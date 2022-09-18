Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В центре оккупированного Херсона вечером 17 сентября были слышны автоматные очереди и взрывы.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
Он предполагает, что перестрелка произошла между российскими оккупантами.
"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – пишет Братчук.
Советник главы МВД Антон Геращенко также время сообщил, что российские пропагандисты заявляют о проведении в Херсоне "контртеррористической операции".
"Пропагандисты, не скрываясь, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики снимать?", – пишет Геращенко.
Топ комментарии
+39 Taras Klunyk
показать весь комментарий18.09.2022 11:49
+34 olele
показать весь комментарий18.09.2022 11:52
+33 Skifik z pivdnya
показать весь комментарий18.09.2022 11:49
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и корреспонденте бодренько заглядывающем в камеру...
...то это очередная постановка русни - они сегодня будут втирать
кокошникам об очередной великой победе (ну типа над десантом на ЗАЭС)
...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.
Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.
Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
Народный любимец и главный армейский пропагандист, Конашенков Игорь Евгеньевич, уже два месяца как генерал-лейтенант
Поправка по времени. Такими темпами эти события надо ожидать чуть раньше, я вангую - в конце 2023 года.
Прошло 30 лет...
Видимо, от неминуемого россии не уйти.
Ставки делать не будем(((:
"Провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилася, а вже кореспондент окупаційного ТБ у вирі подій, робіть висновки" - керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".
tZEinform, 09:40
https://youtu.be/iVKC-WgkKkg
кацапська армія 18та 3го світу якоі нема - її тільки лінивий не відлупить..
Запасаємося ПОПКОРНОМ)))
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