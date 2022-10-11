Зеленский на заседании G7: Энергетический сектор РФ нужно заблокировать санкциями

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании глав стран "Большой семерки".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На уровне всей "Группы семи" и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично: когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста.

Именно такие шаги могут приблизить мир: они побуждают государство-террориста задуматься о мире, невыгодности войны", - говорится в сообщении.

"Нужно признать и очевидный факт: с этим не имеющим будущего руководителем России не может быть и диалога. Разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, – или в другой конфигурации чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир - и этот человек в Москве", - добавил Зеленский.

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