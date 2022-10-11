Тихановская предлагает Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в эмиграции, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом она сказала в видеообращении к Зеленскому и украинскому народу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", – сказала Тихановская.

Она попросила не отождествлять белорусов с режимом Лукашенко.

"Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны" , – заявила оппозиционер.

Также читайте: На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

Тихановская напомнила о белорусах, защищающих Украину в рядах ВСУ, и о белорусских партизанах, действующих, несмотря на угрозу расстрела.

Она добавила, что верит в поражение России и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.