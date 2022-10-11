Если Путин победит в Украине, это будет поражением НАТО, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне также будет означать поражение НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против российских войск, вторгшихся в нее. Потому что если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасным для всех нас, ведь это сделает мир более опасным, а нас - уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО не является стороной конфликта в Украине, "но наша поддержка играет ключевую роль", поэтому Альянсу важно своевременно пополнять запасы оружия.
"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные цели для различных целей, связанных с пополнением запасов", - добавил генсек Альянса.
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При чому у нього за спиною армія в 3 (три) мільйони штиків і ЯЗ.
Ну дурень.. А сколько ему об этом раньше толдычили..
А допомагали Україні окремі члени НАТО поза альянсом.
За пісюніста голосував? Чи просто на "подработке"?
Мабуть ти, все ж таки, зелебобік.
Сумно це все...
українці за свою землю готові свою кров проливати
А ВИ ГОТОВІ БОРОНИТИ СВОЮ ЗЕМЛЮ СВОЄЮ КРОВ'Ю?
не дасте достатньо зброї Україні - узнаєте.
тільки Буча буде називатися Ляйпціг. Або Будапешт.
Ви готові до цього, економні ви наші?
а на Будапешт якось зовсім похрін ))
п.с. Польща перевіряє стан бомбосховищ, не знаєте відповідь чому? Ударні групи на кордонах Польщі, здається не сформовані… Якісь дибіли по вашому, так виходить?
Вывод должен быть - надо Украине дать такое оружие, которым ВСУ погонит кацапов прочь обратно в границы немытой рассеи по состоянию на 1991 год.
Нам не ПВО надо, а дальнобойные ракеты с разрешением долбать по таким же объектам, какие раздолбали нам, электростанция за электростанцию, ТЭС за ТЭС и т.д., разумеется, без мест скопления гражданских - мы не фашисты. И танки с истребителями нужны, чтобы не по сотне метров продвигаться, а за месяц освободить весь юг и двинуть в Крым!
От того, что вы советское барахло отдадите нам, а себя вооружите леопардами, вы себя вообще никак не обезопасите, а вот если нащупаете в штанах свои крохотные яйчишки и наберётесь смелости передать нам то, что путлер вам объявил "красной линией" - тогда ******* проиграет в Украине и поймёт, что вы его не боитесь и вот тогда он на вас не нападёт. Вспомните всё, что предшествовало Второй мировой и перестаньте тупить наконец-то!
«А может, так надо, - подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, - может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».
И покуда его пороли, Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду."
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/9f9acc5e-c476-41d4-bcbf-3b9af8560474-1024x576.jpeg «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
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згорнути коментар
https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Takix bulo ne 90 tys. a 1,5 miliona. Tem xuže, - ibo riuzzge dedivaevale, mogut povtoritj.
Переконайтесь самі: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208078.htm NATO - News: Secretary General previews meetings of NATO Defence Ministers, 11-Oct.-2022
А оце було наскрізною ідеєю його виступу: NATO stands with Ukraine for as long as it takes.
Цитата: "Because if Putin wins, that is not only a big defeat for Ukrainians, but it will be a defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression."
Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_208037.htm https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_208037.htm
>Вы просто не там смотрели.
Таки ваша правда. Хоча, не зовсім: я ДИВИВСЯ саме туди, але треба було ЧИТАТИ.
Дякую!
Бо Україною він тільки промацює вашу рішучість.
Окрім того слід пам'ятати, що медіа можуть направлено чи випадково маніпулювати суспільною думкою. Один специфічно зформульований заголовок - і понеслось!
Наглядно и однозначно прослеживается искусственное затягивание войны, чтобы убили как можно больше наших близких. Нет никаких причин не поставлять нам нормальное вооружение в нормальных количествах, это не стоит вас ни копейки, так как за счет военных контрактов и рынка СПГ ряд стран очень сильно обогатился.
Просто собрались сделать Афганистан как можно дольше и сохранить Путину лицо, чтобы тот представлялся врагом Америки и Европа боялась нового конфликта, ну и бежала под крылышко и продавала все что есть в обмен на оружие. А окончательно нейтрализовать угрозу человечеству, просто убив Путина и все, только лишь его убить надо и война закончена, никому в Москве эта война кроме него не нужна, всем власть нужна, а не война - вы не хотите.
Атакмс должны были быть поставлены на вооружение еще 3 месяца назад. Они были полностью подготовлены, но лично Салливан и Байден отменили их поставку. А теперь еле-еле может быть их дадут, а может и нет. В ответ на 2 чудовищных эскалации от РФ: референдумы и террористические акты против критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнь граждан нашей страны. Хорошо хотя бы, что у нас много тонн ядерных отходов, всегда есть чем отомстить государствам-спонсором терроризма, то есть вам.
У війні проти російських військ, що вторглися до неї
Якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас - вразливішими до подальшої російської агресії
а США не дуже спішить, все якісь байки про китай розповідає.
до чого цей тип взагалі щось смердить своїм ротом? я хз....