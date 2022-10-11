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Тихановская предлагает Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в эмиграции, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом она сказала в видеообращении к Зеленскому и украинскому народу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", – сказала Тихановская.

Она попросила не отождествлять белорусов с режимом Лукашенко.

"Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны" , – заявила оппозиционер.

Также читайте: На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

Тихановская напомнила о белорусах, защищающих Украину в рядах ВСУ, и о белорусских партизанах, действующих, несмотря на угрозу расстрела.

Она добавила, что верит в поражение России и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.

Беларусь (7887) дипломатия (1462) Зеленский Владимир (20224) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+32
Ця юродива вже набридла. Спочатку таргана приберіть свого.
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11.10.2022 13:31
+28
Вона ніхто і звати її ніяк.Про що з нею домовлятись ?
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11.10.2022 13:32
+27
Схоже на підігравання ***** звичайному і ***** картопляному. Ніби Україна дійсно збирається змінювати режим в Білорусі. Нам же зайнятися нема чим
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11.10.2022 13:31
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Ми також просимо Залужного налагодити дипвідносини з бульборусами - так розумію що вже скоро
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11.10.2022 13:29 Ответить
Проснулась.
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11.10.2022 13:30 Ответить
Хозяин дал команду своей шавке - ГОЛОС.
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11.10.2022 13:34 Ответить
ну дуже ій покерувати хочеться
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11.10.2022 13:55 Ответить
Схоже на підігравання ***** звичайному і ***** картопляному. Ніби Україна дійсно збирається змінювати режим в Білорусі. Нам же зайнятися нема чим
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11.10.2022 13:31 Ответить
Ця юродива вже набридла. Спочатку таргана приберіть свого.
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11.10.2022 13:31 Ответить
Ну наверно для начала надо разорвать дипотношения существующие с режимом картофельного недофюрера.
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11.10.2022 13:31 Ответить
Вона ніхто і звати її ніяк.Про що з нею домовлятись ?
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11.10.2022 13:32 Ответить
Она хоть раз осудила путлера и его нацистов террористов⁉️Назвала войну ,войной ⁉️
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11.10.2022 14:29 Ответить
коли? на восьмому місяці війни? щось я подібного від неї не чув в кінці лютого чи хоча би в березні...
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11.10.2022 20:18 Ответить
Щось типу маріонеткового уряду Віші у Франції 1941 року.
А потім після нашої перемоги ще будуть примазуватися в ряди переможців, от побачите
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11.10.2022 15:22 Ответить
Хитра яка! А ти що зробила за 8 міс? Самі хай розбираються, нам ще русню давити
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11.10.2022 13:32 Ответить
Які у неї є можливості окрім її кібінету.
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11.10.2022 13:32 Ответить
ПОШЛА В ЖОПУ!
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11.10.2022 13:32 Ответить
резиновую
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11.10.2022 13:39 Ответить
Нет, натурал, в настоящую. Свиную.
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11.10.2022 13:47 Ответить
ваші методи діяти ми вже бачили, це квіти, оплески та дружба з кремлем, так що разом поки що рано.
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11.10.2022 13:32 Ответить
Уряд який дарує мусорам квіти, щоб звергнути диктатора безперспективний
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11.10.2022 13:33 Ответить
спитайте спочатку в неї чий Крим
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11.10.2022 13:33 Ответить
Та отож ...
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11.10.2022 13:35 Ответить
Белоруских татар.
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11.10.2022 13:41 Ответить
Вона вже відповідала. Не все так однозначно і вона не може дати відповідь на це провокуюче питання. Правда - це було ще в січні, або навіть грудні минулого року, але не думаю, що її думка кардинально змінилась.
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11.10.2022 14:10 Ответить
Тихановська ні на що не впливає.
Вона свій шанс втратила.
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11.10.2022 13:35 Ответить
Такий уряд в рівень протестам з хлопанням в долоньки.
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11.10.2022 13:35 Ответить
Впевнений, що саме Україна за результатами війни вирішить територіальні проблеми Молдови, Грузії, Ічкерії і можливо навіть Японії, а також звільнить білорусь від лукашенка. І від того гірко, що виключно кров'ю українців, це вирішиться. Жителі північного латентного сусіда є для українців пасивними ворогами. Самі вирішуйте свої проблеми з лукою і до нас не лізте, ні зі своїм братерством, мовою, історією і тд.
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11.10.2022 13:36 Ответить
З цих країн повагу викликає тільки Японія.Яка зараз Україні допомагає.Інші хай самі свої проблеми вирішують.А то придумали на горбу України то в ЄС заявки подавати то в НАТО.Тепер території їм звільняй.А Україні який профіт від цього???Вином і бульбою розрахуються??7
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11.10.2022 13:42 Ответить
Територіальні проблеми мамалижників ? Це ви про Українське Подністров"я ,яке подарував сталін молдаванам в 1940 році ?
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11.10.2022 17:48 Ответить
Хто скаже,якщо Тихановська попросить Україну про віськову допомогу, то вже буде законно в"***** по вусатому таракану ? Бо всякі лугадони вон **** "попросили" , а його за це навіть з ООН не виключили.
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11.10.2022 13:36 Ответить
добре що мирні перемовини України з росіею не пропонує
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11.10.2022 13:38 Ответить
Можна встановити, щоб похитати і делегімітизувати режим таргана.
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11.10.2022 13:38 Ответить
Що таке "перехідний уряд Білорусі"?
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11.10.2022 13:39 Ответить
Типу бідоруське ГКЧП ,так ви з бульбофюрером варті одне одного ,так що йдіть обоє вслід за русскім караблєм. Тільки не тудіть себе до каліновців - ви не варті і їхнього мізинця .
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11.10.2022 17:44 Ответить
губи надула ніби вона дійсно щось контролює
блогерша
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11.10.2022 13:39 Ответить
Одинокая женщина хочет познакомиться?
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11.10.2022 13:40 Ответить
Мутна баришня, щось не дуже хочеться її підпускати.
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11.10.2022 13:41 Ответить
Якщо серйозно, то кремль може її використати як привід для війни з боку білорусів. Втручання України в зміну влади в Білорусії.
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11.10.2022 13:41 Ответить
Прозвучит не дипломатически, но какой смысл налаживать контакты с абсолютными немощами и неудачниками? Какую пользу Украине этот "союз" может принести? Кстати, на заметку, в штабе тихановской(байпола) 9 месяцев сидел крот, который имел доступ админа в телеграме и получал инфу о нелояльных в белорусской области. Причем доступ ему дали сами "работники", потому что он попросил. Вот такие профи, что в политике, что в информационной безопасности, что в войне.
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11.10.2022 13:42 Ответить
Лол. Вот это сборище неудачников. Просто шокирует их уровень адекватности. Но, наверное, это ожидаемо, их политическая программа слишком не подходит для местных полуорков. Они не хотят демократии, они, как и полурабы, хотят быть сюзеренами над другими рабами. Нельзя предлагать демократию там, необходимо предложить новую диктатуру, но полностью с новыми людьми, кто поднимется с самого навоза до самого верха, а всю старую диктатуру разграбить и раскулачить. Вот за эту программу она набрала бы людей, предлагая простые и понятные возможности разбогатеть и иметь у себя подчиненных и проституток личных, о чем мечтает каждый беларус, а, стоп, это на втором месте, на первом же всегда шоб у соседа сдохла корова, чуть не забыл. Это еще важнее и на ненависти друг к другу надо было строить свою политику.
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11.10.2022 13:50 Ответить
Какая политическая программа? Ползанье на коленях перед полицаями? Лавочки-цветочки? Недопустим провокации, когда людей за стеной пытают?
Два мира. Два подхода.
Белорусская область: не провоцируйте, а то питун нападет.
Украина: полиция учит граждан делать коктели молотова, добровольцы выстраиваются в военкоматы, тро формируются даже в селах на три хаты.
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11.10.2022 13:59 Ответить
Відносини зводяться лише до вказування напрямку руху, разом з її ******* Білорусією
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11.10.2022 13:42 Ответить
А Литва признала ее "правительство"? Чего она к ним не обращается? Пахнет какой-то провокацией.
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11.10.2022 13:43 Ответить
спасибо, у Зеленского уже есть, дермак.. нам и этого хватает "с головой", не знаем, шО с ним делать
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11.10.2022 13:43 Ответить
Йди в сраку агент фсб
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11.10.2022 13:44 Ответить
Старая песня - "белорусы непричем, это все лукашенко".
Не катит. Пшла за русским кораблем.
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11.10.2022 13:45 Ответить
Имеет смысл заключить с ней дипотногения, только после того, как ей присягнут хотя бы несколько батальонов белорусских вооруженных сил. Иначе она никто и звать ее никак
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11.10.2022 13:45 Ответить
Незрозуміло чому, досі не розірвано дипвідносини с білоруссю. Блазні.
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11.10.2022 13:45 Ответить
А ты хто такая? Какая у тебя субъективность?

