Российский вертолет Ка-52 уничтожен в Запорожской области. ВИДЕО

1 октября в сеть попали кадры, как воины ВСУ сбивают вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры уничтожения вертолета опубликовал Сергей Стерненко.

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