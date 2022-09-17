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Из-за "хлопка" на херсонском комбинате ликвидировано 180 российских оккупантов, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Вследствие эффективных действий украинских Сил обороны, на складе 2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва. Пока известно о гибели около 180 рашистов, которых тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Также известно о последствиях ударов украинских Сил обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области.

В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры – до 80 раненых. Уничтожены до 5 единиц военной техники.

В районе Васильевки – до 15 погибших так называемых "кадыровцев", недавно прибывших с целью проведения "фильтрации".

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В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.

В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО "Град" оккупантов", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+45
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17.09.2022 22:55
+37
на складі 2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, Джерело: https://censor.net/ua/n3367860

Це просто шедевр!!!
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17.09.2022 22:58
+33
Бавовні-респектище...
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17.09.2022 22:54
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Бавовні-респектище...
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17.09.2022 22:54 Ответить
Наскільки зрозуміла з огляду мапи війни ці дані не від сьогодні, а тижневий урожай
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17.09.2022 23:21 Ответить
Чарівно...)))
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17.09.2022 22:54 Ответить
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17.09.2022 22:55 Ответить
вдалася субота, що не кажи.
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17.09.2022 22:55 Ответить
І одразу попри пізню годину настрій стає піднесено урочистим завдяки нашим неймовірним хлопцям.
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17.09.2022 22:57 Ответить
на складі 2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, Джерело: https://censor.net/ua/n3367860

Це просто шедевр!!!
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17.09.2022 22:58 Ответить
Сказати, що я відреготав собі дупу (LMAO, laughed my ass off) - це нічого не сказати
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17.09.2022 23:51 Ответить
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18.09.2022 00:10 Ответить
Это ты еще склад 2 000 пропустил. Одну букву О можно убрать, будет красивее.
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18.09.2022 02:11 Ответить
Вот была же здравая мысль, расставить на стратегических направлениях цистерны со спиртом. Наступление раши БУКВАЛЬНО бы захлебнулось.
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18.09.2022 02:14 Ответить
Вот я тоже думал. Причем перемежать рандомальным образом с метиловым спиртом
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18.09.2022 07:09 Ответить
На бавовняному комбінаті сталася бавовна😀
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17.09.2022 22:58 Ответить
Ви не праві. Не зловживайте фактами: в повідомленні Цензора чітко вказано-ТОВ Алкоресурс. Не забирайте в кацапні "скрєпниє точкі".
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17.09.2022 23:11 Ответить
Боюсь навіть гуглити, чи можна з бавовни робити алкоголь))
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18.09.2022 00:10 Ответить
ну з алкоголя бавовну зробити можна
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18.09.2022 00:14 Ответить
Вот не поленился, полазил по местным форумам самогонщиков, бо тут умельцы даже из помидор самогон гонют...нет, из хлопка самогон гнать нельзя.
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18.09.2022 00:17 Ответить
але з хлопка виходить гарний собачий корм.
гав !

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18.09.2022 00:31 Ответить
Это большая проблема, друже. Бродячие псы теперь знают, шо человек - тоже еда.
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18.09.2022 00:36 Ответить
С томат- пасты гнали при совдепии. Сейчас не знаю.
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18.09.2022 08:08 Ответить
Там когда то был хлопчатобумажный комбинат,вот его досих пор по привычке так и называют.
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18.09.2022 00:59 Ответить
1. Алкоресурс
2. Херсонський бавовняний комбінат

Це ж спеціально таке смішне не вигадаєш!
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17.09.2022 22:58 Ответить
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18.09.2022 00:33 Ответить
1. Алкоресурс = орківські мобікі

2. Херсонський бавовняний комбінат = ОК Південь
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18.09.2022 01:01 Ответить
Дуже чудова новина!! Більше рефрижераторів, більше бавовни!
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17.09.2022 22:59 Ответить
Хаймарс и бавовна сюжет этой песни 😆
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17.09.2022 23:00 Ответить
Хлопці не шкодують Хаймарси... як на початку липня. Бачу що вистачить на всіх свсобак. і колаборантів)
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17.09.2022 23:03 Ответить
і далі буде теж саме...
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17.09.2022 23:51 Ответить
Зараз в Херсоні "стрєлкотня " йде
https://twitter.com/i/status/1571211812611264517
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17.09.2022 23:05 Ответить
"Этот контент предназначен для взрослых и может быть неприемлемым для пользователей младше 18 лет. Чтобы увидеть этот медиафайл, вам нужно войти в Твиттер."
А на сенсор или в ютуб можно это видео выложить?
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17.09.2022 23:20 Ответить
Завтра думаю везде будет. Там такое индийское кино сегодня снимали, шо Митхун Чакраборти отдыхает)))
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18.09.2022 02:43 Ответить
Ватній длбб , ті еще сомневаешься, что 2я армия 3го мира получает піздоф
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18.09.2022 07:17 Ответить
Дуже гарно!
Я уже по украински начал уметь говорить. )))
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17.09.2022 23:09 Ответить
Це так просто. Я польську читаю, хоча ніколи там не була, на жаль
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17.09.2022 23:21 Ответить
Яка чудова новина наніч .Слава ЗСУ !
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17.09.2022 23:16 Ответить
не, ну это какую наглость нужно иметь, чтобы вломиться Бавовнятке прямо домой!
естественно они были жестко наказаны....
и это им еще повезло, что мамы с папой дома небыло....
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17.09.2022 23:17 Ответить
Алкоресурс - де б іще могла би бути база справжнього кацапа
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17.09.2022 23:18 Ответить
Мало
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17.09.2022 23:19 Ответить
Яна,це в основному офіцери гинуть,бо рядова вата на позиціях
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17.09.2022 23:30 Ответить
Мені мало
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17.09.2022 23:39 Ответить
Яна,Вам мало,Ви думаєте мені досить?Оця нечисть зруйнувала мені все над чим трудились на Донбасі,переїхали в Київ,і тут прилізла гидота.Лінія фронту за 500 метрів від дому.Але вже тут ми їм наваляли,огого!!!
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18.09.2022 06:10 Ответить
А нам все летить і прилітає. В мене гаражний кооператив постраждав. Поруч мого боксу перекриття попадало, деякі згоріли разом з авто. По житловим будинкам ракетами. Вікна, балкони, двері, все нищиться. Були і прямі попадання. Локація - Миколаїв.
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18.09.2022 08:29 Ответить
Дай , Боже - не останні..!
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17.09.2022 23:23 Ответить
Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл.
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17.09.2022 23:31 Ответить
Одним ударом ліквідовано майже дві сотні рашистів на Херсонщині: втрати рахували п'ять днів
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17.09.2022 23:38 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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17.09.2022 23:42 Ответить
на складі 2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату
...
*****, не можна таке читати вночі. Лілював так, що мабуть усі сусіди схарапудилися.

