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The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Издание The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов на выезде из города уничтожили украинские воины.

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Топ комментарии
+62
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей. (с)

Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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03.10.2022 12:30
+36
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03.10.2022 12:40
+28
Remember Ilovaisk!
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03.10.2022 12:30
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Мабуть курили в жугулях.
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03.10.2022 12:30 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей. (с)

Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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03.10.2022 12:30 Ответить
Remember Ilovaisk!
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03.10.2022 12:30 Ответить
Пом'ятаємо,але це не те саме!!! Це не "зелений коридор"і вони зі зброєю! Тут це не доречно!
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03.10.2022 17:36 Ответить
Чому не доречно? Тітонька Карма витівниця ще та!
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03.10.2022 17:46 Ответить
В багатьох транспортних засобів повідкривані дверки - значить не вдалось задвухсотити чи затрьохсотити їх водіїв і пасажирів.
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03.10.2022 12:33 Ответить
Малоймовірно,хоча можливо. Може забіг оленів дав кращій підсумок,для оленів.
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03.10.2022 12:38 Ответить
Ні, скоріш за все відео після зачистки ЗСУ, які перевіряли автівки на наявність, наприклад, тих самих документів орків (для ідентицікації підроздлів, /вч), бк і тощо.
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03.10.2022 12:44 Ответить
Или просто трупы кто то по карманам пробивал
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03.10.2022 12:58 Ответить
Який гарний осінній пейзаж ))
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03.10.2022 12:34 Ответить
"Осінь. Скрепи відлітають".
Нажаль не моє.
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03.10.2022 12:39 Ответить
šosj ento v Ukraini v cim roku gribov bagato. Toljko biada, - odni muxomory.
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03.10.2022 21:23 Ответить
Гриби є і білі, навіть цього року вже пару відерцят назбирав, але в місцях де були бойові дії ще довгий час будуть знаходити небезпечні сюрпризи ... Грьобані москаляки, так неньку заср...ли.
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04.10.2022 09:23 Ответить
- прихожане разбежались, сокровища ищут
- свои, заметьте, свои сокровища

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03.10.2022 12:38 Ответить
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03.10.2022 12:40 Ответить
Насилуй там побольше.
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03.10.2022 12:48 Ответить
... насилуй там побольше мобиков лнр-днр - только предохраняйся...
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03.10.2022 12:54 Ответить
ні кацапчику пакет тобі і тільки пакет)))
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03.10.2022 15:04 Ответить
Хорошо тому живется, у кого одна нога. Тому пенсия дается и не нужно сапога.
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03.10.2022 12:42 Ответить
Розумієш, якось невдобно, коли ці словєса прочитають наші поранені.
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03.10.2022 12:55 Ответить
Наши поймут.
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03.10.2022 12:59 Ответить
А как весело было шутить про "котлы"
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03.10.2022 12:52 Ответить
Треба знищувати як і де можна.
Брати в полон скільки треба - і то не панькатися. А вчиняти втихаря так, як вони з нашими. Нехай мусара навчать, як відбити нирки, щоб зовні видно не було. Наші які покалічені бранці вернулися, а їхніх бережете в полоні як кнурів? То хоч нерви їм лікуйте. Пістоль в горло - і нехай гімн України співає.
Побачить, що українська мова є. І вивчить.
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03.10.2022 12:54 Ответить
Прикрасна картинка ,так що заберайтесь окупанти з нашої землі поки живі.
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03.10.2022 15:32 Ответить
Красіва колона. Браво ЗСУ
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03.10.2022 16:11 Ответить
 
 