Если Путин победит в Украине, это будет поражением НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне также будет означать поражение НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против российских войск, вторгшихся в нее. Потому что если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасным для всех нас, ведь это сделает мир более опасным, а нас - уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО не является стороной конфликта в Украине, "но наша поддержка играет ключевую роль", поэтому Альянсу важно своевременно пополнять запасы оружия.

"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные цели для различных целей, связанных с пополнением запасов", - добавил генсек Альянса.

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