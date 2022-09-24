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Разведчики 92 мехбригады уничтожили комплекс российских "Орланов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Разведка нашла далеко в тылу под Купянском комплекс с российскими дронами "Орлан-10" и уничтожила его.
Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Весь комплекс был уничтожен, Орланы сгорели вместе с расчетами в машинах. В такой машине по штату должно быть 4 Орлана", - пишет он.
Бутусов называет уничтожение "Орланов" выдающимся успехом, достойным высоких наград.
"Орланы" для россиян – это основная система корректировки огня. Уничтожение Орланов на земле вместе с машиной управления парализует российскую артиллерию", – пишет он.
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показать весь комментарий24.09.2022 14:20
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молодці наші Воіни !
стефанчук-зеленський-шмигаль здають свої гроші на захист України ???