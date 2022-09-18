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Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В центре оккупированного Херсона вечером 17 сентября были слышны автоматные очереди и взрывы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он предполагает, что перестрелка произошла между российскими оккупантами.

"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – пишет Братчук.

Советник главы МВД Антон Геращенко также время сообщил, что российские пропагандисты заявляют о проведении в Херсоне "контртеррористической операции".

Читайте: Из-за "хлопка" на херсонском комбинате ликвидировано 180 российских оккупантов, - ГУР

"Пропагандисты, не скрываясь, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики снимать?", – пишет Геращенко.
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Топ комментарии
+39
жаба проти гадюки
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18.09.2022 11:49
+34
бггг

...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
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18.09.2022 11:52
+33
Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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18.09.2022 11:49
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Чужий проти хижака. russian edition.
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18.09.2022 11:47 Ответить
жаба проти гадюки
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18.09.2022 11:49 Ответить
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18.09.2022 11:56 Ответить
Про то что жаба делала с гадюкой самое то!!!
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18.09.2022 12:01 Ответить
Судя по видео снятом камерой на треноге
и корреспонденте бодренько заглядывающем в камеру...
...то это очередная постановка русни - они сегодня будут втирать
кокошникам об очередной великой победе (ну типа над десантом на ЗАЭС)
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18.09.2022 12:05 Ответить
Твари против скота.
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18.09.2022 11:54 Ответить
скотоложцы с колчаковских фронтов
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18.09.2022 13:53 Ответить
Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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18.09.2022 11:49 Ответить
бггг

...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
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18.09.2022 11:52 Ответить
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18.09.2022 11:55 Ответить
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18.09.2022 11:56 Ответить
Пожалуйста, исправьте эту досадную ошибку.
Народный любимец и главный армейский пропагандист, Конашенков Игорь Евгеньевич, уже два месяца как генерал-лейтенант
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18.09.2022 12:04 Ответить
вот досада))).... никто не следит за продвижением по службе этой какашенки..)))
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18.09.2022 12:07 Ответить
Большой прапорщик
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18.09.2022 12:54 Ответить
рожа ржачная и дебильная))
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18.09.2022 14:05 Ответить
А может ,к тому времени, просто майор?
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19.09.2022 06:54 Ответить
Мастер спирта прапорщик Кокошников!!!!
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18.09.2022 12:12 Ответить
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18.09.2022 12:36 Ответить
+100.

