Вражеский вертолет Ми-8 уничтожили украинские военные. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации военных, во время налета вражеской авиации, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-8.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+36 Katherina Kalmuk
показать весь комментарий23.09.2022 18:24
+25 Vika Lysenko
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+25 Харьков Сумской
показать весь комментарий23.09.2022 18:54
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)))
Своє найголовніше призначення у цьому житті вони вже виконали - на них обміняли наших Воїнів! І ми при цьому залишились Людьми, і не опустились до рівня свинособак!
Махнути рукою - ай, якось він живе.
А я хочу щоб українці бачили як він тепер живе.
Слава Украине, Героям слава
Походу Алігатори все, скінчилися, їх було біля сотні загалом на початок вторгнення
Тепер будуть старі добрі Мі-24, а де можливо Мі-8, бо це ще дешевше.
Навпаки - це добре, що намагаєтесь спілкуватись Українською мовою.
Не зупиняйтесь!
@MBigwhite
Я правильно понимаю, что резервная армия, не интересуется, куда делась регулярная?
Чесно, думав що написати. Образити тебе, чи просто зверхньо ввічливо принизити. Та я просто без цього скину факти! А ти тепер живи с собою.