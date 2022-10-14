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Ми країна НАТО де-факто, залишилось стати нею де-юре, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна де-факто країна НАТО, залишилось стати країною НАТО де-юре.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За ці місяці війни ми зробили реформу наших Збройних сил, якої не робилося 30 років. Західні партнери нам почали довіряти. Тому тільки артилерійських систем ми маємо більше восьми — сучасних, натівських. Це потребує додаткового навчання", - сказав Резніков.

Водночас він зазначив, що сьогодні немає можливості на території України навчати військових поводженню з технікою, яку передають країни-партнери, бо вони будуть наражатися на небезпеку. Тому партнери запропонували свої полігони і фахівців.

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"Наприклад, уряд Британії запропонував навчання 10 тисяч, потім ще 10 тисяч і далі 10 тисяч. Тобто 30 тисяч наших військових будуть поступово приїжджати повністю навчені. Крім того, вони будуть оснащені. Ми з вами країна НАТО де-факто, нам залишилось стати країною НАТО де-юре. Тому що багато нових стандартів ми освоїли за останній час", - пояснив міністр оборони.

Також він наголосив, що українські військові не лише навчаються, а й передають свій реальний бойовий досвід партнерам.
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Топ коментарі
+11
Стати НАТО де юре нам заважають лише опа з бубой.
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14.10.2022 20:38
+11
І, взагалі-то, реформа ЗСУ з приведенням її до стандартів НАТО почалася десь 2015-му; просто в 2019-му (скоріше, в 2020-му, при Тарані і Хомчаку) ці реформи зупинили... І, справді, відновили (але відновили, а не почали і закінчили - так буде точніше!) в цьому році.
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14.10.2022 20:39
+10
ЗСУ - де -факто армія НАТО, чого не скажеш про владу , котра філіал "росавтодора"
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14.10.2022 20:52
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Візьмут --- куди вони дінуться .
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14.10.2022 20:34 Відповісти
Скоріш за все одразу після перемоги.
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14.10.2022 21:37 Відповісти
лысый поц, принадлежность к СН это трибунал...
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14.10.2022 20:34 Відповісти
а я про наше де-факто членство в НАТО (за виключенням дії 5-ї статті статуту НАТО) говорив ще з другого он-лайн засідання учасників "конференції Рамштайну"...
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14.10.2022 20:36 Відповісти
Пане адвокате, не треба ставати схожим на Подоляка , навіщо так багато піару
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14.10.2022 20:37 Відповісти
Тим паче у статусі міністра оборони
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14.10.2022 20:39 Відповісти
Стати НАТО де юре нам заважають лише опа з бубой.
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14.10.2022 20:38 Відповісти
Не понял. А верещучка для вас шо место пустое?) там партия вся из народа
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14.10.2022 22:22 Відповісти
нато предпочитает венгрию, болгарию и румынию
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14.10.2022 20:39 Відповісти
ну, румуни - ще не самий гірший варіант членства в НАТО... Є ще "прикольніші"...
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14.10.2022 20:41 Відповісти
Наче вірно каже, але які "реформи" були до 24 лютого від цієї влади ми знаємо.
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14.10.2022 20:39 Відповісти
І, взагалі-то, реформа ЗСУ з приведенням її до стандартів НАТО почалася десь 2015-му; просто в 2019-му (скоріше, в 2020-му, при Тарані і Хомчаку) ці реформи зупинили... І, справді, відновили (але відновили, а не почали і закінчили - так буде точніше!) в цьому році.
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14.10.2022 20:39 Відповісти
Що він курить? Якийсь дебільнозелений піар.
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14.10.2022 20:41 Відповісти
оце рівень міністра)))....
можна подумати в альянс беруть лише при наявності натівської зброї і солдат... необучаємі, ****...
як ці тупі абізяни задрали... забезпечення на зиму в армії на рівні "подайте кому не жалко" зато 100500 бойових інтервью, бріфінгів, включень, коментарів від міністра і його вірної Ганни Маляр
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14.10.2022 20:51 Відповісти
ЗСУ - де -факто армія НАТО, чого не скажеш про владу , котра філіал "росавтодора"
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14.10.2022 20:52 Відповісти
Жодної проблеми з прийняттям України до НАТО (реально) не існує (як і багатьох інших). "Це" всі за#би, які вигадують різні тварюки і не лише з Україною, щоб тримати людей у постійній напрузі.
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14.10.2022 20:53 Відповісти
И первыми это признал *********.
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14.10.2022 21:00 Відповісти
Про постачання Армії думай, жонглер фразами! Кварталіст, ля...
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14.10.2022 21:02 Відповісти
НАТО це військово політичний блок.
Тобто боротьба з корупцією і правові норми там також спитають . А ви шо ?
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14.10.2022 21:04 Відповісти
А ми мільйярд на дороги вже виділили, шо шо. Бо війна вйною, а кушать хочєтся всєгда.
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14.10.2022 22:34 Відповісти
Взагалі-то, де-факто - це коли НАТО допомогає не тільки зброєю, а й військом!
А де-юре туди беруть тих, хто не розкрадає кошти де-факто на різних будівництвах!
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14.10.2022 21:32 Відповісти
Спочатку створіть заново розбитий і розкрадений ВПК України. Старців з простягнутим загрібайлом в НАТО не потрібно.
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14.10.2022 21:37 Відповісти
Наявність там Угорщини з вами не погоджується.
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14.10.2022 22:35 Відповісти
Ви спершу знайдіть дані про угорський ввп на душу населення.
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14.10.2022 22:58 Відповісти
Пока не появится новая политическая власть в рф--- не сменится платформа базовая в той стране административно-управленческая---ну вы поняли.........давайте сказки себе не запускать.
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14.10.2022 22:19 Відповісти
к чему россиянцы к нам? ты от кого?
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14.10.2022 22:24 Відповісти
Это при совдепии спрашивали ,от кого, ---когда за дефицитом приходили. От обхсс---так шутили в ответ. Тема была о вступлении в нато. Я и ответил. Пока не сменится режим и система управления в рахе, никто никого никуда не примет. Тем более ответили что после победы нашей. Есть очень жесткие правила вступления в нато. Одно из них очень принципиальная---страна не должна иметь военного конфликта. Пока режим не поменяется у братанов северных---войны конца не будет. Ясно с 14 г. А мы 8 лет с гаком дрочим эту тему. Уже поэты появились с такой специализацией. Арестович и прочие сказочники. но беда в лопухах. что ухи свои развесили под макароны.
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16.10.2022 20:21 Відповісти
Резников прав как никогда.Это действительно так.
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15.10.2022 01:00 Відповісти
Весь цей двіж в світі став спусковим гачком для глибокої реорганізації всіх цих "міжнародних" союзів, блоків, організацій..ми побачили ху із ху. Лишилось за малим-закінчити розпочате...
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15.10.2022 05:43 Відповісти
 
 