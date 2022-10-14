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Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в республике.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану" , – сказал он.

Также читайте: Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в Беларуси под видом проверки боеспособности, - "Наша Ніва"
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Топ комментарии
+24
Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
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14.10.2022 13:50
+20
Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
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14.10.2022 13:52
+19
Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
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14.10.2022 13:54
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Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
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14.10.2022 13:50 Ответить
Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
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14.10.2022 13:54 Ответить
будуть валити бульбофюлера?
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14.10.2022 13:58 Ответить
КТО будет валить?
Безропотное тупое совкодрочерное стадо мелкого рогатого скота?
Да не смешите лавочки на которые они забирались сняв с копыт обувку, в знак протеста.
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14.10.2022 15:17 Ответить
Да какой с него террорист? Чтобы быть террористом, надо яйца иметь. А это так, ************, чмо усатое.
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14.10.2022 14:02 Ответить
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14.10.2022 14:32 Ответить
А їБларусь смотріць 4 пазіціі аткуда гатовітса нападєніє?
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14.10.2022 16:04 Ответить
ЧТОБЫ ТЕБЕ ТВАРЬ БУЛЬБАШНАЯ В ГОЛОВУ ЭТА "КОНТРОПЕРАЦИЯ ПРИЛЕТЕЛА" И УБИЛА ТЕБЯ *****!!! СДОХ БЫ ТЫ УЖЕ И ЛЮДЕЙ НЕ МУЧАЛ! МАЛО ТОГО ЧТО К МОСКАЛЯМ НЕНАВИСТЬ ДО КОНЦА ДНЕЙ СТОЙКАЯ ВЫРАБОТАЛАСЬ, ТАК ИЗ ЗА ТЕБЯ ТВАРИНЫ БЕЛОРУСАМ ПРИЛЕТИТ НА РОВНОМ МЕСТЕ!!!
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14.10.2022 13:51 Ответить
*********** не розуміє , що крім параші , його краіна нафіг нікому не потрібна !

Ідіот 😡
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14.10.2022 13:52 Ответить
Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
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14.10.2022 13:52 Ответить
Та невже вас забанили за патріотизм ??

Не вірю , тому що Цензор , найпатріотичніший сайт в нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.10.2022 14:24 Ответить
Show Must Go On 099f5c71

