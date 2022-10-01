Российский вертолет Ка-52 уничтожен в Запорожской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
1 октября в сеть попали кадры, как воины ВСУ сбивают вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры уничтожения вертолета опубликовал Сергей Стерненко.
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💪💛
https://twitter.com/i/status/1576260519333310464
Пехух Файтербомбер подтвердил даже
в лиман уже отправили людей
и в харьков))
Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города...
https://youtu.be/vTvlB-u7d2U
https://twitter.com/i/status/1576198489549086721
https://twitter.com/i/status/1576247945137111040