Звільнена з російського полону парамедик Тайра дала свідчення у США про жахи російського полону
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Парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
"Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", – написала Оксана Маркарова.
Вона наголосила на важливості свідчень для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та для загострення уваги до потреби нарощування зусиль для звільнення всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.
Як відомо, на початку російського вторгення парамедик Юлія Паєвська потрапила у російський полон. Звільнена 17 червня. Розповідаючи про полон, вона заявила, що умови нагадували концтабір,
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Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
горіти вам у пеклі, ЗЄ-льоні "ошибки природи" !!!!
для меня это личное оскорбление!
Ніхто його не бачить, не чує і не знає прізвища цієї людини.
Навіщо дратувати зелене керівництво, якимись проблемами, хай сплять спокійно.
Слуг на фронті немає, вони не страждають...
Реєстрація: 24.06.2022 - бот !
свідчити треба, а патякати про свідчення користі не приносить
«Відкликати заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), прийняту у Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1», - йдеться у 1 статті документа.
Законопроект затвердив російський парламент у жовтні 2019 року, а 6 листопада його схвалила Рада Федерації.
https://zaxid.net/news/
Будь-яка особа, яка здійснила будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, несе за такі дії відповідальність і має бути покарана.Та обставина, що відповідно до національного права не встановлено покарання за будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, не звільняє особу, яка його вчинила, від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа, яка здійснила дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, діяла як голова держави чи відповідальна посадова особа уряду, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа діяла на виконання наказу свого уряду чи начальника, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом, якщо свідомий вибір був фактично для неї можливим.Кожна особа, яка обвинувачується в скоєнні міжнародно-правового злочину, має право на справедливий розгляд своєї справи на підставі фактів та права." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
Вячеслав 43a0ae0b відповів на ваш коментар в темі Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США
дело в том что не будет никакого обьявления спонсором терроризма именно сейчас - это пустая болтовня и пиар зеленой шоблы для важности и надувания щек
15.09.2022 03:08
Росія- це якась невідома людству потвора. Це нелюди.
Якщо їх не спинити, люство деградує.
Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Известно по крайней мере об одном случае отправки в Украину зека, который был осужден за то, что съел несколько человек
"прастьіє расіянє ні прі чьом! Ета всьо путлєр!" (с) ЄС, ООН та інші "Just A Business"