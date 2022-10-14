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Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в республике.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану" , – сказал он.
Топ комментарии
+24 IN UA 7395a7cc
показать весь комментарий14.10.2022 13:50
+20 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий14.10.2022 13:52
+19 Старый зольдат
показать весь комментарий14.10.2022 13:54
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Безропотное тупое совкодрочерное стадо мелкого рогатого скота?
Да не смешите лавочки на которые они забирались сняв с копыт обувку, в знак протеста.
Ідіот 😡
Не вірю , тому що Цензор , найпатріотичніший сайт в нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼
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Ви свіжачок 😠
Проблей мне что то по этому поводу? Или промычи. Кстати, ты под могилизацию на своёми, загаженном тобой же скотном дворе "Беларуссия", со своими скотенятами попадаешь?
А її назва «Бджоли проти меду»?
Вибачаюсь перед бджолами!
То есть, одно делать генерировать фейки, а совсем другое иметь реальный фактаж - финансирование, оружие, контакты, фото и видео записи с украинскими дипломатами.(с)
Шкода тільки що постраждає мирне населення Білорусіі.
А щодо " все іде за планом". То ми від ***** чуємо вже 8ий місяць
потім почнеться - ґвалт, ратуйце, нас в армію забирають.