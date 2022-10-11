Зеленський на засіданні G7: Енергетичний сектор РФ треба заблокувати санкціями
Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні глав країн "Великої сімки".
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"На рівні всієї "Групи семи" й усього нашого демократичного світу маємо відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста.
Саме такі кроки можуть наблизити мир: вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - йдеться в повідомленні.
"Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути й діалогу. Розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина у Москві", - додав Зеленський.
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ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
а саменько що наробило???? чи когось покарано за зраду, казнокрадство, брехню і пафосні слова замість дій??? чи "затягнули пояси" місцеві князьки? чи займаються благодійністю міліонери від шоу-бізу, депутани, міністри, судді-прокурвори.... і їх ненажерлива рідня, яка має по 10-100 квартир і гектари землі.... пошар руцею біля себе і зроби їм пропозицію, яку робиш світу - стримати апетити і допомагати ЗСУ ворога бити...
Точно? Що, може, повністю?
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/