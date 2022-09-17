Из-за "хлопка" на херсонском комбинате ликвидировано 180 российских оккупантов, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие эффективных действий украинских Сил обороны, на складе 2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва. Пока известно о гибели около 180 рашистов, которых тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Также известно о последствиях ударов украинских Сил обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области.
В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры – до 80 раненых. Уничтожены до 5 единиц военной техники.
В районе Васильевки – до 15 погибших так называемых "кадыровцев", недавно прибывших с целью проведения "фильтрации".
В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.
В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.
В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО "Град" оккупантов", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Це просто шедевр!!!
гав !
2. Херсонський бавовняний комбінат
Це ж спеціально таке смішне не вигадаєш!
2. Херсонський бавовняний комбінат = ОК Південь
https://twitter.com/i/status/1571211812611264517
А на сенсор или в ютуб можно это видео выложить?
Я уже по украински начал уметь говорить. )))
естественно они были жестко наказаны....
и это им еще повезло, что мамы с папой дома небыло....
- Йєс, сер!
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*****, не можна таке читати вночі. Лілював так, що мабуть усі сусіди схарапудилися.
хлопать в ладоши на улице (пример Беларуси)
хлопать/похлопывать по плечу
не хлопать подругу по заднице
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Минздрав предупреждает- хлопать и похлопывать опасно для здоровья.
Удивительно, но власти Украины, в частности, СБУ, Государственная миграционная служба и Одесский областной суд, продолжают пособничать банде ФСБ и выполнять заказы Лубянки даже в условиях кровавой агрессии России против Украины.
Чем объяснить этот факт, если не явным признаком того, что в украинских спецслужбах и в судебной системе до сих пор вольготно чувствует себя российская агентура!?
Источники в Украине сообщают, что Одесский окружной административный суд признал законным решение Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) лишить уроженца Дагестана Артура Садыкова вида на жительство в Украине.
Об этом говорится в тексте решения суда за подписью председательствующего Константина Ефименко.
Суд отказал в удовлетворении иска Садыкова к управлению миграционной службы в Одесской области, в которой он просил признать незаконным решение об аннулировании вида на жительство.
Садыков в жалобе отметил, что решение было принято без проверки обоснованности обращения Службы безопасности Украины. Спецслужба просила ГМСУ аннулировать вид на жительство, утверждая, что Садыков «представляет угрозу национальной безопасности».
В частности, СБУ настаивает на том, Садыков якобы симпатизирует ИГ (Исламскому государству), а также связан с «террористическими организациями, действующими в Турции и на Среднем Востоке». При этом никаких фактов этим утверждениям СБУ не приводит и ничего не объясняет.
В этой связи адвокат Станислав Красник, представляющий интересы Садыкова, считает, что обжаловать ходатайство СБУ о лишении вида на жительство его клиента, невозможно.
«Там вопрос с доступом к информации с ограниченным доступом. В теории все логично и красиво, а на практике не работает», - отметил адвокат.
Власти Украины аннулировали вид на жительство Садыкова в последние дни декабря 2021 года. Тогда же в пригороде Киева, где компактно проживают мусульмане, СБУ провела массовую облаву на граждан Украины и выходцев из республик Северного Кавказа, которые имеют отношение к проектам известного проповедника и активиста благотворительной организации Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева).
ФСБ уже давно объявило его в розыск объявив, что он якобы «финансирует терроризм» и занимается «вербовкой бойцов для Исламского государства».
При этом известно, что сторонники ИГ выносят ему такфир, как и многим другим проповедникам, которые не разделяют их взгляды.
Сам Абу Умар Саситлинский также отвергает фейк от ФСБ. С началом широкомасштабной агрессии России против Украины дагестанский проповедник публично заявил о недопустимости для мусульман участвовать в войне против Украины в составе российской оккупационной армии.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр