УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4172 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 631 15

Зеленський на засіданні G7: Енергетичний сектор РФ треба заблокувати санкціями

зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні глав країн "Великої сімки".

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На рівні всієї "Групи семи" й усього нашого демократичного світу маємо відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста.

Саме такі кроки можуть наблизити мир: вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - йдеться в повідомленні.

"Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути й діалогу. Розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина у Москві", - додав Зеленський.

Читайте: Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський (23667) санкції (11763)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
бабло на дороґи тре перепрофілюювати на ППО.
ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
показати весь коментар
11.10.2022 17:10
+11
А хто ще пів року назад змушував всі країни вірити в чудо - подивитися в очі пуйлу де цвіте мир і благодать? Хто це такий був? Хто всіх переконував, що війну розв'язав Порошенко, щоб на ній збагатитися? Невже Володя Боневтік? А тут на тобі і змінив свою думку. Скільки ще раз буде змінюватися думка? А реальні дієї кажуть про одне - він стоїть на місці, тільки гарно розмовляє, а так бездіє на користь ворога!
показати весь коментар
11.10.2022 17:19
+10
Тільки не чіпайте Абрамовича, Ротенберга і купу інших, бо станеться найжахливіше - ОПа залишиться без відкатів.
показати весь коментар
11.10.2022 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.10.2022 17:03 Відповісти
народ, хто це такий? В мене погана зорова пам'ять, соррі.
показати весь коментар
11.10.2022 18:07 Відповісти
Зеля запропонував олігархам наближеним до Путлера українське громадянство. Точно так заблокують їх і США.
показати весь коментар
11.10.2022 17:07 Відповісти
Тільки не чіпайте Абрамовича, Ротенберга і купу інших, бо станеться найжахливіше - ОПа залишиться без відкатів.
показати весь коментар
11.10.2022 17:08 Відповісти
вася, что ты три года делал во время войны?
показати весь коментар
11.10.2022 17:10 Відповісти
бабло на дороґи тре перепрофілюювати на ППО.
ти вже всю заначку замучів, підар зеленuй...
показати весь коментар
11.10.2022 17:10 Відповісти
З 2014 року йде війна, а ці джуди нічого не робили. На шашлики заробляли, один розкрадав військову промисловість а інший продовжив. Тепер клянчимо і когось звинувачуємо у незмозі допомогти. Нехай друзі обетованні пришлють допомогу своїм землячкам, які тут крадуть та відсилають гроші на історичну батьківщину.
показати весь коментар
11.10.2022 17:10 Відповісти
А хто ще пів року назад змушував всі країни вірити в чудо - подивитися в очі пуйлу де цвіте мир і благодать? Хто це такий був? Хто всіх переконував, що війну розв'язав Порошенко, щоб на ній збагатитися? Невже Володя Боневтік? А тут на тобі і змінив свою думку. Скільки ще раз буде змінюватися думка? А реальні дієї кажуть про одне - він стоїть на місці, тільки гарно розмовляє, а так бездіє на користь ворога!
показати весь коментар
11.10.2022 17:19 Відповісти
дуже гарні поради....
а саменько що наробило???? чи когось покарано за зраду, казнокрадство, брехню і пафосні слова замість дій??? чи "затягнули пояси" місцеві князьки? чи займаються благодійністю міліонери від шоу-бізу, депутани, міністри, судді-прокурвори.... і їх ненажерлива рідня, яка має по 10-100 квартир і гектари землі.... пошар руцею біля себе і зроби їм пропозицію, яку робиш світу - стримати апетити і допомагати ЗСУ ворога бити...
показати весь коментар
11.10.2022 17:20 Відповісти
Труба то через Україну проходить .....
показати весь коментар
11.10.2022 17:21 Відповісти
А сам заблокував рашистський бізнес у нашій країні?
Точно? Що, може, повністю?
показати весь коментар
11.10.2022 17:26 Відповісти
собака гунява - шашликі іди жри, без сопліих розберуться...
показати весь коментар
11.10.2022 17:34 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/
показати весь коментар
11.10.2022 18:04 Відповісти
 
 