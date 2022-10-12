"Поставка ПВО для Украины будет приоритетом, - Столтенберг"

На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Мы будем обсуждать, как резко увеличить поддержку Украины. Топ-приоритетом будут (поставки. - Ред.) большего количества систем ПВО для Украины", - сказал Столтенберг.

В настоящее время эскалация со стороны России – на самом высоком уровне с 24 февраля, отметил генсек. РФ объявила незаконную аннексию, мобилизацию, нанесла хаотические массированные ракетные удары по украинским городам и делает ядерные угрозы.

"Мы встретимся с министром обороны Алексеем Резниковым. Меседж от союзников НАТО будет такой: мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее, мы готовы к долгосрочному пути и будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – подытожил генсек Альянса.

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