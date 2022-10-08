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Крым (26022) мост (1003) пожар (5574)

Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью на крымском мосту пылал пожар, сообщалось, что горит цистерна с топливом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На свежих видео из сети видно, что дорожное полотно повреждено.

Смотрите: На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+46
Какое прекрасное утро! Мне в село ехать - дрова деду колоть, сонный, уставший.. но теперь я полон сил и энергии!!!
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08.10.2022 08:47
+42
Пожили и хватит. Теперь только вплавь как диды завещали с трёхлинейкой и в шенели. Слава ЗСУ хорошая диверсия
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08.10.2022 08:45
+37
По домашнему..красииво!)
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08.10.2022 08:45
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8 жовтня 2022 р.
Який сьогодні чудовий, осінній ранок.
Запізнілий-Феєрверк на честь днюхи рашонаZистського ф'юрера *****.
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08.10.2022 09:55 Ответить
...бугага!
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08.10.2022 10:01 Ответить
А била же так па-дамашнєму...
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08.10.2022 10:08 Ответить
варто чекати на удари по канівськой й нижче дамбам
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08.10.2022 10:25 Ответить
Існує поняття "причина" і "привід".
Для удару по канівському їм не потрібний привід.
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08.10.2022 11:27 Ответить
Отвєтка нє замучаєт, нє
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08.10.2022 11:32 Ответить
Дальше вёслами 🤭 Настроение поднялось. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.10.2022 10:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5QX-b8ybMxk
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08.10.2022 11:19 Ответить
Але ж ми ще навіть не починали
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08.10.2022 11:30 Ответить
путі атрєзани, а фабєрже поки що ні. Чекайте рашістскі ********
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08.10.2022 12:25 Ответить
Вротенберг потирает ручонки - эти вспышка и хлопок скроют воровство и качество сего сооружения.
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08.10.2022 12:58 Ответить
Для українців це Керченський міст, для кацапів - Кримський. ЦЕНЗОР-НЕТ, на кого ви працюєте?
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08.10.2022 14:11 Ответить
пошкоджено бетон, залізо,це не трагедія ,мама з двома дітками спить в ночі, у власному будинку,а вранці живим залишився тільки собака, ЦЕ ТРАГЕДІЯ, коли рашисти це відчуютЬ на собі--схаменуться.
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08.10.2022 14:13 Ответить
!!!! Мы ждали этого с 18. года. Дождались!
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08.10.2022 14:38 Ответить
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