НАТО вскоре проведет плановые учения ядерных сил сдерживания, - Столтенберг
НАТО в ближайшее время проведет плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Это давно запланированные учения, которые мы проводим ежегодно и внесли их в график учений задолго до нападения на Украину. Обучение Steadfast Noon направлены на обеспечение эффективности и безопасности наших ядерных сил сдерживания. Наша позиция открыта. Было бы странно, если бы мы сейчас отменили эти плановые учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал", - отметил генсек НАТО.
Он также отметил, что предполагаемое поведение стран НАТО – это путь к предотвращению эскалации. Североатлантический союз намерен обеспечить мир и предотвращать нападение на свои границы.
"Если бы сейчас возникла основа для каких-то недоразумений в Москве о нашей готовности защищаться, это было бы риском для эскалации", - подчеркнул Столтенберг.
По информации Financial Times, в недельных учениях Steadfast Noon будут задействованы 14 членов НАТО и самолеты, способные нести ядерное оружие, а также дополнительные средства, такие как самолеты разведки и дозаправщики.
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