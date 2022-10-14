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Мы страна НАТО де-факто, осталось стать ею де-юре, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украина де-факто страна НАТО, осталось стать страной НАТО де-юре.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За эти месяцы войны мы провели реформу наших Вооруженных сил, которая не проводилась 30 лет. Западные партнеры нам стали доверять. Поэтому только артиллерийских систем у нас более восьми — современных, натовских. Это требует дополнительного обучения", - сказал Резников.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день нет возможности на территории Украины обучать военных обращению с техникой, которую передают страны-партнеры, потому что они будут подвергаться опасности. Поэтому партнеры предложили свои полигоны и специалистов.

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"Например, правительство Британии предложило обучение 10 тысяч, потом еще 10 тысяч и дальше 10 тысяч. То есть, 30 тысяч наших военных будут постепенно приезжать полностью обученные. Кроме того, они будут оснащены. Мы с вами страна НАТО де-факто, нам осталось стать страной НАТО де-юре. Потому что многие новые стандарты мы освоили за последнее время", - объяснил министр обороны.

Также он подчеркнул, что украинские военные не только учатся, но и передают реальный боевой опыт партнерам.

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Топ комментарии
+11
Стати НАТО де юре нам заважають лише опа з бубой.
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14.10.2022 20:38
+11
І, взагалі-то, реформа ЗСУ з приведенням її до стандартів НАТО почалася десь 2015-му; просто в 2019-му (скоріше, в 2020-му, при Тарані і Хомчаку) ці реформи зупинили... І, справді, відновили (але відновили, а не почали і закінчили - так буде точніше!) в цьому році.
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14.10.2022 20:39
+10
ЗСУ - де -факто армія НАТО, чого не скажеш про владу , котра філіал "росавтодора"
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14.10.2022 20:52
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Візьмут --- куди вони дінуться .
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14.10.2022 20:34 Ответить
Скоріш за все одразу після перемоги.
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14.10.2022 21:37 Ответить
лысый поц, принадлежность к СН это трибунал...
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14.10.2022 20:34 Ответить
а я про наше де-факто членство в НАТО (за виключенням дії 5-ї статті статуту НАТО) говорив ще з другого он-лайн засідання учасників "конференції Рамштайну"...
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14.10.2022 20:36 Ответить
Пане адвокате, не треба ставати схожим на Подоляка , навіщо так багато піару
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14.10.2022 20:37 Ответить
Тим паче у статусі міністра оборони
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14.10.2022 20:39 Ответить
Стати НАТО де юре нам заважають лише опа з бубой.
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14.10.2022 20:38 Ответить
Не понял. А верещучка для вас шо место пустое?) там партия вся из народа
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14.10.2022 22:22 Ответить
нато предпочитает венгрию, болгарию и румынию
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14.10.2022 20:39 Ответить
ну, румуни - ще не самий гірший варіант членства в НАТО... Є ще "прикольніші"...
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14.10.2022 20:41 Ответить
Наче вірно каже, але які "реформи" були до 24 лютого від цієї влади ми знаємо.
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14.10.2022 20:39 Ответить
І, взагалі-то, реформа ЗСУ з приведенням її до стандартів НАТО почалася десь 2015-му; просто в 2019-му (скоріше, в 2020-му, при Тарані і Хомчаку) ці реформи зупинили... І, справді, відновили (але відновили, а не почали і закінчили - так буде точніше!) в цьому році.
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14.10.2022 20:39 Ответить
Що він курить? Якийсь дебільнозелений піар.
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14.10.2022 20:41 Ответить
оце рівень міністра)))....
можна подумати в альянс беруть лише при наявності натівської зброї і солдат... необучаємі, ****...
як ці тупі абізяни задрали... забезпечення на зиму в армії на рівні "подайте кому не жалко" зато 100500 бойових інтервью, бріфінгів, включень, коментарів від міністра і його вірної Ганни Маляр
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14.10.2022 20:51 Ответить
ЗСУ - де -факто армія НАТО, чого не скажеш про владу , котра філіал "росавтодора"
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14.10.2022 20:52 Ответить
Жодної проблеми з прийняттям України до НАТО (реально) не існує (як і багатьох інших). "Це" всі за#би, які вигадують різні тварюки і не лише з Україною, щоб тримати людей у постійній напрузі.
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14.10.2022 20:53 Ответить
И первыми это признал *********.
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14.10.2022 21:00 Ответить
Про постачання Армії думай, жонглер фразами! Кварталіст, ля...
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14.10.2022 21:02 Ответить
НАТО це військово політичний блок.
Тобто боротьба з корупцією і правові норми там також спитають . А ви шо ?
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14.10.2022 21:04 Ответить
А ми мільйярд на дороги вже виділили, шо шо. Бо війна вйною, а кушать хочєтся всєгда.
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14.10.2022 22:34 Ответить
Взагалі-то, де-факто - це коли НАТО допомогає не тільки зброєю, а й військом!
А де-юре туди беруть тих, хто не розкрадає кошти де-факто на різних будівництвах!
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14.10.2022 21:32 Ответить
Спочатку створіть заново розбитий і розкрадений ВПК України. Старців з простягнутим загрібайлом в НАТО не потрібно.
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14.10.2022 21:37 Ответить
Наявність там Угорщини з вами не погоджується.
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14.10.2022 22:35 Ответить
Ви спершу знайдіть дані про угорський ввп на душу населення.
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14.10.2022 22:58 Ответить
Пока не появится новая политическая власть в рф--- не сменится платформа базовая в той стране административно-управленческая---ну вы поняли.........давайте сказки себе не запускать.
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14.10.2022 22:19 Ответить
к чему россиянцы к нам? ты от кого?
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14.10.2022 22:24 Ответить
Это при совдепии спрашивали ,от кого, ---когда за дефицитом приходили. От обхсс---так шутили в ответ. Тема была о вступлении в нато. Я и ответил. Пока не сменится режим и система управления в рахе, никто никого никуда не примет. Тем более ответили что после победы нашей. Есть очень жесткие правила вступления в нато. Одно из них очень принципиальная---страна не должна иметь военного конфликта. Пока режим не поменяется у братанов северных---войны конца не будет. Ясно с 14 г. А мы 8 лет с гаком дрочим эту тему. Уже поэты появились с такой специализацией. Арестович и прочие сказочники. но беда в лопухах. что ухи свои развесили под макароны.
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16.10.2022 20:21 Ответить
Резников прав как никогда.Это действительно так.
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15.10.2022 01:00 Ответить
Весь цей двіж в світі став спусковим гачком для глибокої реорганізації всіх цих "міжнародних" союзів, блоків, організацій..ми побачили ху із ху. Лишилось за малим-закінчити розпочате...
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15.10.2022 05:43 Ответить
 
 