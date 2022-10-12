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Поставка ПВО для Украины будет приоритетом, - Столтенберг

нато

На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Мы будем обсуждать, как резко увеличить поддержку Украины. Топ-приоритетом будут (поставки. - Ред.) большего количества систем ПВО для Украины", - сказал Столтенберг.

В настоящее время эскалация со стороны России – на самом высоком уровне с 24 февраля, отметил генсек. РФ объявила незаконную аннексию, мобилизацию, нанесла хаотические массированные ракетные удары по украинским городам и делает ядерные угрозы.

"Мы встретимся с министром обороны Алексеем Резниковым. Меседж от союзников НАТО будет такой: мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее, мы готовы к долгосрочному пути и будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – подытожил генсек Альянса.

Читайте: Если Путин победит в Украине, это будет поражением НАТО, - Столтенберг

ПВО (2705) помощь (7760) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+7
Чекаємо з нетерпінням систем протиповітряноі оборони 🙁
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12.10.2022 13:05
+5
Ще б самолети дали - українці найкращі мотивовані натовці
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12.10.2022 13:05
+5
Від цих ракет і дронів можна відбиватися вічно. Треба нищити інфраструктуру рашистських кочових поселень у відповідь на їхні обстріли нашої інфраструктури. Це стримає краще, ніж ППО. Адже зими на кацапердії холодніші. Тому, далекобійні ракети поряд з засобами ПРО. Please.
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12.10.2022 13:11
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Ваши слова-поставщикам в уши
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12.10.2022 13:04 Ответить
"Поставка ПВО для Украины будет приоритетом, - Столтенберг"
Дошло, наконец, как до жирафа..
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12.10.2022 17:37 Ответить
І мабуть воно буде не скоро. Бо на словах говорять ось даємо. Але насправді немає.
Тому очікувати що через місяць дадуть ПРО мало віриться
Хто хоче давати мало себе рекламує а дає
А не так як Німеччина дуже мало дає і то з неохотою проте рекламує себе
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12.10.2022 13:04 Ответить
теперь чувствую точно ускорится процесс
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12.10.2022 13:06 Ответить
Откуда у вас информация, что Германия мало нам поставляет?
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12.10.2022 13:13 Ответить
Несправедливо щодо Німеччини. Вони після США, Британії та Польщі четверті по обєму поставок.
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12.10.2022 13:22 Ответить
Пʼяті після рашки, США, Британії та Польщі
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12.10.2022 13:36 Ответить
тонко
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12.10.2022 16:35 Ответить
Американці можуть надати одразу сотню "авенджерів".
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12.10.2022 13:30 Ответить
вони завжди могли..
-- ми ще раз можемо надати вам "авенджери"
-- а ви хіба вже давали?
-- ні, вже хотіли
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12.10.2022 14:09 Ответить
Чекаємо з нетерпінням систем протиповітряноі оборони 🙁
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12.10.2022 13:05 Ответить
Ще б самолети дали - українці найкращі мотивовані натовці
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12.10.2022 13:05 Ответить
вашінгтонський обком відкритим текстом говорить нашому бубочкє щоб вів себе поскромнєє коли щось просиш
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12.10.2022 13:07 Ответить
є таке.
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12.10.2022 13:09 Ответить
Так наш бубочка так и не научился говорить спасибо, он же никому и ничего не должен...
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12.10.2022 13:14 Ответить
Пошвидше би замінити цього сикливого бездаря: Хіба ми не просили сторазово і на усіх рівнях про першочерговість для України засобів ППО??? Хіба не просили закрити небо, а на землі ми самі впораємося? ********* сикливий бездар. НАТО мав би очолити якийсь бойовий генерал, британський або американський з досвідом бойових дій. Бажано - темношкірий. А не це гниле скандинавське лайно, якому уже все до сраки і яке уже припасувало собі посаду банкіра.
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12.10.2022 13:08 Ответить
Нажаль так і є. Дух НАТО давно вивітрився. Залишився тільки статут. Тобто завтра бібліотекар може очолити цю контору.🤷
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12.10.2022 13:14 Ответить
Не треба стартувати на НАТО. НАТО - оборонний альянс. На жодного, з його членів нападу не було. Вони не зобовʼязані рятувати Україну (і це вже багато разів тут обговорювалося ).
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12.10.2022 13:34 Ответить
В глобальному контексті це все виявилося ху@нею.
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12.10.2022 13:39 Ответить
