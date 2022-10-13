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Резніков: дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України в НАТО вже розпочалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: "Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення", – заявив Резніков.

Також читайте: У НАТО вже сприймають Україну як східний щит для всієї Європи, - Резніков

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+16
Виктория Нуланд

@southernbee1

·

https://twitter.com/southernbee1/status/1580398045120069633 12 ч

***** , не страна , а палата N6 … убийцы типа лугового , сидят в госдуре , дыров , с 4 классами начальной школы - академик . В марте получил генерал- лейтенанта , в сентябре повысили до генерал- полковника пригожин , уже трижды. герой россии.
Похоже в мордоре , нет дна …
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13.10.2022 19:10
+13
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580338261829988352 16 ч

"Левада-центр": Индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет. Что с *******, твари?
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13.10.2022 19:14
+10
Цінність будь яких заяв зешобли близька до нолю. Коли про Україну в НАТО скаже Байден, а Орбан (чи хто буде замість нього) скаже, що не проти, тоді повірю. А цій потворі збрехати що дурню перднути.
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13.10.2022 19:26
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Виктория Нуланд

@southernbee1

·

https://twitter.com/southernbee1/status/1580398045120069633 12 ч

***** , не страна , а палата N6 … убийцы типа лугового , сидят в госдуре , дыров , с 4 классами начальной школы - академик . В марте получил генерал- лейтенанта , в сентябре повысили до генерал- полковника пригожин , уже трижды. герой россии.
Похоже в мордоре , нет дна …
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13.10.2022 19:10 Відповісти
а ти там першій спікер-гавнофон
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13.10.2022 19:11 Відповісти
Дискусія ведеться вже давно. Її продовження - ніякий не успіх а срань від імпотентів задньоприводних!
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13.10.2022 19:14 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580338261829988352 16 ч

"Левада-центр": Индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет. Что с *******, твари?
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13.10.2022 19:14 Відповісти
«Це вже тчеться тканина майбутнього рішення». Сказано заради того, щоб тільки щось сказати?
Да ось тільки яким воно буде?
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13.10.2022 19:19 Відповісти
Дааа, с такими соседями только в НАТО и надо быть. Забором отгородиться, рвы выкопать, колючую проволоку по всей площади забора к току подвести, в их сторону направить рупоры с украинской музыкой, чтобы у них в ушах постоянно звенело, чтобы боялись, мрази, в нашу сторону гавкнуть, глянуть и даже не было чтобы мысли в нашу сторону рыпнуться.
Пусть, суки, жрут там друг друга, медведей своих, икру и рыбу, пусть сопьются там к чертям собачьим, пусть делают что хотят, только пусть не прутся в другие страны.

КУПОЛ над ними надо поставить и газ в него запустить. Пусть радуются))
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13.10.2022 19:26 Відповісти
Последний абзац легко перевесил первый!
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13.10.2022 19:41 Відповісти
Цінність будь яких заяв зешобли близька до нолю. Коли про Україну в НАТО скаже Байден, а Орбан (чи хто буде замість нього) скаже, що не проти, тоді повірю. А цій потворі збрехати що дурню перднути.
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13.10.2022 19:26 Відповісти
Ґєзніков... І звідки їх стільки випало?!
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13.10.2022 19:32 Відповісти
Для ЗЕлених "какіхразніц" секретна інфа : Перемовини України щодо членства в НАТО тривають ще з каденції Ющенка, а війна з москалями в нас триває не 8 місяців, як бреше ЗЕлена пропаганда, а 8 років!!! Хіба Рєзніков не знає, що дискусія щодо вступу України в НАТО розпочалась ще за Ющенка??? Потім дискусія щодо вступу в НАТО була заморожена та повністю припинена за Януковича, потім Україна потужно почала впроваджувати на ділі стандарти НАТО за Порошенка та паралельно Україна подавала заявки щодо членства в НАТО, потім, з приходом у 2019 клоуна та "слуг кремля" до влади, ОПою була розгорнута шалена антиНАТОвська кампанія, а заявку на членство в НАТО з 2019 просто ніхто не подвав, бо головним для ЗЕленої ОПи було "заглянуть в Очко ху@ла і увідєть там мір"... А тепер Рєзніков, не кліпнувши оком, каже що дискусія щодо вступу України в нато "розпочалася" ЗЕлена шобла, напевно й справді вважає, що історія української Держави розпочалася з 2019 року??? З фрази ЯнєЛоха "я вам нічєво нє должєн"?
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13.10.2022 19:32 Відповісти
Белгород сейчас https://twitter.com/i/status/1580594914685243392 БАВОВНА!!! 😎
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13.10.2022 19:32 Відповісти
Зачем этот вонючий зелёный ******. Квартальные предатели- уроды,которые сдали пол страны за полчаса,устав НАТО никто не отменял.
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13.10.2022 19:40 Відповісти
Бляха! Може вже від дискусій пора перейти до справ!!! Почніть з д'єрмака!!!
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13.10.2022 19:48 Відповісти
********* зе
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13.10.2022 19:53 Відповісти
Пустопорожній ЗЕлений *******. Це до вторгнення треба було робити.

