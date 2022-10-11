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Новини Війна
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Масовані обстріли України свідчать про слабкість Путіна, його армія програє, - Столтенберг

путін

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що масовані обстріли українських міст свідчать про слабкість Путіна та його армії, оскільки вони нездатні стримати наступ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми бачили вчора, це ознака слабкості. Реальність така, що вони не здатні досягати прогресу на полі бою. Росія насправді програє битву, тому що у них не можливостей, щоб зупинити наступ української армії", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг зазначив, що невиборчі ракетні обстріли українських міст "показують відсутність альтернативи для Путіна", оскільки "вони (армія РФ. - Ред.) втратили момент (у війні проти України. - Ред.), і тому ведуть ракетні обстріли так, як ми бачили вчора і сьогодні".

Генсек не став говорити про те, хто стоїть за атакою на Керченський міст. У зв'язку з цим він сказав: "Крим – незаконно анексований Росією та належить Україні. Союзники ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Росія розпочала цю війну, президент Путін розпочав цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО невдовзі проведе планові навчання ядерних сил стримування, - Столтенберг

Автор: 

обстріл (28196) путін (23750) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
халва...халва...халва...
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11.10.2022 17:39
+6
хороша така "слабкість"! ось би Україні таку "слабкість" і змогти так "слабко" обстрілювати ракетами ВСЮ територію *********....
дайте Україні НОРМАЛЬНІ РАКЕТИ!!!! Україна тоже хоче бути "слабкою".
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11.10.2022 17:52
+3
Путлєру прийшов час застрелитися та залишити і нас , і весь світ в спокої ,
бо армія русоФашистів , дійсно, програє на всіх фронтах 😡
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11.10.2022 17:42
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халва...халва...халва...
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11.10.2022 17:39 Відповісти
Путлєру прийшов час застрелитися та залишити і нас , і весь світ в спокої ,
бо армія русоФашистів , дійсно, програє на всіх фронтах 😡
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11.10.2022 17:42 Відповісти
То не з нашим щастям, на жаль. (((
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11.10.2022 17:50 Відповісти
да, слабость- но разрушают все и убивают украинцев, а не американцев
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11.10.2022 17:46 Відповісти
Кацапскі сцикуни бояться сильніших, а обіжати вміють тільки слабших, дітей і жінок. Вони багато років обезброювали Україну, підступно і нагло, приспали нашу пильність "братскою любовью". Що робив тут його кум і все ОПЗЖ ? А все просто, не давали розвивати оборонку, не давали вступати в НАТО, розвалювали армію нашу і все готували до здачі України москалям.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Кінець путіну. Він міг би ще довше просмородіти в кремлі, але забагато хотів відкусити і зараз давиться, конвульсії його ми бачимо другий день. Його потуги ракетні, не приносять бажаного результату, хоча багато біди наносять Україні, але стратегічної мети не приносять. Виглядає це все як помста простому народу України,а хоча на словах він ніби говорив що любить українців.
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11.10.2022 17:46 Відповісти
Они чувствуют себя хероями когда бьют по мирным людям, это всё что нужно знать кто такие кацапы и их сцарь
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11.10.2022 17:50 Відповісти
"Столтенберг зазначив, що невиборчі ракетні обстріли українських міст..." Джерело:

ну, чого ж прямо так "невиборчі" (це ж кацапська калька, українською буде так: нерозбірливий)?

навіть дуже розбірливо й прицільно влупили по львівських електропідстанціях, мабуть, щоби Столтенбергові не прийшло на думку щось доправити залізницею для потреб українських військових

проте кацапи даремно витратили ракети: Столтенбергові таке на думку за жодних умов не прийде
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11.10.2022 17:51 Відповісти
хороша така "слабкість"! ось би Україні таку "слабкість" і змогти так "слабко" обстрілювати ракетами ВСЮ територію *********....
дайте Україні НОРМАЛЬНІ РАКЕТИ!!!! Україна тоже хоче бути "слабкою".
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Але його "слабість" продовжує чинити геноцид. І воно не збирається закінчувати ці вбивства. (((
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11.10.2022 17:57 Відповісти
Это заявление - для "внутреннего потребителя", чтобы население стран НАТО не ссало и не начало убеждать руководства своих стран, что помогать Украине - страшно и надо всё сворачивать.

Не очень надеюсь на результативность нового Раммштайна, но надежда умирает последней.
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11.10.2022 18:07 Відповісти
а щодо Рамштайна: у них (на умовному Заході) є ще купа військово-історичних музеїв, а там чого тільки нема - тобто старе й перевірене в незліченній кількості, кажуть, навіть римські катапульти є

для боротьби з Х-55 нам би придалися Р-51 зі спітфайрами...
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11.10.2022 18:24 Відповісти
За будь якого розкладу ***** з України відповзе. Є нюанси. Якщо ***** доведе свою армію до повного розгрому, тобто масова смерть мобіків, то втратить Все. Якщо ж негайно виведе війська з усієї України і почне виплачувати репарації то зможе зберегти владу повісивши на шойгу та інших військових всю повноту відповідальності за поразку. Йому зараз це ще вдасться зробити - ФСБ та Росгвардія за нього. Але якщо він негайно не розіграє комбінацію "всє кругом підараси, а я Д'Артаньян!" йому киздець - рвати на шматки будуть всі. Доля Каддафі або Гітлера. Є ще варіант виживання - смерть двійника, пластика і "дожитіє" десь на островах, але це з області проблематичного. Нам цікавий лише повний розгром і біфуркація *****стану. Лише розпад федерації гарантуватиме Україні відновлення і сталий розвиток в ЄС та НАТО.
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11.10.2022 18:46 Відповісти
 
 