Поправка по времени. Такими темпами эти события надо ожидать чуть раньше, я вангую - в конце 2023 года.
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18.09.2022 12:04 Ответить
Очень напоминает романы-фентези 92-93 годов о развале россии и волне национального и местного сепаратизма.
Прошло 30 лет...
Видимо, от неминуемого россии не уйти.
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18.09.2022 12:08 Ответить
Кто в 1986-м (разгар антиалкогольной компании) мог предположить, что СССР осталось 5 лет?
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18.09.2022 12:24 Ответить
НА какой стороне воюют остатки бежавших из Украины банд. формирований днр и лнр, кроме как между собой?
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18.09.2022 12:06 Ответить
А так и будет
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18.09.2022 12:34 Ответить
кадыровцы - не абреки.
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18.09.2022 17:58 Ответить
згода, "отброси"...
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18.09.2022 18:19 Ответить
Абрек - это человек, по той или иной причине ставший вне закона. Абрек может быть просто бандитом или партизаном, а чаще - тем и другим одновременно.
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18.09.2022 18:26 Ответить
п*дарасы против х*есосов.
Ставки делать не будем(((:
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18.09.2022 11:50 Ответить
Вот это матч. Я за боевую ничью с равным количеством трупов. И побольше.)
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18.09.2022 11:51 Ответить
это было бы смешно если эти твари делали разборки у себя в Мордоре а не в украинском Херсоне
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18.09.2022 11:55 Ответить
ну раз так случилось что в Марике это ристалище-дристалище... то пусть хотя бы по-больше уколошкают друг друга - и ВСУ меньше работы будет... ведь так??
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18.09.2022 11:58 Ответить
тут скорее не реальные разборки между жабой и гадюкой а подобное-"Військові рф намагаються створити провокації такого типу, щоб зашкодти іміджу ЗСУ та привернути розуміння жителів Херсонщини в інший бік
"Провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилася, а вже кореспондент окупаційного ТБ у вирі подій, робіть висновки" - керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".
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18.09.2022 12:04 Ответить
А звідки там світло ?
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18.09.2022 11:51 Ответить
И напал тогда немец на германца.
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18.09.2022 11:54 Ответить
чого би вам не перестріляти одне одного на роісьці, простору мало чи що ?
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18.09.2022 11:54 Ответить
перестреляйтесь там нахер все !!!
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18.09.2022 11:54 Ответить
а куда он вверх стреляет? в Херсоне нет ни одного холма. а в центре города нет ни одной многоэтажки)))
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18.09.2022 11:57 Ответить
по парашютистам, это же очевидно.
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18.09.2022 12:04 Ответить
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18.09.2022 11:58 Ответить
Чим більше вони одне одного переху###рять,тим краще. ЗСУ роботи менше буде.
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18.09.2022 12:00 Ответить
на інших пабліках було повідомлення, що "Підрозділи 10-ї окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ (мпд Краснодарський край, Молькіно) ведуть бій з не встановленими підрозділами ЗС України на території н/п Херсон (Україна, тот)".
tZEinform, 09:40
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18.09.2022 12:03 Ответить
Жириновский про путина и "горных абреков"
https://youtu.be/iVKC-WgkKkg
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18.09.2022 12:13 Ответить
Вівці проти баранів!
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18.09.2022 12:19 Ответить
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18.09.2022 12:20 Ответить
Страху Божого їм у голови, і тим , і тим
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18.09.2022 12:21 Ответить
хто б кого не замочив - в виграші тільки Україна....
кацапська армія 18та 3го світу якоі нема - її тільки лінивий не відлупить..
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18.09.2022 12:22 Ответить
Це уже мені подобається)))!!!!
Запасаємося ПОПКОРНОМ)))
++++++++++++++++++++++++
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18.09.2022 12:42 Ответить
гражданская вайна
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18.09.2022 13:07 Ответить
Якщо це не постанова, то нехай переб'ють один одного. І чим більше 200х з обох сторн, тим кращє, та і нашім хлопцям роботи буде меньше
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18.09.2022 13:15 Ответить
Это постанова.
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18.09.2022 13:19 Ответить
В ХЕРСОНЕ на сейчас ВАГНЕРОВЦЕВ НЕТ! зачем повторять сплетни?
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18.09.2022 13:18 Ответить
Сцуки! Шоб ви повиздихали усі.
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18.09.2022 13:28 Ответить
сподіваюсь що усі здохли
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18.09.2022 13:41 Ответить
Штурм Брестской крепости войсками Вермахта и красной армии начался утром 22 Сентября 1939 года...после капитуляции Польше в обед 28 сентября а Брест-Литовске был совместный парад войск Гейнца Гудериана и комкора краснопузое армии Кривошеева...видос об этом событии тогда снимал немецкий оператор-документалист Отто Райнер ..причем снято очень качественное видео сохранившееся до сей поры...
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18.09.2022 13:53 Ответить
нехай кацапи хоч поз'їдають одне одного
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18.09.2022 13:54 Ответить
бастрыкин уже возбудился против комкора Кривошеева
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18.09.2022 13:56 Ответить
Дирівці vs. Вагінерівців
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18.09.2022 15:26 Ответить
ГДЕ РАЗВЕДКА !? ПО КООРДИНАТАМ ОГОНЬ !!!
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18.09.2022 15:28 Ответить
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18.09.2022 15:48 Ответить
Kulminacija vsego teatra - vdrug pokazivaetsja **** rihportera-propogondona,kak govno iz ocka i radostno zavonjaet ....
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18.09.2022 16:53 Ответить
...добить шайку ******** кадырки
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18.09.2022 17:00 Ответить
Барани кремля та вагнерівці - мародерстують в Херсоні. Мабуть не поділили здобич. Барани шукають ліфчики, роблять з одного ліфчика дві тюбетейки, кажуть, що вони гарно пахнуть.
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18.09.2022 19:14 Ответить
Сподіваюсь контртерористична операція пройде успішно і вони всі один одного перестріляють.
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19.09.2022 09:35 Ответить
 
 