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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара России, - Reuters

нато,росія

Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

Читайте также: НАТО предупредило РФ о последствиях в случае использования ядерного оружия против Украины, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9963) россия (95381) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+12
Доповышался плешивый ублюдок.
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12.10.2022 22:00
+10
Зря они ждут ядерного удара. Рашку надо уничтожать уже сейчас
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12.10.2022 22:18
+8
"будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО" Джерело:

Це все про той самий удар у відповідь по території України (знищення ЧФ РФ та військових баз московитів у Криму) чи вже щось інше?

На жаль, на Заході ще не розуміють в повному обсязі, що мета московитів знищення України в будь-якому прояві. Недопалок буде щасливий навіть тоді, коли на місці України буде пустеля, але над нею буде "аквафреш" з двоголовою куркою. А далі - "васстанавлєніє істарічєскай справєдлівасті": захоплення всіх земель, що належали Імперії хочаб кілька хвилин або де є "рускагаварящіє"...
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12.10.2022 22:11
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Доповышался плешивый ублюдок.
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12.10.2022 22:00 Ответить
завжди казав ймовірно...
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12.10.2022 22:02 Ответить
В Америці читав,Ванштейну 140 років дають за те що за сіську потримався.А скільки злочинів у росії і путіна на протязі 260 діб? Злочини хоч задокументовані?
Достатньо,щоб рашку стратити три рази як терористичну спільноту.
Так що заважає не чекати трагедії ,а "фізичну відповідь" перейменувати в "фізичне усунення"7
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12.10.2022 22:03 Ответить
А чому такі заяви робляться анонімно? Знову схоже не брехню.Колись розміщували Першинг і Грифон і ніхто анонімно не робив заяв.
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12.10.2022 22:03 Ответить
І бункер пиню не врятує.
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12.10.2022 22:03 Ответить
Угорщина заблокуює відповідь
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12.10.2022 22:03 Ответить
Тоді відповідь ще й на Угорщину прилетить
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12.10.2022 22:04 Ответить
Без могутньої угорської армії Росію ніяк не перемогти...
Ви ж розумієте, що такими речами управляє США, ну максимум ядерні країни НАТО.
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12.10.2022 22:06 Ответить
верховный кремлёвский смоктуновский должен уверенно знать, шо
здохнет на швабре в любом случае...вкупе со всей шайкой и родычами.
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12.10.2022 22:06 Ответить
***** , ЧЕГО ПРОЩЕ _ ВСЕГО ЛИШЬ ВЫПУСИТЬ ОФИЦИАЛЬЕЫЙ РЕЛИЗ WH "Будешь убит ЛИЧНО ТЫ, НЕ СПАСЁТ ТЕБЯ НИКАКОЙ БУНЕКЕР" Эти СЛОВА спасут миллионы жизней..... Нет Рейганов и Тетчер- одни вихлявые ссыкливые прожажные клоуны
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12.10.2022 22:11 Ответить
Не рівень США вислови на кшталт «мочить в сортире»
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12.10.2022 23:27 Ответить
цей кривавий щур не розуміє IНАКШЕ
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12.10.2022 23:47 Ответить
Розуміє. Не вся політика на сторінках преси
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12.10.2022 23:57 Ответить
"будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО" Джерело:

Це все про той самий удар у відповідь по території України (знищення ЧФ РФ та військових баз московитів у Криму) чи вже щось інше?

