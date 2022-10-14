Результаты взрывов на базе Росгвардии в Белгородской области. ВИДЕО

В результате взрывов на военном объекте в поселке Октябрьское Белгородской области 13 октября ликвидированы трое российских оккупантов, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мы страна НАТО де-факто, осталось стать ею де-юре, - Резников