А під час війни цього не станеться.
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13.10.2022 20:11 Відповісти
Резников, ты бы постыдился проблемам с зимней формой. Маленькая Эстония +Канада занимаются решением вопроса а где твои чинуши? Пошить форму силами привлеченных украинских организаций\частных лиц, абсолютно по силам, это не снаряды выпускать.
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13.10.2022 20:13 Відповісти
Все таки это были кулуары.

Говорили явно на английском.

Может чтото не так понял...

Ведь прочитали наверное закон про ленд-лиз, и сами придумали что он начинается 1 октября 2022 года

https://zn.ua/UKRAINE/reznikov-otsenil-vozmozhnost-poluchenija-ukrainoj-tankov-i-samoletov-v-ramkakh-lend-liza.html

А по факту в законе сказано, что он действует в финансовых 2022 и 2023 годах.

2022 финансовый год уже закончился, было 5 месяцев с мая 2022 - ничего не дали.

С 1 октября 2022 года, начался последний 2023 финансовый год

Осталось ничего не дать до 1 октября 2023 года, и закон перестанет действовать.
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13.10.2022 20:14 Відповісти
А что, совсем-совсем ничего не дали? HIMARS три десятка, сотню гаубиц M777, NASAMS специально для нас производят, ракеты и снаряды для полученных пусковых установок и артиллерии. И возвращать ничего из этого не нужно, всё останется Украине и после войны.

Ленд-лиз - упрощённая процедура передачи, при которой уцелевшее оружие придётся после войны вернуть или купить. То, что Украина получила не по ленд-лизу, останется у Украины на халяву.

Если кто-нибудь думает, что нам сейчас не дают F-16 и ATACMS, но по ленд-лизу дадут - уже зла на вас не хватает, глупцы! Дают и будут давать только то, что готовы дать, независимо, в подарок или в ленд-лиз (аренду с последующим выкупом или возвратом уцелевшего).
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13.10.2022 21:43 Відповісти
Дали, но это не в рамках лендлиза.

По лендлизу можно давать больше и быстрее, но пока нет желания это делать.

Ленд-лиз подписан 9 мая 2022 - можно пользоваться.

Но не пользуются, а голосуют 20 мая, за 40 млрд$ - из которых, только 6 непосредственно на военную технику для Украины. Часть денег, вообще не для Украины - просто в пакет всунули.

А вот по закону о лендлизе - там только военная помощь, и только для Украины.

Под сотню М777 - на такую длину фронта - разве этого достаточно?

А производство NASAMS через 2-3 года - они разве нужны будут тогда, кода нужно сейчас и здесь?

Может через 2-3 года, не будет уже чего защищать... Сейчас есть что, есть что дать - но не дают...

В общем грустно, что у нас все врут, а там решают свои проблемы, за счет Украины...

Несмотря даже на то, что демократы и республиканцы проголосовали за лендлиз, и разрешили правительству им пользоваться...
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14.10.2022 12:59 Відповісти
Это что ещё за поток кацапской пропаганды? Конечно, Трамп с республиканцами дали бы больше, но не нам, а путлеру. Дали бы карт-бланш на аннексию, дали бы гарантию, что Украину никогда не возьмут в НАТО. Потому нужно срочно пилить сук, на котором сейчас сидит Украина, и разосраться с Байденом.

У США нет отдельного склада оружия с надписью "ленд-лиз".
У США есть оружие, часть которого нам готовы передать и которое нам дарят сейчас, но могут также давать в аренду по ленд-лизу. Ту же самую часть.

Когда нет решения передать F-16 - его нет глобально, а не "мы жадные и вам его не подарим, но дадим в аренду".
Не будь у ***** ядерного оружия - нам бы уже передали томагавки, но против обезьяны с ЯО приходится действовать осторожно, когда помогаешь не члену НАТО.
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14.10.2022 13:28 Відповісти
козлик-дискуссионер, ты чего 3 года на заседания НАТО не являлся и заявками не засыпал?
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13.10.2022 20:15 Відповісти
Достаточно сравнить местных экспертов

https://zn.ua/UKRAINE/zakon-ssha-o-lend-lize-vstupil-v-silu-stefanchuk.html

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук вhttps://mobile.twitter.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&fbclid=IwAR2dxSspj6gR-kQeFlxVOj48MJZn-PrffwD5fCvITtIZyxn2LsMX-uosD_Q Twitter.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в Украину https://zn.ua/UKRAINE/partnery-ukrainy-eshche-okonchatelno-ne-zavershili-formirovanie-modeli-lend-liza-hlava-minoborony.html первое оружие по программе ленд-лиза от США, которая заработает 1 октября, прибудет в середине месяца.

И закон

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text

(1) <> In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine

За 2022 год правительство США уже отчиталось перед своими гражданами
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13.10.2022 20:20 Відповісти
Та ладно, уже десятилетиями все дружно трём на эту тему.. и пока "дотрём", уже и раССея закончится..
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13.10.2022 20:22 Відповісти
НАТО скисает.🤫
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17.03.2023 00:56 Відповісти
А то в НАТО не знають що зараз керівники країни працюють на Московію.
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13.10.2022 20:22 Відповісти
Шановні. Варшавською угодою Европа підтердась. Це я до чого - словосполучення " розпочалась дискусія" викликає ПТС, Может просто переехать и ....трах- самая большая діаспора. Війна х.ня- головне - мнёвры. Приближать победу - нет методички.
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17.03.2023 00:45 Відповісти
 
 