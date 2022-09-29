Мобилизированные россияне устроили между собой драку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появилось видео, на котором мобилизированные россияне устроили потасовку между собой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры драки распространяются в соцсетях.
"Мобилизированные граждане России еще не попав на фронт, уже начали воевать... друг с другом. Тотальный беспредел одним словом. И это руководство, которое не в состоянии организовать элементарные мобилизационные мероприятия, пыталось восстановить советскую империю", - отмечается в сообщении.
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рашка набирає мясо. не вояк, не військо. Тупо мясо, аби ще подовжити, відтягнути програш.
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