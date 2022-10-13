Резніков: дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: "Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення", – заявив Резніков.
Топ коментарі
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@southernbee1
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https://twitter.com/southernbee1/status/1580398045120069633 12 ч
***** , не страна , а палата N6 … убийцы типа лугового , сидят в госдуре , дыров , с 4 классами начальной школы - академик . В марте получил генерал- лейтенанта , в сентябре повысили до генерал- полковника пригожин , уже трижды. герой россии.
Похоже в мордоре , нет дна …
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580338261829988352 16 ч
"Левада-центр": Индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет. Что с *******, твари?
Да ось тільки яким воно буде?
Пусть, суки, жрут там друг друга, медведей своих, икру и рыбу, пусть сопьются там к чертям собачьим, пусть делают что хотят, только пусть не прутся в другие страны.
КУПОЛ над ними надо поставить и газ в него запустить. Пусть радуются))
А під час війни цього не станеться.
Говорили явно на английском.
Может чтото не так понял...
Ведь прочитали наверное закон про ленд-лиз, и сами придумали что он начинается 1 октября 2022 года
https://zn.ua/UKRAINE/reznikov-otsenil-vozmozhnost-poluchenija-ukrainoj-tankov-i-samoletov-v-ramkakh-lend-liza.html
А по факту в законе сказано, что он действует в финансовых 2022 и 2023 годах.
2022 финансовый год уже закончился, было 5 месяцев с мая 2022 - ничего не дали.
С 1 октября 2022 года, начался последний 2023 финансовый год
Осталось ничего не дать до 1 октября 2023 года, и закон перестанет действовать.
Ленд-лиз - упрощённая процедура передачи, при которой уцелевшее оружие придётся после войны вернуть или купить. То, что Украина получила не по ленд-лизу, останется у Украины на халяву.
Если кто-нибудь думает, что нам сейчас не дают F-16 и ATACMS, но по ленд-лизу дадут - уже зла на вас не хватает, глупцы! Дают и будут давать только то, что готовы дать, независимо, в подарок или в ленд-лиз (аренду с последующим выкупом или возвратом уцелевшего).
По лендлизу можно давать больше и быстрее, но пока нет желания это делать.
Ленд-лиз подписан 9 мая 2022 - можно пользоваться.
Но не пользуются, а голосуют 20 мая, за 40 млрд$ - из которых, только 6 непосредственно на военную технику для Украины. Часть денег, вообще не для Украины - просто в пакет всунули.
А вот по закону о лендлизе - там только военная помощь, и только для Украины.
Под сотню М777 - на такую длину фронта - разве этого достаточно?
А производство NASAMS через 2-3 года - они разве нужны будут тогда, кода нужно сейчас и здесь?
Может через 2-3 года, не будет уже чего защищать... Сейчас есть что, есть что дать - но не дают...
В общем грустно, что у нас все врут, а там решают свои проблемы, за счет Украины...
Несмотря даже на то, что демократы и республиканцы проголосовали за лендлиз, и разрешили правительству им пользоваться...
У США нет отдельного склада оружия с надписью "ленд-лиз".
У США есть оружие, часть которого нам готовы передать и которое нам дарят сейчас, но могут также давать в аренду по ленд-лизу. Ту же самую часть.
Когда нет решения передать F-16 - его нет глобально, а не "мы жадные и вам его не подарим, но дадим в аренду".
Не будь у ***** ядерного оружия - нам бы уже передали томагавки, но против обезьяны с ЯО приходится действовать осторожно, когда помогаешь не члену НАТО.
https://zn.ua/UKRAINE/zakon-ssha-o-lend-lize-vstupil-v-silu-stefanchuk.html
"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук вhttps://mobile.twitter.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&fbclid=IwAR2dxSspj6gR-kQeFlxVOj48MJZn-PrffwD5fCvITtIZyxn2LsMX-uosD_Q Twitter.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в Украину https://zn.ua/UKRAINE/partnery-ukrainy-eshche-okonchatelno-ne-zavershili-formirovanie-modeli-lend-liza-hlava-minoborony.html первое оружие по программе ленд-лиза от США, которая заработает 1 октября, прибудет в середине месяца.
И закон
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
(1) <> In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
За 2022 год правительство США уже отчиталось перед своими гражданами