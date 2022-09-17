Через "бавовну" на херсонському комбінаті ліквідовано 180 російських окупантів, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ефективних дій українських Сил Оборони, на складі 2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи. Наразі відомо про загибель близько 180 рашистів, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
"Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони по місцям розташування окупантів в Запорізькій області:
В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки;
В районі Василівки – до 15 загиблих так званих "кадирівців", які нещодавно прибули з метою проведення "фільтрації".
В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська. Проводиться процедура упізнання.
В Докучаєвську Донецької області повністю знищено склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.
В селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ "Град" окупантів", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Це просто шедевр!!!
гав !
2. Херсонський бавовняний комбінат
Це ж спеціально таке смішне не вигадаєш!
2. Херсонський бавовняний комбінат = ОК Південь
https://twitter.com/i/status/1571211812611264517
А на сенсор или в ютуб можно это видео выложить?
Я уже по украински начал уметь говорить. )))
естественно они были жестко наказаны....
и это им еще повезло, что мамы с папой дома небыло....
- Йєс, сер!
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*****, не можна таке читати вночі. Лілював так, що мабуть усі сусіди схарапудилися.
хлопать в ладоши на улице (пример Беларуси)
хлопать/похлопывать по плечу
не хлопать подругу по заднице
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Минздрав предупреждает- хлопать и похлопывать опасно для здоровья.
Удивительно, но власти Украины, в частности, СБУ, Государственная миграционная служба и Одесский областной суд, продолжают пособничать банде ФСБ и выполнять заказы Лубянки даже в условиях кровавой агрессии России против Украины.
Чем объяснить этот факт, если не явным признаком того, что в украинских спецслужбах и в судебной системе до сих пор вольготно чувствует себя российская агентура!?
Источники в Украине сообщают, что Одесский окружной административный суд признал законным решение Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) лишить уроженца Дагестана Артура Садыкова вида на жительство в Украине.
Об этом говорится в тексте решения суда за подписью председательствующего Константина Ефименко.
Суд отказал в удовлетворении иска Садыкова к управлению миграционной службы в Одесской области, в которой он просил признать незаконным решение об аннулировании вида на жительство.
Садыков в жалобе отметил, что решение было принято без проверки обоснованности обращения Службы безопасности Украины. Спецслужба просила ГМСУ аннулировать вид на жительство, утверждая, что Садыков «представляет угрозу национальной безопасности».
В частности, СБУ настаивает на том, Садыков якобы симпатизирует ИГ (Исламскому государству), а также связан с «террористическими организациями, действующими в Турции и на Среднем Востоке». При этом никаких фактов этим утверждениям СБУ не приводит и ничего не объясняет.
В этой связи адвокат Станислав Красник, представляющий интересы Садыкова, считает, что обжаловать ходатайство СБУ о лишении вида на жительство его клиента, невозможно.
«Там вопрос с доступом к информации с ограниченным доступом. В теории все логично и красиво, а на практике не работает», - отметил адвокат.
Власти Украины аннулировали вид на жительство Садыкова в последние дни декабря 2021 года. Тогда же в пригороде Киева, где компактно проживают мусульмане, СБУ провела массовую облаву на граждан Украины и выходцев из республик Северного Кавказа, которые имеют отношение к проектам известного проповедника и активиста благотворительной организации Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева).
ФСБ уже давно объявило его в розыск объявив, что он якобы «финансирует терроризм» и занимается «вербовкой бойцов для Исламского государства».
При этом известно, что сторонники ИГ выносят ему такфир, как и многим другим проповедникам, которые не разделяют их взгляды.
Сам Абу Умар Саситлинский также отвергает фейк от ФСБ. С началом широкомасштабной агрессии России против Украины дагестанский проповедник публично заявил о недопустимости для мусульман участвовать в войне против Украины в составе российской оккупационной армии.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр