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Танковое сражение 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы фрагменты боя бойцов 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной из БПЛА, видно движение российского танка вдоль лесополосы и разрывы боеприпасов, выпущенных экипажем украинской бронемашины. Два последних выстрела украинских бойцов были точными.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 59080 человек, 264 самолета, 225 вертолетов, 2338 танков, 1391 артсистема, 4932 бронированные машины
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Топ комментарии
+41
Слава ЗСУ! Слава українським танкістам!
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30.09.2022 10:25
+28
Танковая пушка стреляет 1-2км/с скорость снаряда, птур любой в 5-10 раз медленнее летит. Вроде почти всегда виден снаряд, если стреляют не из танка. Могут еще гаубицей прямой наводкой, но она тоже медленнее танковой пушки. Тут на 90% вжарили с танка и пробитие такое характерное как подкалиберный снаряд, а ракета заранее формирует струю и в воздухе больше взрывов. А также видно, как звуком землю подняли при первом выстреле. Тут вообще у кацапов не было шансов, просто порвали ванек на куски. Пускай их товарищи посмотрят и в следующий раз лучше просто выйдут из танка, снимут штаны, покажут сраку с флагштоком внутри и белым флагом, ну и получат за танк деньги на водку.
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30.09.2022 10:34
+24
Schön!
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30.09.2022 10:21
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Schön!
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30.09.2022 10:21 Ответить
ДератизаціЯ
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30.09.2022 10:24 Ответить
Слава ЗСУ! Слава українським танкістам!
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30.09.2022 10:25 Ответить
А скрепи як розлітаються!
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30.09.2022 18:51 Ответить
Не бачу танкового бою, бачу стрільбу по танку, невідомо з чого, із засідки. Для бронемашини завеликий калібр та низька скорострільність.
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30.09.2022 10:25 Ответить
Какой вы привередливый.
Всё вам не так.
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30.09.2022 10:29 Ответить
Да , диванные мастера , языком махать всегда в первых рядах ....( и не только языком )
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30.09.2022 10:50 Ответить
Полностью готов с вами согласиться. Каждый мнит себя стратегом видя бой издалека. Именно издалека а не со стороны.
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30.09.2022 11:19 Ответить
Ну ти то, з окопу строчиш, говнюк
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30.09.2022 13:40 Ответить
Задрали ці вже редактори на ЦН. Ось що в оригіналі - Російський танк отримує кілька прямих влучань від українського танку і вибухає після влучання у боєкомплект. Танковий бій 3-ої окремої танкової бригади на Східному напрямку
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30.09.2022 13:42 Ответить
Танковая пушка стреляет 1-2км/с скорость снаряда, птур любой в 5-10 раз медленнее летит. Вроде почти всегда виден снаряд, если стреляют не из танка. Могут еще гаубицей прямой наводкой, но она тоже медленнее танковой пушки. Тут на 90% вжарили с танка и пробитие такое характерное как подкалиберный снаряд, а ракета заранее формирует струю и в воздухе больше взрывов. А также видно, как звуком землю подняли при первом выстреле. Тут вообще у кацапов не было шансов, просто порвали ванек на куски. Пускай их товарищи посмотрят и в следующий раз лучше просто выйдут из танка, снимут штаны, покажут сраку с флагштоком внутри и белым флагом, ну и получат за танк деньги на водку.
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30.09.2022 10:34 Ответить
Чем Вас не удовлетворила гибель рос.танка с экипажем?
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30.09.2022 11:49 Ответить
Я даже вышел покурить...
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30.09.2022 13:22 Ответить
А де я написав, що загибель рос. танку мене не влаштовує?
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30.09.2022 13:38 Ответить
хай Бог береже життя наших воїнів
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30.09.2022 10:28 Ответить
Орки вже почали вилазити з танка, і тут як раз прилетів контрольний постріл і тоді вони з феєрверком відправилися відразу на концерт гей-дуета кобзона та моісеєва
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30.09.2022 10:34 Ответить
Чарівно)))
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30.09.2022 10:34 Ответить
Башта полетіла на Марс.
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30.09.2022 10:49 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.09.2022 10:57 Ответить
за секунду до підриву ссавці почали вилазити з башти. Но нє фартануло. Навіть "гробовb1х" на Ладу не буде. Нема тіла - нема діла.
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30.09.2022 11:03 Ответить
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30.09.2022 13:45 Ответить
на стугну похоже
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30.09.2022 11:03 Ответить
Красиво !

Иван-дурак, тебя в Украине ждет только смерть, подохнешь как собака и твой труп будут есть дикие животные. А так сидел-бы в своей выгребной яме расее пад радными бярезками, лакал-бы брагу, закусывал ягелем и играл-бы на балалайке своей обосранной марухе.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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30.09.2022 11:04 Ответить
Шашлик!!!
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30.09.2022 11:07 Ответить
И только ватник взмыл в небеса.
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30.09.2022 11:07 Ответить
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ !
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30.09.2022 11:13 Ответить
аж лапти испарились!!!
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30.09.2022 11:43 Ответить
Красиво! Душевно!
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30.09.2022 13:02 Ответить
Боже, яка красота! Дивився б і дивився.
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30.09.2022 13:34 Ответить
Слава нашим захисникам Дякую за те що ви Є Бережіть себе Переможемо
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30.09.2022 13:43 Ответить
Дзякую ЗСУ.
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30.09.2022 20:16 Ответить
Молодцы, побольше таких побед!
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01.10.2022 08:36 Ответить
Чиста, ідеальна, сонцесяйна, безкомпромісна, надихаюча, всеохоплююча, українська краса !
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01.10.2022 09:18 Ответить
 
 