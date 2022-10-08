Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью на крымском мосту пылал пожар, сообщалось, что горит цистерна с топливом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На свежих видео из сети видно, что дорожное полотно повреждено.
Топ комментарии
+46 Tohellandback
показать весь комментарий08.10.2022 08:47
+42 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий08.10.2022 08:45
+37 Sanello Di
показать весь комментарий08.10.2022 08:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Який сьогодні чудовий, осінній ранок.
Запізнілий-Феєрверк на честь днюхи рашонаZистського ф'юрера *****.
Для удару по канівському їм не потрібний привід.