Вражеский вертолет Ми-8 уничтожили украинские военные. ВИДЕО

По информации военных, во время налета вражеской авиации, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", - говорится в сообщении.

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