення у США про жахи російського полону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тайра

Парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", – написала Оксана Маркарова.

Читайте також: Тайра розповіла про російський полон: "Тримали у Донецькому СІЗО, ставлення було жахливим. У камері три на шість метрів 22 жінки і десять ліжок"

Вона наголосила на важливості свідчень для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та для загострення уваги до потреби нарощування зусиль для звільнення всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.

Як відомо, на початку російського вторгення парамедик Юлія Паєвська потрапила у російський полон. Звільнена 17 червня. Розповідаючи про полон, вона заявила, що умови нагадували концтабір,

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+62
зеля, где нвша Пташка???
Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
показати весь коментар
15.09.2022 20:12
+34
Добре, що Тайра зробила це в США.
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
показати весь коментар
15.09.2022 20:21
+33
Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
показати весь коментар
15.09.2022 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеля, где нвша Пташка???
Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
показати весь коментар
15.09.2022 20:12 Відповісти
Оленівка чекає. Дай Боже, їм витримати і дочекатися
показати весь коментар
15.09.2022 20:30 Відповісти
капітан полку "Азов" Олег Мудрак, понад 100 днів перебуває в полоні російських окупантів.

показати весь коментар
15.09.2022 20:56 Відповісти
і під час "екстрадикції" ( )

показати весь коментар
15.09.2022 20:58 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 20:36 Відповісти
а тут тебе **** - такой нежданчик!
показати весь коментар
15.09.2022 20:45 Відповісти
помилка ціною життя ста тисяч українців і страждань ще десятків міліонів !!
горіти вам у пеклі, ЗЄ-льоні "ошибки природи" !!!!
показати весь коментар
15.09.2022 21:00 Відповісти
Думаєте ці очі можна забути? Чи тих,що в автобусі були.....чи тих хто обіцяв за 3 тижні обмін провести....учора читала 71% довіряють цій особі. Не вірю ні на %. Не дайте себе знову обдурити
показати весь коментар
15.09.2022 21:01 Відповісти
неее! я им еще и вот это припомню!
для меня это личное оскорбление!
показати весь коментар
15.09.2022 21:05 Відповісти
уся рашка - суцільна зона, камера уповільнених тортур
показати весь коментар
15.09.2022 20:12 Відповісти
А відоме "гамнесті... " і далі язика "десь" тримає. Ну-ну тримайте-після війни отих дармоїдів треба буде розігнати!
показати весь коментар
15.09.2022 20:13 Відповісти
Ангел Тайра,одужуй.Горкий Лук тобою б пишався.Дякую тобі за все.
показати весь коментар
15.09.2022 20:13 Відповісти
Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
показати весь коментар
15.09.2022 20:14 Відповісти
В Україні омбудсмена тепер практично немає.

Ніхто його не бачить, не чує і не знає прізвища цієї людини.

Навіщо дратувати зелене керівництво, якимись проблемами, хай сплять спокійно.

Слуг на фронті немає, вони не страждають...
показати весь коментар
15.09.2022 20:38 Відповісти
ця відкрита інформація шкідлива - орки почнуть "втихаря" вбивати азовців, щоб не було витоку про їхні звірства
показати весь коментар
15.09.2022 20:16 Відповісти
перестань тикати росс наративи, тіпа нічого не розказуйте, шифруйтесь , ти думаєш що путя віддасть ТОП Азовців ? ага , *** хіба Євгена Пригожина захопити
показати весь коментар
15.09.2022 20:29 Відповісти
Born 5ab2300a

Реєстрація: 24.06.2022 - бот !

свідчити треба, а патякати про свідчення користі не приносить
показати весь коментар
15.09.2022 20:33 Відповісти
важко сказати, хто з вас правий, хто "має рацію"... Так що не варто сваритись на цьому грунті.
показати весь коментар
15.09.2022 20:40 Відповісти
Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів, у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, а документ опубліковано на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності Держдуми.

«Відкликати заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), прийняту у Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1», - йдеться у 1 статті документа.

Законопроект затвердив російський парламент у жовтні 2019 року, а 6 листопада його схвалила Рада Федерації.

https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
15.09.2022 20:18 Відповісти
"Базуючись на положеннях Статуту згодом були сформульовані так звані Нюрнберзькі принципи, відповідно до яких:
Будь-яка особа, яка здійснила будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, несе за такі дії відповідальність і має бути покарана.Та обставина, що відповідно до національного права не встановлено покарання за будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, не звільняє особу, яка його вчинила, від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа, яка здійснила дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, діяла як голова держави чи відповідальна посадова особа уряду, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа діяла на виконання наказу свого уряду чи начальника, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом, якщо свідомий вибір був фактично для неї можливим.Кожна особа, яка обвинувачується в скоєнні міжнародно-правового злочину, має право на справедливий розгляд своєї справи на підставі фактів та права." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
показати весь коментар
15.09.2022 20:58 Відповісти
Добре, що Тайра зробила це в США.
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
показати весь коментар
15.09.2022 20:21 Відповісти
А тем временем где-то в секте свидетелей Святого ... не скажу кого воизбежании бана от совершенно не пердвзятого администратора.
Вячеслав 43a0ae0b відповів на ваш коментар в темі Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США

дело в том что не будет никакого обьявления спонсором терроризма именно сейчас - это пустая болтовня и пиар зеленой шоблы для важности и надувания щек

15.09.2022 03:08
показати весь коментар
15.09.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 20:27 Відповісти
Росія фактично вийшла із здорового глузду та людяності.
Росія- це якась невідома людству потвора. Це нелюди.

Якщо їх не спинити, люство деградує.
показати весь коментар
15.09.2022 20:27 Відповісти
На войну в Украину из российских тюрем отправили не только убийц и насильников, но и каннибалов.

Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Известно по крайней мере об одном случае отправки в Украину зека, который был осужден за то, что съел несколько человек
показати весь коментар
15.09.2022 20:30 Відповісти
Це вже щось зовсім креативне від кремлівського людоїда 🧌😡
показати весь коментар
15.09.2022 20:54 Відповісти
Доки до нас доїде, кого-небудь зжере.
показати весь коментар
15.09.2022 20:56 Відповісти
якщо він харчується руZZкімі, то корма у нас вистачить тримати такого в зоопарку
показати весь коментар
15.09.2022 21:05 Відповісти
"нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів" Джерело: https://censor.net/ua/n3367415

"прастьіє расіянє ні прі чьом! Ета всьо путлєр!" (с) ЄС, ООН та інші "Just A Business"
показати весь коментар
15.09.2022 20:31 Відповісти
До сраки это все. Как та дела по MH17? Всех посадили? Всех нашли? Приговорили, в суд доставили? Отож. Они даже за своих граждан не могут ответить. За украинцев... короче. Куча всяких судов, комиссий, организаций, а толку. Такая же коррупция и бюрократия как и у нас. Кто сильнее тот и прав. Таковы правила сегодняшней реальности. ******** раху, сами возьмем свое без всяких судов, нет- значит так и будет.
показати весь коментар
15.09.2022 21:15 Відповісти
А що з Азовцями, чого всі мовчать!!!!!? Забули , чи заборонили згадувать?
показати весь коментар
15.09.2022 22:12 Відповісти
 
 