Массированные обстрелы Украины свидетельствуют о слабости Путина, его армия проигрывает, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что массированные обстрелы украинских городов свидетельствуют о слабости Путина и его армии, поскольку они не способны сдержать наступление ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что мы видели вчера, это признак слабости. Реальность такова, что они не способны добиваться прогресса на поле боя. Россия действительно проигрывает битву, потому что у них не возможностей, чтобы остановить наступление украинской армии", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что неизбирательные ракетные обстрелы украинских городов "показывают отсутствие альтернативы для Путина", поскольку "они (армия РФ. - Ред.) упустили момент (в войне против Украины. - Ред.), и потому ведут ракетные обстрелы так, как мы видели вчера и сегодня".

Генсек не стал говорить о том, кто стоит за атакой на Керченский мост. В этой связи он сказал: "Крым – незаконно аннексированный Россией и принадлежит Украине. Союзники никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Россия начала эту войну, президент Путин начал эту войну".

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