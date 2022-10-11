Масовані обстріли України свідчать про слабкість Путіна, його армія програє, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що масовані обстріли українських міст свідчать про слабкість Путіна та його армії, оскільки вони нездатні стримати наступ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми бачили вчора, це ознака слабкості. Реальність така, що вони не здатні досягати прогресу на полі бою. Росія насправді програє битву, тому що у них не можливостей, щоб зупинити наступ української армії", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг зазначив, що невиборчі ракетні обстріли українських міст "показують відсутність альтернативи для Путіна", оскільки "вони (армія РФ. - Ред.) втратили момент (у війні проти України. - Ред.), і тому ведуть ракетні обстріли так, як ми бачили вчора і сьогодні".

Генсек не став говорити про те, хто стоїть за атакою на Керченський міст. У зв'язку з цим він сказав: "Крим – незаконно анексований Росією та належить Україні. Союзники ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Росія розпочала цю війну, президент Путін розпочав цю війну".

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