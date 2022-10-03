The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Издание The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов на выезде из города уничтожили украинские воины.
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+62 Сліпий
показать весь комментарий03.10.2022 12:30
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показать весь комментарий03.10.2022 12:30
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Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых жигулей. (с)
Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли
На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
Нажаль не моє.
- свои, заметьте, свои сокровища
Брати в полон скільки треба - і то не панькатися. А вчиняти втихаря так, як вони з нашими. Нехай мусара навчать, як відбити нирки, щоб зовні видно не було. Наші які покалічені бранці вернулися, а їхніх бережете в полоні як кнурів? То хоч нерви їм лікуйте. Пістоль в горло - і нехай гімн України співає.
Побачить, що українська мова є. І вивчить.