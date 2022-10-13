Резников: дискуссия о вступлении Украины в НАТО уже началась

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО уже началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Дискуссия уже началась... В кулуарах мне было очень приятно слушать министров, они говорят: "Если мы понимаем, что на Мадридском саммите главной угрозой НАТО определена Россия – это прямо записано в их стейтменте, а сегодня Украина демонстрирует всему миру, что она имеет лучшую экспертизу противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать – какие еще дополнительные аргументы нужны для принятия Украины в НАТО? Это уже ткут ткань будущего решения", – заявил Резников.

Читайте также: НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара России, - Reuters