Зеленский на заседании G7: Энергетический сектор РФ нужно заблокировать санкциями
Президент Владимир Зеленский выступил на заседании глав стран "Большой семерки".
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"На уровне всей "Группы семи" и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично: когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста.
Именно такие шаги могут приблизить мир: они побуждают государство-террориста задуматься о мире, невыгодности войны", - говорится в сообщении.
"Нужно признать и очевидный факт: с этим не имеющим будущего руководителем России не может быть и диалога. Разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, – или в другой конфигурации чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир - и этот человек в Москве", - добавил Зеленский.
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ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
а саменько що наробило???? чи когось покарано за зраду, казнокрадство, брехню і пафосні слова замість дій??? чи "затягнули пояси" місцеві князьки? чи займаються благодійністю міліонери від шоу-бізу, депутани, міністри, судді-прокурвори.... і їх ненажерлива рідня, яка має по 10-100 квартир і гектари землі.... пошар руцею біля себе і зроби їм пропозицію, яку робиш світу - стримати апетити і допомагати ЗСУ ворога бити...
Точно? Що, може, повністю?
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/