Все в цьому світі - х"ня, окрім бджіл. А бджіли - теж х"ня, тільки смугаста. (С)
Особливо в глобальному контексті.
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12.10.2022 13:41 Ответить
Бджіли-х@йня. Бджоли-👍
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12.10.2022 17:44 Ответить
Тоді хай твій Столтенберг не розпинається на весь світ з початку цієї війни, що "ми Україну не залишимо", "допомагатимемо, скільки знадобиться", "постачання ППО Україні для нас є пріоритетним", "поразка України від росії означатиме поразку НАТО" іт.д. Не читав такого? ХАЙ НЕ ******* і тоді ми налагодими двохсторонні зв"язки з іншими країнами, у т. ч . членами НАТО. А то твій сикливий баран нагадує старигана, що обіцяє виїбати свою молоду жінку, а, прийшовши додому переконує, що висячий краще за стоячий.
І, по-друге. Вони (НАТО) дійсно не зобов"язані рятувати Україну. Але, захопивши Україну кацапи підійдуть до кордонів НАТО (Румунія, Угорщина, Польща, Прибалтика...) і Альянсу , як кажуть "мало не покажется". Усьок, чипушило полосате? Тому рятувати Україну Альянсу доведеться, бо потім доведеться рятувати багато своїх "бойових побратимів" , і затрати на це будуть космічними.
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12.10.2022 14:20 Ответить
Орест, давай ти будеш фільтрувати базар, щоб була дискусія а не срач.
Ти хочеш сказати, що НАТО не допомогає Україні?
Чи хочеш сказати, що Україна і сама би перемогла?
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12.10.2022 14:23 Ответить
І на додачу. Рашка і так на границях країн НАТО(страни Балтії, Польща, Фінляндія). Ну підійде ще з одної сторони. Шо з того? Теж мені аргумент.
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12.10.2022 14:27 Ответить
А *********** потом завоют-"***..поглядите.. у них какие системы..а у нас в квартире газ ..и то не у всех...и вообще мы с НАТО воюем.. "
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12.10.2022 13:10 Ответить
Не прошло и семи месяцев, уже было? А я бы хотел от него услышать о прекрасной работе украинской ПВО и мечте закупить такое вооружение... Але маємо те що маємо... Спасибо и за это надо сказать...
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12.10.2022 13:11 Ответить
Від цих ракет і дронів можна відбиватися вічно. Треба нищити інфраструктуру рашистських кочових поселень у відповідь на їхні обстріли нашої інфраструктури. Це стримає краще, ніж ППО. Адже зими на кацапердії холодніші. Тому, далекобійні ракети поряд з засобами ПРО. Please.
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12.10.2022 13:11 Ответить
агент Стеклов опять балаболит прямо в атмосферу.
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12.10.2022 13:14 Ответить
Дякуємо.
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12.10.2022 13:17 Ответить
Збивати ракети це пасивний спротив. Потрібно їбашити по кацапії.
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12.10.2022 13:18 Ответить
коли вже Столтенберг зрозуміє, що озброєна "до зубів" Україна - гарант миру і спокою в Європі
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12.10.2022 13:18 Ответить
Коли ж, нарешті, будемо по повній відповідати на ракетні обстріли на адресу відправника?!
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12.10.2022 13:19 Ответить
И что вам всем мешало это начинать с марта месяца? Вы же тогда уже понимали, что Украина не сдатся и будет сопротивляться всеми силами.
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12.10.2022 13:31 Ответить
Це - класна новина. Шоб там не казали розгонювачі зради, Захід допомогає. І те, що вони обіцяють - вони постачають (навіть через спротив Зєкоманди).
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12.10.2022 13:32 Ответить
огромное спасибо.

но, все равно, пво - это борьба со следствием проблемы. для того, чтобы бороться с причиной, надо atacms - это позволило бы объяснить карлику доступным ему языком, что он не останется безнаказанным.
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12.10.2022 13:38 Ответить
Одне не заміщає інше. Треба і те і те.
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12.10.2022 14:14 Ответить
я не говорил, что замещает. я пытался сказать, что отр были бы более эффективны в противодействии террору рахи. у кремлевских карликов тремор наступает только от перспективы наличия отр у киева:

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12.10.2022 14:29 Ответить
Йомайо! А шо це Онвамнєдімон забалакав на мові НАТО? Шпіон?
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12.10.2022 14:31 Ответить
учат язык победителей - они же с нато воюют. сдаваться надо так, чтобы тебя поняли. а то до гааги могут и не довезти.
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12.10.2022 14:37 Ответить
а вісім місяців тому не альо? курв@!
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12.10.2022 14:06 Ответить
Поздно папа пить Борджомі, ти уже много чего ск азал)))
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12.10.2022 15:06 Ответить
коли вже "буде" стане "є"?
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12.10.2022 19:45 Ответить
 
 