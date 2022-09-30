Танковое сражение 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованы фрагменты боя бойцов 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной из БПЛА, видно движение российского танка вдоль лесополосы и разрывы боеприпасов, выпущенных экипажем украинской бронемашины. Два последних выстрела украинских бойцов были точными.
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+41 Анатолий К 65c6a92d
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показать весь комментарий30.09.2022 10:21
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Иван-дурак, тебя в Украине ждет только смерть, подохнешь как собака и твой труп будут есть дикие животные. А так сидел-бы в своей выгребной яме расее пад радными бярезками, лакал-бы брагу, закусывал ягелем и играл-бы на балалайке своей обосранной марухе.
Хороший кацап - это дохлый кацап.