На жаль, на Заході ще не розуміють в повному обсязі, що мета московитів знищення України в будь-якому прояві. Недопалок буде щасливий навіть тоді, коли на місці України буде пустеля, але над нею буде "аквафреш" з двоголовою куркою. А далі - "васстанавлєніє істарічєскай справєдлівасті": захоплення всіх земель, що належали Імперії хочаб кілька хвилин або де є "рускагаварящіє"...
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12.10.2022 22:11 Ответить
Такий треш написали, навіть не знаю як «відфутболити»))) «на зоході не розуміють» - серйозно?
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12.10.2022 23:33 Ответить
Це прямий месидж пуйлу, тобто, якщо пуйло використає ядерну зброю проти України то НАТО напряму втрутиться в конфлікт на боці України проти рашки.
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12.10.2022 22:14 Ответить
Зря они ждут ядерного удара. Рашку надо уничтожать уже сейчас
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12.10.2022 22:18 Ответить
рашке по ряшке..
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12.10.2022 22:29 Ответить
Побалакали, й ладно.... Недомірок п'є корвалол- звісно ні. Тоді, вибачте, це пук у воду...
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12.10.2022 22:27 Ответить
Добре, що не пук в асфальт. Хтось би не пережив такого))
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12.10.2022 23:34 Ответить
НАТО навіть не буде бомбити армію РФ, просто винесуть радари на окупованих територіях. Після чого дадуть ультиматум сухопутним силам РФ - гуманітарний коридор назад в рашу, нафіг з України.
Під страхом втрати 70% сухопутних сил, пукіну прийдеться капітулювати, адже втрата цих сил практично відкриває пряму дорогу Брянск-Москва, чим захищати Москву?
Літаки ВКС РФ не можуть працювати без наземних радарів, хоч якось ефективно. Якщо немає цілевказання з землі, то треба воювати в лобову, а в лобову проти натовських літаків особливо стелс - буде суїцидом.
Погрожувати НАТО тактичними ядерними ударами немає сенсу, бо Росія оточена країнами НАТО, і в десять разів програє по якості доставки цих *********** і тактиці доставки.
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12.10.2022 22:27 Ответить
Не собиралось ***** применять ядерку. Это был вброс, чтобы НАТО менее агрессивно отреагировало на удары по нашей гражданской инфраструктуре и думало "это плохо, зато это не ядерный удар, а передадим более серьёзное оружие Украине - плешивый может применить ЯО против Украины". В итоге нам раздолбали треть энергетического сектора, вот же она - эскалация! Но взамен нам пообещали только больше ПВО, но снова без ATACMS, без леопардов, абрамсов и без F-16.

Пока горят наши теплоэлектростанции, одинокие голоса о необходимости снять ограничения по поставке вооружений всё равно утонули в бесполезных рассуждениях, применит ли ***** ядерное оружие.

И этот очередной "анонимный слив" направлен вовсе не на *****, ему США ещё несколько недель назад передало, что с ним будет в случае применения ЯО. Этот "слив" направлен на расшатывание гражданского общества в странах НАТО, чтобы граждане волновались и боялись перспективы ядерной войны и давили на свою власть, что нужны переговоры. Это продолжение информационной войны, в которой уже поучаствовал Маск, Эрдоган, Чавушоглу, Папа Римский и министр обороны Румынии, они вбросили мысль, что если не договориться с *****м - быть ядерной войне, и этот фейковый "анонимный слив" снова напоминает гражданам стран НАТО, что надвигается ядерная война и если не договориться с плешивым недоноском - ядерная война таки начнётся.

На поле боя они криворукие, зато в пропаганде делают успехи.
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12.10.2022 22:36 Ответить
Ви серйозно вважаєте що всі плани і домовленості, а також повна номенклатура поставок озброєння повинні бути у відкритому доступі?
Б
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12.10.2022 23:39 Ответить
Давайте поставим себя на их место. Речь идет о передаче не просто оружия а технологий, за доступ к которым Китай готов платить миллиарды. В Украине спустя полгода войны до сих пор не налажена четкая и прозрачная система контроля. По сути все вооружение и б/п пропадают в черной дыре неизвестности где оно находится после пересечения границы Украины. Для того чтобы наладить ее работу нужно месяц максимум программа есть, но... То есть Гринпоц даже пальчиком не шевелит.
Второй момент пару месяцев назад говорил что украинцы за поганый рот Ермака будут платить своими жизнями. Уже никто не помнит оскорбления Президента Германии, а вот немцы помнят. Он что хуже Президента Китая который принуждает Украину к переговорам? Но Ермак в этом случае язык в жопу засунул.
Третий момент В Украине рроизошла тихая революция: абсолютная власть теперь принадлежит ОПУ и Гринпоцу. Об этом даже не мечтал Янукович. Оппозиция и медиа раздавлены. Нарот "устал" от Мвйданов, опять хочет стабильности и хорошего царя. Что они сделают с этим вооружением после войны?
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13.10.2022 00:32 Ответить
Западное общество не состоит из рабов и дегенератов и вполне способно понять, что уступив ядерному шантажу, они не только потеряют функцию мирового полицейского, но вызовут лавинообразный рост количества стран, решивших любым путем заиметь ядерное оружие, но самое главное - этими уступками они никак не гарантируют, что путин не применит ТЯО в Украине, а затем в Польше и т.п. Если все предыущие уступки не сработали и не остановили путина, почему должна сработать уступка "Украина взамен на неприменение ядерного оружия" ? Граждане стран Запада вполне способны задать эти вопросы.
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14.10.2022 01:57 Ответить
Та в'їбіть вже по мааацкве!
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12.10.2022 23:34 Ответить
Для чого у відповідь. потрібно на упередження ! І тільки так ! Таким чином зберегти життя на планеті ЗЕМЛЯ ! А для цього спецслужбам НАТО під силу знищити цього нелюда в його норі !
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13.10.2022 02:32 Ответить
 
 