Массированные обстрелы Украины свидетельствуют о слабости Путина, его армия проигрывает, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что массированные обстрелы украинских городов свидетельствуют о слабости Путина и его армии, поскольку они не способны сдержать наступление ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что мы видели вчера, это признак слабости. Реальность такова, что они не способны добиваться прогресса на поле боя. Россия действительно проигрывает битву, потому что у них не возможностей, чтобы остановить наступление украинской армии", - подчеркнул генсек Альянса.
Столтенберг отметил, что неизбирательные ракетные обстрелы украинских городов "показывают отсутствие альтернативы для Путина", поскольку "они (армия РФ. - Ред.) упустили момент (в войне против Украины. - Ред.), и потому ведут ракетные обстрелы так, как мы видели вчера и сегодня".
Генсек не стал говорить о том, кто стоит за атакой на Керченский мост. В этой связи он сказал: "Крым – незаконно аннексированный Россией и принадлежит Украине. Союзники никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Россия начала эту войну, президент Путин начал эту войну".
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бо армія русоФашистів , дійсно, програє на всіх фронтах 😡
ну, чого ж прямо так "невиборчі" (це ж кацапська калька, українською буде так: нерозбірливий)?
навіть дуже розбірливо й прицільно влупили по львівських електропідстанціях, мабуть, щоби Столтенбергові не прийшло на думку щось доправити залізницею для потреб українських військових
проте кацапи даремно витратили ракети: Столтенбергові таке на думку за жодних умов не прийде
дайте Україні НОРМАЛЬНІ РАКЕТИ!!!! Україна тоже хоче бути "слабкою".
Не очень надеюсь на результативность нового Раммштайна, но надежда умирает последней.
для боротьби з Х-55 нам би придалися Р-51 зі спітфайрами...