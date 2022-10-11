Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі. ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка зараз перебуває в еміграції, запропонувала президенту України Володимиру Зеленському встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об’єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

Про це вона сказала у відеозверненні до Зеленського та українського народу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною, тому що без вільної України не може бути вільної Білорусі та Європи", - сказала Тихановська.

Вона попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенко.

"Лукашенко - ганьба моєї країни. Що Лукашенко оголосить завтра чи післязавтра - невідомо, бо він уже не ухвалює рішень, за нього це робить Кремль. Тому Білорусь має вийти з військових, політичних та економічних союзів з Росією, які підривають національні інтереси нашої країни", - заявила опозиціонерка.

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Тихановська нагадала про білорусів, які боронять Україну в лавах ЗСУ, та про білоруських партизанів, які діють попри загрозу розстрілу.

Вона додала, що вірить у поразку Росії та відновлення Україною територіальної цілісності й суверенітету.