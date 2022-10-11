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НАТО вскоре проведет плановые учения ядерных сил сдерживания, - Столтенберг

столтенберг

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Это давно запланированные учения, которые мы проводим ежегодно и внесли их в график учений задолго до нападения на Украину. Обучение Steadfast Noon направлены на обеспечение эффективности и безопасности наших ядерных сил сдерживания. Наша позиция открыта. Было бы странно, если бы мы сейчас отменили эти плановые учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал", - отметил генсек НАТО.

Он также отметил, что предполагаемое поведение стран НАТО – это путь к предотвращению эскалации. Североатлантический союз намерен обеспечить мир и предотвращать нападение на свои границы.

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"Если бы сейчас возникла основа для каких-то недоразумений в Москве о нашей готовности защищаться, это было бы риском для эскалации", - подчеркнул Столтенберг.

По информации Financial Times, в недельных учениях Steadfast Noon будут задействованы 14 членов НАТО и самолеты, способные нести ядерное оружие, а также дополнительные средства, такие как самолеты разведки и дозаправщики.

НАТО (9961) обучение (523) ядерная безопасность (490) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+9
Чого його тягнути, давайте лупаште вже по бункєру.
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11.10.2022 17:31
+6
Дави їх! Вони розуміють тільки силу.
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11.10.2022 17:32
+5
так і хочеться сказати
І МАЛО І ПІЗНО!

поки ви на задницях мозолі собі на засіданнях натираєте у нас в Лімані ексгумують немовлят разом із сім'ями з братських могил

це ще тих, кого поховали.
в Маріку рашисти зламали всі свої пересувні крематорії із за кількості вбитих цивільних
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11.10.2022 17:35
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Чого його тягнути, давайте лупаште вже по бункєру.
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11.10.2022 17:31 Ответить
Дави їх! Вони розуміють тільки силу.
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11.10.2022 17:32 Ответить
так і хочеться сказати
І МАЛО І ПІЗНО!

поки ви на задницях мозолі собі на засіданнях натираєте у нас в Лімані ексгумують немовлят разом із сім'ями з братських могил

це ще тих, кого поховали.
в Маріку рашисти зламали всі свої пересувні крематорії із за кількості вбитих цивільних
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11.10.2022 17:35 Ответить
Учитесь на рашке.
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11.10.2022 17:37 Ответить
Какие-то они трохи тормознутые.
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11.10.2022 17:40 Ответить
Шобы завалить кацапов с минимальными потерями(без ядерной зимы - все тютелька в тютельку.
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11.10.2022 17:43 Ответить
Типо , начать совместно навчання i как главкартопляник бессрочно продолжить.
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11.10.2022 17:41 Ответить
А як знаємо, де теорія, там і практика
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11.10.2022 18:20 Ответить
Уже лучше чем глибоке занепокоiння
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11.10.2022 17:46 Ответить
Але як же ж... ледь не вибачається в кацапів за те, що збирається проводити навчання. Невиправний "цивілізований" світ
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11.10.2022 17:48 Ответить
Нехай на рашці потренуються ядерному стримуванню, а можна на ній же потренуватися ядерному нападу!
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11.10.2022 17:56 Ответить
Заразом і по Кремлю мільйоном в еквіваленті хряцніть і буде мир!
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11.10.2022 18:00 Ответить
перед полномасштабным нападением тоже что то такое говорили
"не видим что он хочет атаковать"
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11.10.2022 18:13 Ответить
це чіткий позитивний сигнал.
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11.10.2022 19:07 Ответить
 
 