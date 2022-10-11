Путин, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" обеспечить привлечение Путина к ответственности за террор против населения Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на видеоконференции лидеров G7.
"Сейчас, пока у нас нет возможности для дипломатии из-за того, что этот руководитель России верит только в террор, мы нуждаемся в оборонной поддержке. Именно на поле боя борется за мир. Но также и в плоскости дипломатии – в нашей работе над гарантиями безопасности для Украины и дополнением нынешней архитектуры безопасности в Европе", – отметил президент.
"Этот руководитель России, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться. Отступить. Проиграть. Это может быть желанием только неадекватного человека – более сотни только ракетных ударов менее чем за двое суток против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, псевдореферендума, преступная попытка аннексии... Вдумайтесь: радиационный шантаж!
Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!" - подчеркнул Зеленский.
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кабаєву йому скиньте разом з усіма виплодками та залийте бетоном метрів 50 бункер, щоб не повилазили
інша справа шо раша - мазохісти і вбитих дітей своїх не цінує аж ніяк
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Совершенно верно, но есть нюанс.
П#здить, як завжди.