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Ви свіжачок 😠
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14.10.2022 14:26 Ответить
Шоу должно продолжаться -перевод этого свинорылого ника...!
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14.10.2022 15:22 Ответить
Эй, скот, а твой то избранник и ********** оказывается на месте не смотря на твои протесты в носках на лавочке!
Проблей мне что то по этому поводу? Или промычи. Кстати, ты под могилизацию на своёми, загаженном тобой же скотном дворе "Беларуссия", со своими скотенятами попадаешь?
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14.10.2022 13:53 Ответить
Терорист запроваджує конртерористичну операцію!
А її назва «Бджоли проти меду»?
Вибачаюсь перед бджолами!
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14.10.2022 13:53 Ответить
Интересно, на что этот долбо&б надеется?
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14.10.2022 13:54 Ответить
"Так, есть информация, что в наши посольства( УКРАИНЫ) стали регулярно обращаться россияне с очень странным предложением. Заявляя, что они разочарованы в действующей российской власти и готовы ускорить процессы внутреннего взрыва, за которым последует бунт и смена руководства страны, они предлагают помочь с реализацией в россии террористических актов Разумеется, подобные предложения отметались, но интересно другое. Практически все обращавшиеся - это в прошлом представители российских силовых структур и спецслужб. А, как известно, в этой отрасли - "бывших" не бывает.
То есть, одно делать генерировать фейки, а совсем другое иметь реальный фактаж - финансирование, оружие, контакты, фото и видео записи с украинскими дипломатами.(с)
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14.10.2022 14:01 Ответить
та і нього з путлером один кінець, програє путлер і лукавому не жити,ось і кидає бульбашів на смерть заради свого порятунку.Але ж утилізує останніх хто ще його підтримує,добень плешивий.
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14.10.2022 14:03 Ответить
ДОВБОЙОБ "всьо па плану"
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14.10.2022 13:59 Ответить
Так что если в Беларуси что то взорвется, беларусы двинутся войной в Украину?
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14.10.2022 13:59 Ответить
картопельна спецоперація
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14.10.2022 14:00 Ответить
Здохни,падло.
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14.10.2022 14:00 Ответить
Це початок кінця не тільки кремлівської криси ,но і його хвойди луки лукавого.Якщо би путлер сам міг впоратися,він би не підключав оце маразматичне. недорозумінння .
Шкода тільки що постраждає мирне населення Білорусіі.
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14.10.2022 14:01 Ответить
КУДА БЕЖАТЬ -ТО БУДЕМ , В КОЛХОЗЕ ОБРАТНО НЕ ПРИМУТ..
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14.10.2022 14:02 Ответить
буквоїд вусатий ...согласно лягушачим документам
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14.10.2022 14:05 Ответить
**** тараканья, поступки дрыщавые , суетные, ссыкливые.
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14.10.2022 14:07 Ответить
Той випадок коли син батьку встановив на комп'ютер контр страйк і тепер він воєю з вигаданими терористами. Чекаємо коли ворд оф танкс встановлять, щоб взагалі кукуха поїхала. Прогнозую, що потім єдиною грою буде якись симулятор виживання.
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14.10.2022 14:08 Ответить
Председатель большого картофельного совхоза втгягивает свой народ в чуждые славянам игры за создание государств для иноземцев.Это предательство ИНТЕРЕСОВ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА БЕЛАРУСИИ. Наш мир так устроен,что все когда то отвечают за свои деяния.ДУМАЮ БЕЛАРУССКИЙ НАРОД НЕ ПОЙДЕТ НА ЭТО И ОТВЕТИТ ЕМУ!
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14.10.2022 14:08 Ответить
Что есть белорусский народ?Вот картопляный дуче-народ? Народ....А Азарёнок? Народ...А Тихановская и прочие "аппазиционеры"? Народ...А зашуганое стадо,которое так не хотело Майдана,подобного Украинскому?Народ?Народ....А бойцы полка им.Кастуся Калиновского-народ?Народ...Так за какой народ ты тут вещаешь???Народ-химера...НАЦИЯ-сила...
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14.10.2022 15:36 Ответить
Ховатимуть це вусате гівно кусками....
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14.10.2022 14:15 Ответить
Не дивно, стільки терористів з рашки привезли, правда чомусь назвали то армією. От і приходиться контртерористичнк операцію вводити.
А щодо " все іде за планом". То ми від ***** чуємо вже 8ий місяць
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14.10.2022 14:18 Ответить
згідно резолюції ПАРЄ ти, бульбараст, посібник куйлостана - країни терориста
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14.10.2022 14:20 Ответить
Когда уже тебя суку удавят. Сколько можно терпеть одну мразь терроризирующую миллионы людей
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14.10.2022 14:25 Ответить
Немає їбанутим спокою.
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14.10.2022 14:30 Ответить
Значит бульбофюрер теперь будет ловить карлика ?
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14.10.2022 14:31 Ответить
Ой не весел Лука, не весел....
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14.10.2022 14:34 Ответить
білоруську жабу продовжують потроху варити.

потім почнеться - ґвалт, ратуйце, нас в армію забирають.
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14.10.2022 14:37 Ответить
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14.10.2022 14:40 Ответить
Білоруси, та вставайте бляха! Піднімайте свою армію, кого ще можна і удавіть це непорозуміння, він же вас продав задешево. У вас просто не буде майбутнього
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14.10.2022 15:48 Ответить
И у этого все по плану)))
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14.10.2022 15:50 Ответить
по 4м пазіціям
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14.10.2022 16:26 Ответить
Люблю картошку в мундире. Бульбафюрер все правильно говорит, обстановка для него очень опасная. Таракана скоро раздавят.
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14.10.2022 19:22 Ответить
 
 