Два украинских танка Т-64БМ2 "Булат" стреляют в оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских танков Т-64БМ2 "Булат" в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на одну из бронемашин украинские воины прицепили номерные знаки американского штата Аляска.
Т-64БМ2 – украинский основной боевой танк, являющийся модернизацией старых танков Т-64БМ2 (объект 447АМ2), путем замены двигателя и новой электроники. По состоянию на начало февраля 2022 года – на вооружение ВСУ было поставлено 10 танков Т-64БМ2 и еще 2 экземпляра для испытаний оставил себе Харьковский бронетанковый завод).
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+25 olele
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+9 Bob Fayn
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+7 Alessandro Moretti
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@nadzor_kherson_bot
4 ч
Херсонщина:
Трифонівка, Нововасилівка, Новогригорівка - звільнені.
Людям вже надають допомогу та починає діяти офіційна влада!
Я взагалі то літери читаю. Не тільки ті що у заголовку. Х...ня якась.
???
Цензори, ви хоч іноді читаєте те що самі пишете?