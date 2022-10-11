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Новости Санкции против России Война
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Зеленский на заседании G7: Энергетический сектор РФ нужно заблокировать санкциями

зеленський

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании глав стран "Большой семерки".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На уровне всей "Группы семи" и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично: когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста.
Именно такие шаги могут приблизить мир: они побуждают государство-террориста задуматься о мире, невыгодности войны", - говорится в сообщении.

"Нужно признать и очевидный факт: с этим не имеющим будущего руководителем России не может быть и диалога. Разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, – или в другой конфигурации чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир - и этот человек в Москве", - добавил Зеленский.

Читайте: На G7 Украина будет инициировать признание России страной-спонсором терроризма, - Данилов

G7 (833) Зеленский (20224) санкции (11257)


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Топ комментарии
+11
бабло на дороґи тре перепрофілюювати на ППО.
ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
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11.10.2022 17:10
+11
А хто ще пів року назад змушував всі країни вірити в чудо - подивитися в очі пуйлу де цвіте мир і благодать? Хто це такий був? Хто всіх переконував, що війну розв'язав Порошенко, щоб на ній збагатитися? Невже Володя Боневтік? А тут на тобі і змінив свою думку. Скільки ще раз буде змінюватися думка? А реальні дієї кажуть про одне - він стоїть на місці, тільки гарно розмовляє, а так бездіє на користь ворога!
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11.10.2022 17:19
+10
Тільки не чіпайте Абрамовича, Ротенберга і купу інших, бо станеться найжахливіше - ОПа залишиться без відкатів.
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11.10.2022 17:08
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11.10.2022 17:03 Ответить
народ, хто це такий? В мене погана зорова пам'ять, соррі.
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11.10.2022 18:07 Ответить
Зеля запропонував олігархам наближеним до Путлера українське громадянство. Точно так заблокують їх і США.
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11.10.2022 17:07 Ответить
Тільки не чіпайте Абрамовича, Ротенберга і купу інших, бо станеться найжахливіше - ОПа залишиться без відкатів.
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11.10.2022 17:08 Ответить
вася, что ты три года делал во время войны?
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11.10.2022 17:10 Ответить
бабло на дороґи тре перепрофілюювати на ППО.
ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
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11.10.2022 17:10 Ответить
З 2014 року йде війна, а ці джуди нічого не робили. На шашлики заробляли, один розкрадав військову промисловість а інший продовжив. Тепер клянчимо і когось звинувачуємо у незмозі допомогти. Нехай друзі обетованні пришлють допомогу своїм землячкам, які тут крадуть та відсилають гроші на історичну батьківщину.
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11.10.2022 17:10 Ответить
А хто ще пів року назад змушував всі країни вірити в чудо - подивитися в очі пуйлу де цвіте мир і благодать? Хто це такий був? Хто всіх переконував, що війну розв'язав Порошенко, щоб на ній збагатитися? Невже Володя Боневтік? А тут на тобі і змінив свою думку. Скільки ще раз буде змінюватися думка? А реальні дієї кажуть про одне - він стоїть на місці, тільки гарно розмовляє, а так бездіє на користь ворога!
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11.10.2022 17:19 Ответить
дуже гарні поради....
а саменько що наробило???? чи когось покарано за зраду, казнокрадство, брехню і пафосні слова замість дій??? чи "затягнули пояси" місцеві князьки? чи займаються благодійністю міліонери від шоу-бізу, депутани, міністри, судді-прокурвори.... і їх ненажерлива рідня, яка має по 10-100 квартир і гектари землі.... пошар руцею біля себе і зроби їм пропозицію, яку робиш світу - стримати апетити і допомагати ЗСУ ворога бити...
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11.10.2022 17:20 Ответить
Труба то через Україну проходить .....
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11.10.2022 17:21 Ответить
А сам заблокував рашистський бізнес у нашій країні?
Точно? Що, може, повністю?
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11.10.2022 17:26 Ответить
собака гунява - шашликі іди жри, без сопліих розберуться...
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11.10.2022 17:34 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
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https://eurosolidarity.org/2022/10/
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11.10.2022 18:04 Ответить
 
 