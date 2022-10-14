Боевой дрон уничтожает вражеского пулеметчика. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины точным сбросом боеприпаса с боевого дрона уничтожили вражеского пулеметчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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+36 Роман с камнем
показать весь комментарий14.10.2022 13:12
+30 Бенина Мама
показать весь комментарий14.10.2022 13:13
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показать весь комментарий14.10.2022 13:11
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Повезло Натахе...
а як переконатися що дійсно від того вибуху московит гине? тіла не видно видно тільки що кулемет замовк. може потім очухається...
Мне вот интересно, почему замяли для ясности распиаренные Switchblade 300. За 600-е ваще ни слуху ни духу.
На видео как раз работа для 300-го.
Здох- і х...й з ним
На дивані.
Я там, де з мене є користь для країни.