Резніков: дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



"Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: "Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення", – заявив Резніков.

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