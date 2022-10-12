Поставка ПВО для Украины будет приоритетом, - Столтенберг
На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны для Украины.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Мы будем обсуждать, как резко увеличить поддержку Украины. Топ-приоритетом будут (поставки. - Ред.) большего количества систем ПВО для Украины", - сказал Столтенберг.
В настоящее время эскалация со стороны России – на самом высоком уровне с 24 февраля, отметил генсек. РФ объявила незаконную аннексию, мобилизацию, нанесла хаотические массированные ракетные удары по украинским городам и делает ядерные угрозы.
"Мы встретимся с министром обороны Алексеем Резниковым. Меседж от союзников НАТО будет такой: мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее, мы готовы к долгосрочному пути и будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – подытожил генсек Альянса.
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Дошло, наконец, как до жирафа..
Тому очікувати що через місяць дадуть ПРО мало віриться
Хто хоче давати мало себе рекламує а дає
А не так як Німеччина дуже мало дає і то з неохотою проте рекламує себе
-- ми ще раз можемо надати вам "авенджери"
-- а ви хіба вже давали?
-- ні, вже хотіли
Особливо в глобальному контексті.
І, по-друге. Вони (НАТО) дійсно не зобов"язані рятувати Україну. Але, захопивши Україну кацапи підійдуть до кордонів НАТО (Румунія, Угорщина, Польща, Прибалтика...) і Альянсу , як кажуть "мало не покажется". Усьок, чипушило полосате? Тому рятувати Україну Альянсу доведеться, бо потім доведеться рятувати багато своїх "бойових побратимів" , і затрати на це будуть космічними.
Ти хочеш сказати, що НАТО не допомогає Україні?
Чи хочеш сказати, що Україна і сама би перемогла?
но, все равно, пво - это борьба со следствием проблемы. для того, чтобы бороться с причиной, надо atacms - это позволило бы объяснить карлику доступным ему языком, что он не останется безнаказанным.