Разведчики 92 мехбригады уничтожили комплекс российских "Орланов". ВИДЕО

Разведка нашла далеко в тылу под Купянском комплекс с российскими дронами "Орлан-10" и уничтожила его.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Весь комплекс был уничтожен, Орланы сгорели вместе с расчетами в машинах. В такой машине по штату должно быть 4 Орлана", - пишет он.

Бутусов называет уничтожение "Орланов" выдающимся успехом, достойным высоких наград.

Читайте: Последние дни оккупации россияне уже понимали, что больше здесь не хозяева, - жительница Изюма о жизни в городе. ВИДЕО

"Орланы" для россиян – это основная система корректировки огня. Уничтожение Орланов на земле вместе с машиной управления парализует российскую артиллерию", – пишет он.