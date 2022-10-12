НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара России, - Reuters
Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник НАТО.
По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".
Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.
Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.
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Достатньо,щоб рашку стратити три рази як терористичну спільноту.
Так що заважає не чекати трагедії ,а "фізичну відповідь" перейменувати в "фізичне усунення"7
Ви ж розумієте, що такими речами управляє США, ну максимум ядерні країни НАТО.
здохнет на швабре в любом случае...вкупе со всей шайкой и родычами.
Це все про той самий удар у відповідь по території України (знищення ЧФ РФ та військових баз московитів у Криму) чи вже щось інше?
На жаль, на Заході ще не розуміють в повному обсязі, що мета московитів знищення України в будь-якому прояві. Недопалок буде щасливий навіть тоді, коли на місці України буде пустеля, але над нею буде "аквафреш" з двоголовою куркою. А далі - "васстанавлєніє істарічєскай справєдлівасті": захоплення всіх земель, що належали Імперії хочаб кілька хвилин або де є "рускагаварящіє"...
Під страхом втрати 70% сухопутних сил, пукіну прийдеться капітулювати, адже втрата цих сил практично відкриває пряму дорогу Брянск-Москва, чим захищати Москву?
Літаки ВКС РФ не можуть працювати без наземних радарів, хоч якось ефективно. Якщо немає цілевказання з землі, то треба воювати в лобову, а в лобову проти натовських літаків особливо стелс - буде суїцидом.
Погрожувати НАТО тактичними ядерними ударами немає сенсу, бо Росія оточена країнами НАТО, і в десять разів програє по якості доставки цих *********** і тактиці доставки.
Пока горят наши теплоэлектростанции, одинокие голоса о необходимости снять ограничения по поставке вооружений всё равно утонули в бесполезных рассуждениях, применит ли ***** ядерное оружие.
И этот очередной "анонимный слив" направлен вовсе не на *****, ему США ещё несколько недель назад передало, что с ним будет в случае применения ЯО. Этот "слив" направлен на расшатывание гражданского общества в странах НАТО, чтобы граждане волновались и боялись перспективы ядерной войны и давили на свою власть, что нужны переговоры. Это продолжение информационной войны, в которой уже поучаствовал Маск, Эрдоган, Чавушоглу, Папа Римский и министр обороны Румынии, они вбросили мысль, что если не договориться с *****м - быть ядерной войне, и этот фейковый "анонимный слив" снова напоминает гражданам стран НАТО, что надвигается ядерная война и если не договориться с плешивым недоноском - ядерная война таки начнётся.
На поле боя они криворукие, зато в пропаганде делают успехи.
Б
Второй момент пару месяцев назад говорил что украинцы за поганый рот Ермака будут платить своими жизнями. Уже никто не помнит оскорбления Президента Германии, а вот немцы помнят. Он что хуже Президента Китая который принуждает Украину к переговорам? Но Ермак в этом случае язык в жопу засунул.
Третий момент В Украине рроизошла тихая революция: абсолютная власть теперь принадлежит ОПУ и Гринпоцу. Об этом даже не мечтал Янукович. Оппозиция и медиа раздавлены. Нарот "устал" от Мвйданов, опять хочет стабильности и хорошего царя. Что они сделают с этим вооружением после войны?