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Разведчики 92 мехбригады уничтожили комплекс российских "Орланов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведка нашла далеко в тылу под Купянском комплекс с российскими дронами "Орлан-10" и уничтожила его.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Весь комплекс был уничтожен, Орланы сгорели вместе с расчетами в машинах. В такой машине по штату должно быть 4 Орлана", - пишет он.

Бутусов называет уничтожение "Орланов" выдающимся успехом, достойным высоких наград.

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"Орланы" для россиян – это основная система корректировки огня. Уничтожение Орланов на земле вместе с машиной управления парализует российскую артиллерию", – пишет он.
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Топ комментарии
+22
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24.09.2022 14:21
+15
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

молодці наші Воіни !
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24.09.2022 14:22
+11
долітались орлани та ті хто їх запускає.....
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24.09.2022 14:20
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24.09.2022 14:18 Ответить
долітались орлани та ті хто їх запускає.....
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24.09.2022 14:20 Ответить
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24.09.2022 14:21 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

молодці наші Воіни !
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24.09.2022 14:22 Ответить
Оглушили крепко ! Одна антена в полі залишилась ! Нехай ржавіє.
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24.09.2022 14:31 Ответить
Механизированный перевод: "Я хотел бы узнать больше о солей. Красиво и круто, но солей вреден для зубов. Зубы классные. Прохлада плоха, но не без возвращения в озорство. Мои крутые, приятно познакомиться, пушинка." Всё ясно и понятно..))
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24.09.2022 15:00 Ответить
и вам того же
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24.09.2022 15:31 Ответить
Судя по следам - они тут долго кучковались.
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24.09.2022 15:27 Ответить
Ще б знайти тварюк з шахідами.
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24.09.2022 16:06 Ответить
Шахиды летят в один конец...а эти многоразового использования. Шахиды надо просто набить руку сбивать и детектировать и будет ок.
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24.09.2022 16:13 Ответить
А если перехватить управление ,,,,
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24.09.2022 18:38 Ответить
Смерть рашистам ***** та їх опожопникам в Україні!!!
стефанчук-зеленський-шмигаль здають свої гроші на захист України ???
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24.09.2022 17:08 Ответить
 
 