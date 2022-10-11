РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10150 посетителей онлайн
Новости Война
3 009 14

Массированные обстрелы Украины свидетельствуют о слабости Путина, его армия проигрывает, - Столтенберг

путін

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что массированные обстрелы украинских городов свидетельствуют о слабости Путина и его армии, поскольку они не способны сдержать наступление ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что мы видели вчера, это признак слабости. Реальность такова, что они не способны добиваться прогресса на поле боя. Россия действительно проигрывает битву, потому что у них не возможностей, чтобы остановить наступление украинской армии", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что неизбирательные ракетные обстрелы украинских городов "показывают отсутствие альтернативы для Путина", поскольку "они (армия РФ. - Ред.) упустили момент (в войне против Украины. - Ред.), и потому ведут ракетные обстрелы так, как мы видели вчера и сегодня".

Генсек не стал говорить о том, кто стоит за атакой на Керченский мост. В этой связи он сказал: "Крым – незаконно аннексированный Россией и принадлежит Украине. Союзники никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Россия начала эту войну, президент Путин начал эту войну".

Читайте: Путин, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться, - Зеленский

обстрел (26891) путин (31211) россия (95361) Столтенберг (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
халва...халва...халва...
показать весь комментарий
11.10.2022 17:39
+6
хороша така "слабкість"! ось би Україні таку "слабкість" і змогти так "слабко" обстрілювати ракетами ВСЮ територію *********....
дайте Україні НОРМАЛЬНІ РАКЕТИ!!!! Україна тоже хоче бути "слабкою".
показать весь комментарий
11.10.2022 17:52
+3
Путлєру прийшов час застрелитися та залишити і нас , і весь світ в спокої ,
бо армія русоФашистів , дійсно, програє на всіх фронтах 😡
показать весь комментарий
11.10.2022 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
халва...халва...халва...
показать весь комментарий
11.10.2022 17:39 Ответить
Путлєру прийшов час застрелитися та залишити і нас , і весь світ в спокої ,
бо армія русоФашистів , дійсно, програє на всіх фронтах 😡
показать весь комментарий
11.10.2022 17:42 Ответить
То не з нашим щастям, на жаль. (((
показать весь комментарий
11.10.2022 17:50 Ответить
да, слабость- но разрушают все и убивают украинцев, а не американцев
показать весь комментарий
11.10.2022 17:46 Ответить
Кацапскі сцикуни бояться сильніших, а обіжати вміють тільки слабших, дітей і жінок. Вони багато років обезброювали Україну, підступно і нагло, приспали нашу пильність "братскою любовью". Що робив тут його кум і все ОПЗЖ ? А все просто, не давали розвивати оборонку, не давали вступати в НАТО, розвалювали армію нашу і все готували до здачі України москалям.
показать весь комментарий
11.10.2022 17:52 Ответить
Кінець путіну. Він міг би ще довше просмородіти в кремлі, але забагато хотів відкусити і зараз давиться, конвульсії його ми бачимо другий день. Його потуги ракетні, не приносять бажаного результату, хоча багато біди наносять Україні, але стратегічної мети не приносять. Виглядає це все як помста простому народу України,а хоча на словах він ніби говорив що любить українців.
показать весь комментарий
11.10.2022 17:46 Ответить
Они чувствуют себя хероями когда бьют по мирным людям, это всё что нужно знать кто такие кацапы и их сцарь
показать весь комментарий
11.10.2022 17:50 Ответить
"Столтенберг зазначив, що невиборчі ракетні обстріли українських міст..." Джерело:

ну, чого ж прямо так "невиборчі" (це ж кацапська калька, українською буде так: нерозбірливий)?

навіть дуже розбірливо й прицільно влупили по львівських електропідстанціях, мабуть, щоби Столтенбергові не прийшло на думку щось доправити залізницею для потреб українських військових

проте кацапи даремно витратили ракети: Столтенбергові таке на думку за жодних умов не прийде
показать весь комментарий
11.10.2022 17:51 Ответить
хороша така "слабкість"! ось би Україні таку "слабкість" і змогти так "слабко" обстрілювати ракетами ВСЮ територію *********....
дайте Україні НОРМАЛЬНІ РАКЕТИ!!!! Україна тоже хоче бути "слабкою".
показать весь комментарий
11.10.2022 17:52 Ответить
Але його "слабість" продовжує чинити геноцид. І воно не збирається закінчувати ці вбивства. (((
показать весь комментарий
11.10.2022 17:57 Ответить
Это заявление - для "внутреннего потребителя", чтобы население стран НАТО не ссало и не начало убеждать руководства своих стран, что помогать Украине - страшно и надо всё сворачивать.

Не очень надеюсь на результативность нового Раммштайна, но надежда умирает последней.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:07 Ответить
а щодо Рамштайна: у них (на умовному Заході) є ще купа військово-історичних музеїв, а там чого тільки нема - тобто старе й перевірене в незліченній кількості, кажуть, навіть римські катапульти є

для боротьби з Х-55 нам би придалися Р-51 зі спітфайрами...
показать весь комментарий
11.10.2022 18:24 Ответить
За будь якого розкладу ***** з України відповзе. Є нюанси. Якщо ***** доведе свою армію до повного розгрому, тобто масова смерть мобіків, то втратить Все. Якщо ж негайно виведе війська з усієї України і почне виплачувати репарації то зможе зберегти владу повісивши на шойгу та інших військових всю повноту відповідальності за поразку. Йому зараз це ще вдасться зробити - ФСБ та Росгвардія за нього. Але якщо він негайно не розіграє комбінацію "всє кругом підараси, а я Д'Артаньян!" йому киздець - рвати на шматки будуть всі. Доля Каддафі або Гітлера. Є ще варіант виживання - смерть двійника, пластика і "дожитіє" десь на островах, але це з області проблематичного. Нам цікавий лише повний розгром і біфуркація *****стану. Лише розпад федерації гарантуватиме Україні відновлення і сталий розвиток в ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:46 Ответить
 
 