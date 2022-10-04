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Жители освобожденной Новопетровки в Херсонской области встречают украинских защитников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили Новопетровку (Херсонщина) от российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинских воины встретили местные жители, они плачут от счастья.
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