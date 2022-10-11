Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі. ВIДЕО
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка зараз перебуває в еміграції, запропонувала президенту України Володимиру Зеленському встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об’єднаним перехідним кабінетом Білорусі.
Про це вона сказала у відеозверненні до Зеленського та українського народу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною, тому що без вільної України не може бути вільної Білорусі та Європи", - сказала Тихановська.
Вона попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенко.
"Лукашенко - ганьба моєї країни. Що Лукашенко оголосить завтра чи післязавтра - невідомо, бо він уже не ухвалює рішень, за нього це робить Кремль. Тому Білорусь має вийти з військових, політичних та економічних союзів з Росією, які підривають національні інтереси нашої країни", - заявила опозиціонерка.
Тихановська нагадала про білорусів, які боронять Україну в лавах ЗСУ, та про білоруських партизанів, які діють попри загрозу розстрілу.
Вона додала, що вірить у поразку Росії та відновлення Україною територіальної цілісності й суверенітету.
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А потім після нашої перемоги ще будуть примазуватися в ряди переможців, от побачите
Вона свій шанс втратила.
блогерша
Два мира. Два подхода.
Белорусская область: не провоцируйте, а то питун нападет.
Украина: полиция учит граждан делать коктели молотова, добровольцы выстраиваются в военкоматы, тро формируются даже в селах на три хаты.
Не катит. Пшла за русским кораблем.
Сначала докажи свою полезность для нас. А именно организуй структуру, которая будет заниматься диверсиями на военных объектах и военных заводах и ликвидацией военной хунты обоих стран, в основном конечно работать на России необходимо, но у вас же нету с ними границы.
Когда у тебя на канале будет хотя 1000 видеозаписей с реальными убийствами (топором по голове на улице, когда цели идут домой после работы) ракетного инженера, фсбшника, та просто токаря завода от Калибра или Искандера (кто их производит в свою очередь), а также 100 видеороликов с диверсиями по инфраструктуре (взорвать газопровод, лишить военный завод электроэнергии хотя бы на 4 часа - более чем сойдет), то тогда бы будешь субъектом, с которым стоит иметь дело. А пока ты никто, ты биомусор, ты плесень под мусорным ковриком.
Выбей деньги из своих европейских и американских спонсоров, направь их на вербовку людей, которые будут выполнять твои приказы, устрой тотальный русорез и взрывы в непрерывном режиме, и мы с тобой с удовольствием заключим союз. Не совсем только понятно, если у тебя в команде половина завербованных беларуским кгб сотрудников. Сначала их нужно заставить замолчать навсегда, а затем уже выполнять свою работу как главнокомандующий и верховный лидер.
Но вот это конкретно заявление, конечно, ниачомъ.
Лука теж так само подумав, - "хвігня! якась домогосподарка". Тому спочатку він її не чіпав.
Звісно, вона не боєць, не політик. Але для Бєларусі зараз - на безриб'ї і рак риба.
У України чудові відносини з полком Каліновськага. Цього достатньо.
Чи вона хоче як Франція часів Віші - спочатку співпрацювати з німцями а потім примазатись до перемоги над ними?
Ми могли б забути за це, але тисячі наших загиблих з вини білорусі - мають бути компенсовані територіями для їхніх нащадків
Если без черного юмора(хотя какой тут юмор то ，серьезные вещи) ) то тихановская в европе была в качестве "туристки" в то время когда умрали под боммаби украинские дети и женщины ，даже вот сейчас была атака - где ее осуждение ***** курва ******* ，так что пусть соснет ，заглотит и идет *****!
Вертайся до Беларусі, отримуй від спецслужб Польщі зброю, кличь бійців з полку Каліновського - тоді Україна буде ОФІЦІЙНО говорити. Бо офіційно говорити можна тільки з офіційними особами.