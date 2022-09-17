Из-за "хлопка" на херсонском комбинате ликвидировано 180 российских оккупантов, - ГУР

Вследствие эффективных действий украинских Сил обороны, на складе 2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва. Пока известно о гибели около 180 рашистов, которых тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Также известно о последствиях ударов украинских Сил обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области.

В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры – до 80 раненых. Уничтожены до 5 единиц военной техники.

В районе Васильевки – до 15 погибших так называемых "кадыровцев", недавно прибывших с целью проведения "фильтрации".

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В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.

В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО "Град" оккупантов", - говорится в сообщении.