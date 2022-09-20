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Рашисты арестовали подростков, певших Гимн Украины в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков, певших Гимн Украины.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал сюжет оккупационных СМИ об аресте мариупольских подростков.
"В Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины. Ожиданно. В том числе для того и проводили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто способствует оккупанту. Возмездию - быть", - отметил Андрющенко.
Топ комментарии
+33 Зэлэный_Змий
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показать весь комментарий20.09.2022 17:49
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Пожалуйста, подождите...
Хтось ще сподівається що судова Портновська мафія буде когось серйозно садити і карати за злочини? Карати будуть хіба що волонтерів
Мабуть такі ми на цю війну заслужили...
Але ж гинуть найкращі, а гівно, що голосувало за ригів, що сраки рвало за кацапів, спокійно собі живе далі.
А тепер ще й доносить на українців, що лишилися в Маріуполі.
Варто боротися за місто, але не зайого жителів.
Мовляв, вони безневинні жертви і все таке.
мочили в сортире не жалея никого...