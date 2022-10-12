НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара России, - Reuters

Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

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