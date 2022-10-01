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Российский вертолет Ка-52 уничтожен в Запорожской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

1 октября в сеть попали кадры, как воины ВСУ сбивают вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры уничтожения вертолета опубликовал Сергей Стерненко.

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Топ комментарии
+24
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01.10.2022 21:42
+23
"Дохла русня"(с). Нравится мне этот девиз).
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01.10.2022 21:08
+21
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01.10.2022 21:34
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"Дохла русня"(с). Нравится мне этот девиз).
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01.10.2022 21:08 Ответить
Виконавцям-респект...
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01.10.2022 21:10 Ответить
Суки, землю испоганили!
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01.10.2022 21:11 Ответить
здох як гівно собаче
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01.10.2022 21:14 Ответить
карлик обьявил что Запорожская область - расейская, но забыл обьявить что стингеры тоже расейские. Вот и первый результат. Дальше будет хуже.
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01.10.2022 21:17 Ответить
наши еще один танчик Т-90 затрофеили.....
https://twitter.com/i/status/1576123004849094661
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01.10.2022 21:17 Ответить
Т-90 передали "сусліку, якого ніхто не бачить, але він є" - третьому армійському корпусу.
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01.10.2022 21:49 Ответить
Частично демобилизировался...
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01.10.2022 21:18 Ответить
Червонокнижний...
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01.10.2022 21:19 Ответить
Думка прийшла десь пара місяців тому. Путин підписав приказ про початок війни 2202 2022 в 20.22. Складить цифри та отримаєте 666 - число антихриста. Ось і не вір після цього що він не є втіленням антихриста. Реально йде війна добра зі злом.
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01.10.2022 21:19 Ответить
Ще раз, наказ 22 лютого в 20 год.22 хв?
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01.10.2022 21:41 Ответить
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01.10.2022 21:22 Ответить
https://twitter.com/i/status/1576269327409369089 ))
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01.10.2022 21:42 Ответить
терплячий рудий хвіст ))) дитинча є дитинча - кіт розуміє)))
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01.10.2022 21:45 Ответить
https://t.me/FastFocus/33328

💪💛
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01.10.2022 21:50 Ответить
я вчера этот видос уже где-то тут показывал...., да, прикольный! ))
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01.10.2022 21:53 Ответить
А где видео?
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01.10.2022 21:23 Ответить
https://twitter.com/i/status/1576260519333310464
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01.10.2022 21:33 Ответить
Российский вертолет, летевший на предельно низкой высоте, был сбит украинским ПЗРК в Запорожской области. Утверждается, что это был Ка-52.

https://twitter.com/i/status/1576260519333310464
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01.10.2022 21:25 Ответить
Сою жаль! Добрий клапоть поля вигорів - зібрать не встиг господар
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01.10.2022 21:48 Ответить
ви як справжній хохол/в доброму сенсі/ще й про господарство думаєте
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02.10.2022 07:01 Ответить
батько покійний був агрономом
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02.10.2022 07:16 Ответить
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01.10.2022 21:30 Ответить


Пехух Файтербомбер подтвердил даже
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01.10.2022 21:35 Ответить
со эвакуацией экипажа как-то сегодня не сложилось..... просто вычеркнули.... )
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01.10.2022 21:41 Ответить
И остальным вашим братьям вечного полета.
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01.10.2022 22:30 Ответить
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02.10.2022 01:09 Ответить
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01.10.2022 21:34 Ответить
хочу херсоньского арбуза....
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01.10.2022 21:36 Ответить
"арбуз нам порвали" это будет мем)
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01.10.2022 21:37 Ответить
пусть ждут побольше))
в лиман уже отправили людей
и в харьков))
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01.10.2022 21:45 Ответить
Осокорівка наша?
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01.10.2022 23:58 Ответить
не знаю, друг......, ничего не слышал.....
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02.10.2022 00:03 Ответить
а можно в ук отдельную статью придумать за ватограмм?
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01.10.2022 21:34 Ответить
Як на мене то влучення НЕ БУЛО.
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01.10.2022 21:37 Ответить
а в конце видео что горело?
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01.10.2022 21:43 Ответить
Та я тільки ЗА! Але на відео влучення я не помітив. На 05 сек. вибух стався між гелікоптерами і десь внизу.
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01.10.2022 21:48 Ответить
справа оранжевое дерево и ваиокрыл над ним когда его настигло, потом камеру мотнуло и дерево со взрывом переместилось в центр, из-за чго кажется что ракета полетела дальше ватокрыла... но все разворачиваеься возле того же дерева
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01.10.2022 21:54 Ответить
Гениальность зашкаливает. Лучший фильм о сегодняшнем времени.
Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города...
https://youtu.be/vTvlB-u7d2U
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01.10.2022 21:39 Ответить
Российский ЗРК серии "Бук" был уничтожен, как утверждается, артиллерийским огнем украинской 114-й бригады территориальной обороны.

https://twitter.com/i/status/1576198489549086721
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01.10.2022 21:39 Ответить
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01.10.2022 21:41 Ответить
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01.10.2022 21:42 Ответить
Форма новенька - ще не "обношена"!
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01.10.2022 21:51 Ответить
Прошу прокурора от Украины на Дрезденском процессе над организаторами нападения России на Украину и их пособниками приобщить и моё обвинение: за потерянных друзей! Сколько канистр вишнёвки, которую мы привозили из Украины, летом работая проводниками на жд., мы выпили с русскими друзьями! Вспомнишь и мерзкой осенью тепло становится. А теперь по их воле радуешься каждому 200-ому русскому...
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01.10.2022 21:57 Ответить
Може Нюрнбергський?
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01.10.2022 22:57 Ответить
Можно и там. Но лучше в Дрездене, где главный стерх заведовал клубом и вербовал студентов.
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01.10.2022 23:45 Ответить
Очередная удачная охота дрона

https://twitter.com/i/status/1576247945137111040
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01.10.2022 22:01 Ответить
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01.10.2022 22:06 Ответить
Фсьопаплану, патерьнет!
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01.10.2022 22:45 Ответить
Аватарку нехай собі ще грізніше поставить, тоді точно до Ла-Маншу дійдуть.
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01.10.2022 23:30 Ответить
Не дотягнув до Бельбека...
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01.10.2022 22:50 Ответить
там теж бабахало
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02.10.2022 07:03 Ответить
 
 