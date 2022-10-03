В российском Красноярске неизвестные подожгли военкомат. ВИДЕО камер наблюдения

В российском Красноярске неизвестные подожгли военкомат Советского и Центрального районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент поджога и возгорания админздания попали в поле зрения камер наблюдения. Палиев разыскивает полиция.

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