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17.09.2022 23:48 Ответить
Фуй с ними с пидидастами.
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17.09.2022 23:54 Ответить
Бавовна на бавовняному комбінаті. Е - епіка.
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17.09.2022 23:58 Ответить
Рота!Равняйсь!Смирно! На концерт к Кобзону шагом марш!
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18.09.2022 00:00 Ответить
2е роті
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18.09.2022 07:21 Ответить
Ну тогда поротно.
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18.09.2022 12:19 Ответить
Відчуваю розбіжаться скоро орки з Херсону. Навіть унітази не встигнуть схопити.
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18.09.2022 00:14 Ответить
Зато всех резиновых теток из секс-шопов покрадут, Днепр переплывать.
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18.09.2022 00:38 Ответить
наверное чтобы не было хлопков в Рферии надо запретить:
хлопать в ладоши на улице (пример Беларуси)
хлопать/похлопывать по плечу
не хлопать подругу по заднице
---
Минздрав предупреждает- хлопать и похлопывать опасно для здоровья.
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18.09.2022 01:45 Ответить
ПОСОБНИЧЕСТВО. Власти Украины продолжают исполнять заказы ФСБ даже в условиях войны.

Удивительно, но власти Украины, в частности, СБУ, Государственная миграционная служба и Одесский областной суд, продолжают пособничать банде ФСБ и выполнять заказы Лубянки даже в условиях кровавой агрессии России против Украины.

Чем объяснить этот факт, если не явным признаком того, что в украинских спецслужбах и в судебной системе до сих пор вольготно чувствует себя российская агентура!?

Источники в Украине сообщают, что Одесский окружной административный суд признал законным решение Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) лишить уроженца Дагестана Артура Садыкова вида на жительство в Украине.

Об этом говорится в тексте решения суда за подписью председательствующего Константина Ефименко.

Суд отказал в удовлетворении иска Садыкова к управлению миграционной службы в Одесской области, в которой он просил признать незаконным решение об аннулировании вида на жительство.

Садыков в жалобе отметил, что решение было принято без проверки обоснованности обращения Службы безопасности Украины. Спецслужба просила ГМСУ аннулировать вид на жительство, утверждая, что Садыков «представляет угрозу национальной безопасности».

В частности, СБУ настаивает на том, Садыков якобы симпатизирует ИГ (Исламскому государству), а также связан с «террористическими организациями, действующими в Турции и на Среднем Востоке». При этом никаких фактов этим утверждениям СБУ не приводит и ничего не объясняет.

В этой связи адвокат Станислав Красник, представляющий интересы Садыкова, считает, что обжаловать ходатайство СБУ о лишении вида на жительство его клиента, невозможно.

«Там вопрос с доступом к информации с ограниченным доступом. В теории все логично и красиво, а на практике не работает», - отметил адвокат.

Власти Украины аннулировали вид на жительство Садыкова в последние дни декабря 2021 года. Тогда же в пригороде Киева, где компактно проживают мусульмане, СБУ провела массовую облаву на граждан Украины и выходцев из республик Северного Кавказа, которые имеют отношение к проектам известного проповедника и активиста благотворительной организации Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева).

ФСБ уже давно объявило его в розыск объявив, что он якобы «финансирует терроризм» и занимается «вербовкой бойцов для Исламского государства».

При этом известно, что сторонники ИГ выносят ему такфир, как и многим другим проповедникам, которые не разделяют их взгляды.

Сам Абу Умар Саситлинский также отвергает фейк от ФСБ. С началом широкомасштабной агрессии России против Украины дагестанский проповедник публично заявил о недопустимости для мусульман участвовать в войне против Украины в составе российской оккупационной армии.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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18.09.2022 05:29 Ответить
Метонимическая магия
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18.09.2022 07:05 Ответить
💙💛✌
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18.09.2022 09:36 Ответить
 
 