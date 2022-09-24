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война (46904) оккупация (9518) Изюм (227) Бутусов Юрий (3913)

Последние дни оккупации россияне уже понимали, что больше здесь не хозяева, - жительница Изюма о жизни в городе. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Многие жители Изюма с нетерпением ждали, когда в оккупированный россиянами город придут украинские войска. Впрочем, кричать об этом на улицах было очень опасно.

Об этом жительница Изюма Ольга рассказала в интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Ольга – журналистка и преподавательница английского языка, проживавшая в оккупированном Изюме. После освобождения города девушка рассказала о жизни в оккупированном россиянами Изюме и опасениях солдат РФ по поводу Дня Независимости Украины.

"Мы проснулись в другой реальности. Первые дни бомбежек, бомбили из авиации. Гул самолета - теперь самый страшный звук для меня... Пропала всякая связь с миром... Они все глушили. С тех пор мы не имели доступа к реальной информации", – вспоминает Ольга.


"Оккупация была очень страшная. Это было безумие. Все время пытались убедить меня, что Украина никогда не сможет победить. Но я пыталась верить в Украину. Когда вошли украинские защитники...", - рассказывает она.

"В последние дни оккупации здесь был комендантский час все время. Возможно, они ожидали очень сильного наступления. Я думаю, они уже чувствовали, что их власть здесь уже невозможна", - говорит Ольга.

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Топ комментарии
+9
А цікаво, того мерзотника, який фактично здав Ізюм, вказавши кацапам шлях, як обійти блок-пости, знайшли? Чи зєля нагородив цього депутата?
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24.09.2022 10:50
+1
Смотрел вчера это видео...Женщина молодец...👍💙💛💪
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24.09.2022 10:48
+1
вони і зараз не погано почувають Киргизия воює з Таджикистаном в складі ОДКБ.
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24.09.2022 11:04
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Що там з кєтайськими пєрєхватамі?
Не на Тайвань?
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24.09.2022 10:37 Ответить
Смотрел вчера это видео...Женщина молодец...👍💙💛💪
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24.09.2022 10:48 Ответить
Куда бежать россиянам:

Казахстан: население 19 млн
Узбекистан: население 34 млн
Таджикистан: население 10 млн
Киргизстан: население 7 млн
Туркменистан: население 6 млн
Армения: население 3 млн
Азербайджан: население 10 млн
Грузия: население 4 млн
Монголия: население 3 млн

Общее население этих стран 96 млн.

Сколько там кацапов убежит? 10%? 13 мииллионов? Вполне могут расселиться.
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24.09.2022 10:50 Ответить
А я тут так посмотрел, общее неселение стран центральной азии 76 млн.

Они могут объединится в союз стран центральной азии под предводительством Казахстана, и не бояться нападения россии. 76 млн - это огромная масса!
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24.09.2022 10:55 Ответить
вони і зараз не погано почувають Киргизия воює з Таджикистаном в складі ОДКБ.
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24.09.2022 11:04 Ответить
да это все х..ло организует ..даже упоротые ватники у нас поняли это.он уже 2года предлагает помошь в решении этой проблемы на границе но ему отказывают..так как знают кацапы придут они разожгут костер по всей ЦА ..они не могут добраться до узбеков..вот это не разрешенная граница слабое звено там и диктатор Рахмон его ручная собака.
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24.09.2022 11:09 Ответить
краще поясни що ви досі робите в ОДКБ ?
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24.09.2022 13:24 Ответить
потому што правители ссат.но политики такие существа с отменной чуйкой и прагматизмом и еше немного пошатнется русня наверно начнется парад выхода с одкб..а пока боятся ..если с более 40млн народом рядом ЕС и все равно больной сосед бомбит то кто наши страны защитит ?поэтому думаю приходиться играть в дружбу..хотя народ в большинстве давно за выход и с ОДКБи с ЕАЭС..так как изза этого таежного союза все подорожало и авто в первую очередь.
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24.09.2022 18:56 Ответить
вот этого и боится х..ло.и Жириновский с истерикой предупреждал..там еше Азербайжан с Турцией..ну в союз как ЕС можно обьединится ..а дальше тюрки рашки входят в планы Туран..вот х..ло и гадит через персов таджиков чтоб разжечь ЦА..то пугали талибами а у них своих дел полно ..и знают если полезут к соседям их бомбить будут не подетски НАТО..вот везде персы и вам иранцы гадят.
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24.09.2022 11:05 Ответить
А цікаво, того мерзотника, який фактично здав Ізюм, вказавши кацапам шлях, як обійти блок-пости, знайшли? Чи зєля нагородив цього депутата?
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24.09.2022 10:50 Ответить
Было в мордокниге , что его кокнули. Правда или нет-утверждать не буду.
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24.09.2022 14:01 Ответить
 
 