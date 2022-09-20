Рашисты арестовали подростков, певших Гимн Украины в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков, певших Гимн Украины.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Он опубликовал сюжет оккупационных СМИ об аресте мариупольских подростков.

"В Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины. Ожиданно. В том числе для того и проводили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто способствует оккупанту. Возмездию - быть", - отметил Андрющенко.

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