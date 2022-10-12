НАТО предупредило РФ о последствиях в случае использования ядерного оружия против Украины, - Столтенберг
НАТО пока не видит приготовлений РФ к применению ядерного оружия, однако четко доказал руководству России, что любое его использование в войне против Украины будет иметь тяжелые последствия для самой России.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видели спекуляции о возможности использования (тактического) ядерного оружия в Украине. Мы донесли очень четко до России, что это будет иметь тяжелые последствия для нее самой. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому она никогда не должна быть решена. Мы проводим пристальный мониторинг российских ядерных сил и пока не видели никаких изменений в ядерных позициях России. Но мы сохраняем бдительность. Мы будем продолжать мониторинг, потому что ядерные угрозы, ядерная риторика опасны и безумны", - подчеркнул он.
"Мы, безусловно, слышали ядерные угрозы Москвы. Все это создает наиболее серьезную эскалацию от февраля. НАТО является оборонным Альянсом, его задача - предотвратить конфликты, предотвратить войну. При этом мы укрепляем наши средства сдерживания, что дает очень четкое послание России: мы здесь, чтобы защитить и оборонить всех союзников… Сегодня состоится плановая встреча Группы ядерного планирования НАТО, которая должна обеспечить, чтобы средства сдерживания НАТО оставались защищенными, безопасными и эффективными" , – добавил Столтенберг.
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Вже рашку пишуть з малої букви ))
дивився такий шикарний огляд
по можливому сценарію використання гадами
ядерної зброї
ділюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
І " засоби стримування НАТО залишалися захищеними, безпечними та ефективними", - додав Столтенберг. Джерело:
Я маю сумніви стсовно задекларовпного Столтенбергом. Чому, бо засоби, які є у НАТО, не зупинили і не запобіли цій війні, бо банально не були використані, як були використані проти балконського агресора - Сербії, коли тотальну війну НАТО зкпинило бомбардуваннями. ***** у піхвах ржавіє і затуплюється, якщо не використовується зазяїном задля власного ж захисту.