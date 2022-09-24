Последние дни оккупации россияне уже понимали, что больше здесь не хозяева, - жительница Изюма о жизни в городе. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Многие жители Изюма с нетерпением ждали, когда в оккупированный россиянами город придут украинские войска. Впрочем, кричать об этом на улицах было очень опасно.
Об этом жительница Изюма Ольга рассказала в интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".
Ольга – журналистка и преподавательница английского языка, проживавшая в оккупированном Изюме. После освобождения города девушка рассказала о жизни в оккупированном россиянами Изюме и опасениях солдат РФ по поводу Дня Независимости Украины.
"Мы проснулись в другой реальности. Первые дни бомбежек, бомбили из авиации. Гул самолета - теперь самый страшный звук для меня... Пропала всякая связь с миром... Они все глушили. С тех пор мы не имели доступа к реальной информации", – вспоминает Ольга.
"Оккупация была очень страшная. Это было безумие. Все время пытались убедить меня, что Украина никогда не сможет победить. Но я пыталась верить в Украину. Когда вошли украинские защитники...", - рассказывает она.
"В последние дни оккупации здесь был комендантский час все время. Возможно, они ожидали очень сильного наступления. Я думаю, они уже чувствовали, что их власть здесь уже невозможна", - говорит Ольга.
Пожалуйста, подождите...
Не на Тайвань?
Казахстан: население 19 млн
Узбекистан: население 34 млн
Таджикистан: население 10 млн
Киргизстан: население 7 млн
Туркменистан: население 6 млн
Армения: население 3 млн
Азербайджан: население 10 млн
Грузия: население 4 млн
Монголия: население 3 млн
Общее население этих стран 96 млн.
Сколько там кацапов убежит? 10%? 13 мииллионов? Вполне могут расселиться.
Они могут объединится в союз стран центральной азии под предводительством Казахстана, и не бояться нападения россии. 76 млн - это огромная масса!