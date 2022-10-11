Зеленський на засіданні G7: Енергетичний сектор РФ треба заблокувати санкціями

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні глав країн "Великої сімки".

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На рівні всієї "Групи семи" й усього нашого демократичного світу маємо відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста.



Саме такі кроки можуть наблизити мир: вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - йдеться в повідомленні.

"Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути й діалогу. Розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина у Москві", - додав Зеленський.

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