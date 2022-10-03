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В российском Красноярске неизвестные подожгли военкомат. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В российском Красноярске неизвестные подожгли военкомат Советского и Центрального районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент поджога и возгорания админздания попали в поле зрения камер наблюдения. Палиев разыскивает полиция.

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Топ комментарии
+14
мокшане бросают в бой последние резервы.....
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03.10.2022 16:26
+12
ну а Чорноморські Краби чекають на бавовну
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03.10.2022 16:24
+11
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03.10.2022 16:29
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ну а Чорноморські Краби чекають на бавовну
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03.10.2022 16:24 Ответить
ХЛОПЦІ, ЯКЩО В КОГО Є - ДАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО-РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО РОЗСТРІЛИ НА МАЙДАНІ, ДЕ ВИДНО ЯК "ЖУРНАЛИСТИ" ЗНІМАЛИ/ФОТОГРАФУВАЛИ ПОРЯД З ВІДСТРЕЛЯНИМИ.
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03.10.2022 18:31 Ответить
КРАЩЕ Б КРЕМЛЬ ПІДПАЛИЛИ
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03.10.2022 16:24 Ответить
Дійде черга й там запалає.
ВГРОБУ добереться до кожного.
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03.10.2022 18:25 Ответить
Мне показалось или рукожопы и подпалить нормально не смогли и все потухло?)
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03.10.2022 16:26 Ответить
Камерьі со светочувствительностью, в конце видно контурьі окон и огонь внутри, то что бьіло вначале - парьі смеси горели, температура давала большой засвет.
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03.10.2022 18:29 Ответить
мокшане бросают в бой последние резервы.....
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03.10.2022 16:26 Ответить
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03.10.2022 16:29 Ответить
Щото слабовато горіло...
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03.10.2022 16:33 Ответить
Який же це підпал? Нічого не згоріло.
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03.10.2022 16:34 Ответить
пока Коля-Котлета брал Ливан, Олег Ляшко принял присягу ВСУ.....
https://twitter.com/i/status/1576919453442650112
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03.10.2022 16:38 Ответить
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03.10.2022 17:57 Ответить
шо, серьезно??? там Ляшко присягу принимает! ))
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03.10.2022 18:04 Ответить
Как говорится всегда Ляшко брал, а тут принимает
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03.10.2022 18:28 Ответить
може це старе фото ?
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03.10.2022 19:28 Ответить
Пусть лучше Сибирскую республику объявляют.
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03.10.2022 16:57 Ответить
Сокращенно ЗапСибРе Сразу видно мощу
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03.10.2022 18:29 Ответить
Фигня
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03.10.2022 17:35 Ответить
Ляшку респект і повага , так , так зебобіки
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03.10.2022 20:35 Ответить
опять Ярош свирепствует, нi?
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03.10.2022 22:17 Ответить
 
 