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Рашисты арестовали подростков, певших Гимн Украины в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков, певших Гимн Украины.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал сюжет оккупационных СМИ об аресте мариупольских подростков.

"В Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины. Ожиданно. В том числе для того и проводили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто способствует оккупанту. Возмездию - быть", - отметил Андрющенко.

Читайте также: Украинские воины поют гимн перед наступлением. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
"знайшли через доноси своїх же містян "
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20.09.2022 17:46
+28
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20.09.2022 17:50
+24
Надеюсь , ху@ло , когда оно издохнет , положат "валетом" на ленина , лицом вниз .
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20.09.2022 17:49
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"знайшли через доноси своїх же містян "
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20.09.2022 17:46 Ответить
Так а шо їм буде? Он харківських колаборантів мерів і чиновників відпускають під заставу і дають умовні строки...
Хтось ще сподівається що судова Портновська мафія буде когось серйозно садити і карати за злочини? Карати будуть хіба що волонтерів
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20.09.2022 19:56 Ответить
Надеюсь , ху@ло , когда оно издохнет , положат "валетом" на ленина , лицом вниз .
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20.09.2022 17:49 Ответить
В позу 69 их надо положить!
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20.09.2022 18:08 Ответить
таких ***** ~80%, как и при сралине, не путлер убивает , а ЗОМБИ -ВЫРОДКИ срусские
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20.09.2022 18:28 Ответить
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20.09.2022 17:50 Ответить
Этих ментов в море, со связанными ногами и руками
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20.09.2022 17:53 Ответить
А тих хто доніс?
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20.09.2022 17:55 Ответить
В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Джерело: https://censor.net/ua/v33684568
Мабуть такі ми на цю війну заслужили...
Але ж гинуть найкращі, а гівно, що голосувало за ригів, що сраки рвало за кацапів, спокійно собі живе далі.
А тепер ще й доносить на українців, що лишилися в Маріуполі.
Варто боротися за місто, але не зайого жителів.
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20.09.2022 17:53 Ответить
Бридко. Все бридко.
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20.09.2022 17:57 Ответить
Набагато бридкіше буде тоді, коли ці кацапськи сексоти почнуть тут права качати.
Мовляв, вони безневинні жертви і все таке.
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20.09.2022 18:01 Ответить
Згоден.
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20.09.2022 18:27 Ответить
Що не кажіть, а я пишаюсь цими підлітками. Недаремно говорять, "що у тверезого на думці, те у п'яного на язиці". Другі б в нетверезому стані писали російські гасла, а ці заспівали Гімн України.
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20.09.2022 18:12 Ответить
Дети Герои ‼️ Срочно нужно спасать ‼️Как может мир спокойно наблюдать за всеми нечеловеческими зверствами террористов рашистов и бешенного ******** педофила путлера
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20.09.2022 18:36 Ответить
С детьми воевать крысы путлера научились ещё в Беслане и Норд Осте..
мочили в сортире не жалея никого...
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20.09.2022 18:15 Ответить
надо национализировать все русское в принципе РПЦ включительно и запретить...
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20.09.2022 18:19 Ответить
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20.09.2022 19:18 Ответить
у нас СБУ с 2014 на ОПЗЖ крізь пальці дивилось ,а тут підлітків миттєво пресанули
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20.09.2022 19:35 Ответить
фашисти ми зламаємо вам хребта рано чи пізно !
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20.09.2022 19:56 Ответить
Яка дикість. Громадян України будуть судити за те, що вони співали гімн України на території України. Хіба це не геноцид?
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20.09.2022 20:43 Ответить
Взагалі то Україну ******* на тверезу голову, тоді і проблем не було б...
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20.09.2022 20:49 Ответить
Ху@ло , коли чує Гімн Украіни і украінську мову , - це всеодно що полоснути серпом по яйцях
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20.09.2022 22:00 Ответить
Вбивства і знущання в Маріуполі нічому не навчили містян, як і раніше повно сексотів, зрадників і любителів русского міра. Надіятись, що в майбутньому щось зміниться відносно патріотизму до України - 0.
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21.09.2022 10:04 Ответить
 
 