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Новости Война
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Путин, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" обеспечить привлечение Путина к ответственности за террор против населения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на видеоконференции лидеров G7.

"Сейчас, пока у нас нет возможности для дипломатии из-за того, что этот руководитель России верит только в террор, мы нуждаемся в оборонной поддержке. Именно на поле боя борется за мир. Но также и в плоскости дипломатии – в нашей работе над гарантиями безопасности для Украины и дополнением нынешней архитектуры безопасности в Европе", – отметил президент.

"Этот руководитель России, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться. Отступить. Проиграть. Это может быть желанием только неадекватного человека – более сотни только ракетных ударов менее чем за двое суток против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, псевдореферендума, преступная попытка аннексии... Вдумайтесь: радиационный шантаж!

Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!" - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский на заседании G7: Энергетический сектор РФ нужно заблокировать санкциями

G7 (833) Зеленский (20224) путин (31211)


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Топ комментарии
+12
Ватные телеграм-каналы пишут «мы прекрасно помним, как закончилась Вторая Мировая война - фашистские государства были уничтожены. Это произойдёт и сейчас».
Совершенно верно, но есть нюанс.
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11.10.2022 17:35
+9
Сообщают, что в районе Токмака сегодня накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, произошло это во время перезарядки
https://t.me/AFUStratCom/7909
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11.10.2022 17:33
+5
Та дай, Боже, щоб правдою було.
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11.10.2022 17:38
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нагадало стару фразу з анєкдоту "а тєм врємєнєм гітлєр оттягівал в бункєрє свой конєц"
кабаєву йому скиньте разом з усіма виплодками та залийте бетоном метрів 50 бункер, щоб не повилазили
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11.10.2022 17:31 Ответить
Сколько бы фуйло не оттягивало свой конец ему все равно не стать Роном Джереми.
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11.10.2022 17:41 Ответить
та ладно, він з першого свого підриву будинків на каширці рашу натігує
інша справа шо раша - мазохісти і вбитих дітей своїх не цінує аж ніяк
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11.10.2022 17:44 Ответить
Припускаю, що Рон Джеремі не знайомий вам особисто. Але ж у фільмах ви його точно бачили.
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11.10.2022 18:13 Ответить
нє, я просто вмію користуватися вікіпедією
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11.10.2022 18:15 Ответить
Сообщают, что в районе Токмака сегодня накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, произошло это во время перезарядки
https://t.me/AFUStratCom/7909
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11.10.2022 17:33 Ответить
дуже нравітся!
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11.10.2022 17:36 Ответить
Та дай, Боже, щоб правдою було.
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11.10.2022 17:38 Ответить
"Российские государственные организации, "изучающие" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса по возвращению Крыма под контроль Украины".(Украинская правда)
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11.10.2022 17:34 Ответить
Ватные телеграм-каналы пишут «мы прекрасно помним, как закончилась Вторая Мировая война - фашистские государства были уничтожены. Это произойдёт и сейчас».
Совершенно верно, но есть нюанс.
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11.10.2022 17:35 Ответить
Все правильно сказал. Но не дороговато ли обходится гражданам Украины обучение подхамоватого клована патриотизму?
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11.10.2022 17:40 Ответить
Зеля! Проснись нарешті, яка нафіг дипломатія, Україна зараз зіткнулася з абсолютним злом. Рашка має на меті нас просто знищити, забудь за « мир в очах» і дай нарешті ЗСУ можливість робити вільно від вказівок ОПшних «стратегов» свою роботу, бо та ж білорашка вже задрала відчуваючи свою безнаказаність та і рашка надто вільно почувається в прикордонних з Україною районах
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11.10.2022 17:40 Ответить
Згоден, справа не в путінє.
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11.10.2022 17:46 Ответить
Добра промова. Подивимось ,які будуть конкретні кроки лідерів G7 у відповідь.
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11.10.2022 17:45 Ответить
https://tsn.ua/politika/chi-poyide-zelenskiy-na-samit-g20-yakscho-tam-bude-putin-podolyak-rozpoviv-2130067.html https://tsn.ua/politika/chi-poyide-zelenskiy-na-samit-g20-yakscho-tam-bude-putin-podolyak-rozpoviv-2130067.html

П#здить, як завжди.
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11.10.2022 17:49 Ответить
Зеля міг би поїхати, заодно публічнообкласти матами Ху*ла, зразу певну повагу заслужив би навіть у порохоботів)
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11.10.2022 17:57 Ответить
знову глазьков виліз підлизувати боневтіку; так само, як глазьєв своєму *****
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11.10.2022 19:02 Ответить
Коллега Симоньян, глава руандского геноцид-СМИ "Радио тысячи холмов",доставлен в Гаагу, там две недели назад начался суд над ним. Его искали 20 лет и нашли в замызганной квартире в пригороде Парижа,больного, никому не нужного,скрывающегося под чужим именем.
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11.10.2022 19:07 Ответить
 
 