Танковое сражение 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боя бойцов 3-й отдельной танковой бригады на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной из БПЛА, видно движение российского танка вдоль лесополосы и разрывы боеприпасов, выпущенных экипажем украинской бронемашины. Два последних выстрела украинских бойцов были точными.

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