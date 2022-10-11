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Новини
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НАТО невдовзі проведе планові навчання ядерних сил стримування, - Столтенберг

столтенберг

НАТО найближчим часом проведе планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Це давно заплановані навчання, які ми проводимо щорічно і внесли їх до графіку навчань задовго до нападу на Україну. Навчання Steadfast Noon спрямовані на забезпечення ефективності та безпеки наших ядерних сил стримування. Наша позиція відкрита. Було б дивно, якби ми зараз скасували ці планові навчання через війну в Україні, це був би неправильний сигнал", - зазначив генсек НАТО.

Він також зазначив, що передбачувана поведінка країн НАТО – це шлях до запобігання ескалації. Альянс має намір забезпечувати мир та запобігати нападу на свої кордони.

Читайте: Обстріли українських мирних міст - ознака безсилля армії РФ на полі бою, - Столтенберг

"Якби зараз виникла основа для якихось непорозумінь у Москві про нашу готовність захищатися, це було б ризиком для ескалації", - наголосив Столтенберг.

За інформацією Financial Times, у тижневих навчаннях Steadfast Noon буде задіяно 14 членів НАТО та літаки, здатні нести ядерну зброю, а також додаткові засоби, такі як літаки розвідки та дозаправники.

Автор: 

НАТО (6408) навчання (573) ядерна безпека (559) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+9
Чого його тягнути, давайте лупаште вже по бункєру.
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11.10.2022 17:31
+6
Дави їх! Вони розуміють тільки силу.
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11.10.2022 17:32
+5
так і хочеться сказати
І МАЛО І ПІЗНО!

поки ви на задницях мозолі собі на засіданнях натираєте у нас в Лімані ексгумують немовлят разом із сім'ями з братських могил

це ще тих, кого поховали.
в Маріку рашисти зламали всі свої пересувні крематорії із за кількості вбитих цивільних
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11.10.2022 17:35
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Чого його тягнути, давайте лупаште вже по бункєру.
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11.10.2022 17:31 Відповісти
Дави їх! Вони розуміють тільки силу.
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11.10.2022 17:32 Відповісти
так і хочеться сказати
І МАЛО І ПІЗНО!

поки ви на задницях мозолі собі на засіданнях натираєте у нас в Лімані ексгумують немовлят разом із сім'ями з братських могил

це ще тих, кого поховали.
в Маріку рашисти зламали всі свої пересувні крематорії із за кількості вбитих цивільних
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Учитесь на рашке.
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11.10.2022 17:37 Відповісти
Какие-то они трохи тормознутые.
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11.10.2022 17:40 Відповісти
Шобы завалить кацапов с минимальными потерями(без ядерной зимы - все тютелька в тютельку.
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11.10.2022 17:43 Відповісти
Типо , начать совместно навчання i как главкартопляник бессрочно продолжить.
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11.10.2022 17:41 Відповісти
А як знаємо, де теорія, там і практика
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11.10.2022 18:20 Відповісти
Уже лучше чем глибоке занепокоiння
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11.10.2022 17:46 Відповісти
Але як же ж... ледь не вибачається в кацапів за те, що збирається проводити навчання. Невиправний "цивілізований" світ
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11.10.2022 17:48 Відповісти
Нехай на рашці потренуються ядерному стримуванню, а можна на ній же потренуватися ядерному нападу!
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11.10.2022 17:56 Відповісти
Заразом і по Кремлю мільйоном в еквіваленті хряцніть і буде мир!
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11.10.2022 18:00 Відповісти
перед полномасштабным нападением тоже что то такое говорили
"не видим что он хочет атаковать"
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11.10.2022 18:13 Відповісти
це чіткий позитивний сигнал.
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11.10.2022 19:07 Відповісти
 
 