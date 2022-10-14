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Результаты взрывов на базе Росгвардии в Белгородской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В результате взрывов на военном объекте в поселке Октябрьское Белгородской области 13 октября ликвидированы трое российских оккупантов, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+42
Койки під відкритим небом стали стояти. Феєрично як. Покойтесь з *******, орки!
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14.10.2022 21:56
+30
Судя по количеству кроватей и масштаба разрушений, орков сгорело намного больше. Это идеал - истреблять кровавых вурдалаков еще на лагерях и базах на территории московщины.
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14.10.2022 21:58
+29
палатка при згорянні слідів не залишає....
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14.10.2022 22:02
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Койки під відкритим небом стали стояти. Феєрично як. Покойтесь з *******, орки!
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14.10.2022 21:56 Ответить
а-ха они что как шашлыки на улице мангалы для чмобиков поставили?
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14.10.2022 22:23 Ответить
Чому ліжка стоять на вулиці?

"Спалі пад луной"?
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14.10.2022 21:57 Ответить
палатка при згорянні слідів не залишає....
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14.10.2022 22:02 Ответить
Прапорщик, який все продав до війни, так і запише.
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14.10.2022 22:04 Ответить
выполнявшего боевые задачи в Белгородской области..
================
так виполнілі же ж..Здохнули три кацапи.
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14.10.2022 22:14 Ответить
Так и спалілі.
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14.10.2022 23:16 Ответить
БНР сама себя обстреливает, все знают
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14.10.2022 21:57 Ответить
Може то БНР ("Брянська") обстрілює БНР ("Білгородська")?
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14.10.2022 21:59 Ответить
Дві БНР побилися за назву.
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14.10.2022 22:02 Ответить
Судя по количеству кроватей и масштаба разрушений, орков сгорело намного больше. Это идеал - истреблять кровавых вурдалаков еще на лагерях и базах на территории московщины.
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14.10.2022 21:58 Ответить
Там більше "обсмалених" Бо палатки армйські "горять як порох"! Достатньо одного снаряду при вітрі і все погоріло А "іхтамнєти" просто тікали хто куди бачив!
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14.10.2022 22:07 Ответить
Москалі самі себе підривають, щоб оправдати ракетні удари, які наче будуть наноситись у відповідь. І щоб рядові москалі, були від таких ракетних ударів, в екстазі.
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14.10.2022 21:59 Ответить
красiвое браво! бис!
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14.10.2022 22:02 Ответить
Мне приснилось, что у русских есть страна
Без пробитого четыре раза дна,
Где свободы и порядка дохрена,
Где под вечер песня тихая слышна.
Там людей хороших палками не бьют,
Там в домах царят достаток и уют.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Из неё не начинается война,
В ней всего главнее истина одна:
Ты ей нужен, и она тебе нужна.
Ей всегда хватает собственных границ,
Перед ней не надо в страхе падать ниц,
В ней не нужно выживать, а можно жить,
В ней не будут заставлять её любить.
От такого упоительного сна
Разбудила меня Родина-страна,
В дверь вломилась и повестку в руки - на!
- Защищать меня иди! - кричит она.
Умирать иди немедленно, сейчас
За Чукотку! за Курилы! за Кавказ!
Защити Херсон от гада-подлеца!
За Россию! За свободу! До конца!
Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…
Зря мне снилось, что у русских есть страна,
Что живёт без зла, убийства, войн и бед.
Нет такой страны у русских. БОЛЬШЕ НЕТ."

@Орлуша
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14.10.2022 22:02 Ответить
Типові опуси "хароших узкіх". Море сліз з приводу павєсточкі, і жодного слова проти вбивства українців. ***** всіх рускіх!
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14.10.2022 22:15 Ответить
Шось трупів малувато, чи полічили тільки тих кого вдалося впізнати?
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14.10.2022 22:03 Ответить
Та кількість же ж рахували не ми, а москалі; вони усе ділять на 10.
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14.10.2022 23:07 Ответить
ну там зараз темрява бо годину назад був прильот в одну з електропідстанцій Бєлгорода
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14.10.2022 22:04 Ответить
Це ж треба, так себе не любити- можна застуду підхопити...
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14.10.2022 22:04 Ответить
А ВЫ ЧЁ ДУМАЛИ ******@Ы НАС БОМБИТЬ МОЖНО А ВАС НЕТ ?!
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14.10.2022 22:05 Ответить
якщо тут написано ліквідовано то ким саме?
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14.10.2022 22:05 Ответить
НЛО - тебе полегчало...?
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14.10.2022 22:24 Ответить
тебе хтось питає?
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14.10.2022 23:22 Ответить
А какая разніца? Та хоч інопланетянами з Альфа Центавра.
Важливо, що ліквадовано.
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14.10.2022 22:39 Ответить
одна і бьоца, другая дразніца, такая разніца
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14.10.2022 23:23 Ответить
мне все интересно когда вата покурит неудачно в шахте одной из лапотных ядерных ракет )
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14.10.2022 22:05 Ответить
Для раССеи это нормально..
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14.10.2022 22:09 Ответить
Знищені «Окупанти в Бєлгородській областіє
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14.10.2022 22:11 Ответить
Росгвардія «зажигала нє по детскі», сабантуй то,що треба)
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14.10.2022 22:14 Ответить
Вы фсё врёте. Потерь в вооружённых сил РФ нет. 🤪
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14.10.2022 22:15 Ответить
Ворога треба знищувати ще у його логові.
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14.10.2022 22:21 Ответить
дайте им еще селёдкивзрывателей
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14.10.2022 22:32 Ответить
Кажуть вже знайшли візитку Яроша.
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14.10.2022 22:40 Ответить
Просто "крж" спрацювало, а по нашому одна із версій секретної зброї "бавовна"!
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14.10.2022 22:40 Ответить
Сигарет побольше и паленой водки с метилом
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14.10.2022 22:41 Ответить
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14.10.2022 23:04 Ответить
Кацапская ,бичатня,не куй курить в кроватке.
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14.10.2022 23:10 Ответить
Красіво.
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14.10.2022 23:30 Ответить
Це вам ***** за Оленівку!
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15.10.2022 01:09 Ответить
+++++
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15.10.2022 01:14 Ответить
Наверняка орочьего помета было больше, судя по руинам
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15.10.2022 01:24 Ответить
Ай-яй-яй, а кто это сделал?
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15.10.2022 02:29 Ответить
Интересная деталь в сообщении. Росгвардия выполняет боевые задачи в Белгородской области.
И с кем же они на территории россии воюют?
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15.10.2022 10:45 Ответить
Знов кацапи себе підпалили, щоб не йти воювати
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15.10.2022 11:08 Ответить
Ну хоть ,цукру, пожрали вволю. Тото опарыши десерту дождались! Оно редко для червяков этой специализации.
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18.02.2023 14:52 Ответить
 
 