Сначала докажи свою полезность для нас. А именно организуй структуру, которая будет заниматься диверсиями на военных объектах и военных заводах и ликвидацией военной хунты обоих стран, в основном конечно работать на России необходимо, но у вас же нету с ними границы.

Когда у тебя на канале будет хотя 1000 видеозаписей с реальными убийствами (топором по голове на улице, когда цели идут домой после работы) ракетного инженера, фсбшника, та просто токаря завода от Калибра или Искандера (кто их производит в свою очередь), а также 100 видеороликов с диверсиями по инфраструктуре (взорвать газопровод, лишить военный завод электроэнергии хотя бы на 4 часа - более чем сойдет), то тогда бы будешь субъектом, с которым стоит иметь дело. А пока ты никто, ты биомусор, ты плесень под мусорным ковриком.

Выбей деньги из своих европейских и американских спонсоров, направь их на вербовку людей, которые будут выполнять твои приказы, устрой тотальный русорез и взрывы в непрерывном режиме, и мы с тобой с удовольствием заключим союз. Не совсем только понятно, если у тебя в команде половина завербованных беларуским кгб сотрудников. Сначала их нужно заставить замолчать навсегда, а затем уже выполнять свою работу как главнокомандующий и верховный лидер.
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11.10.2022 13:45 Ответить
Думаю, это косплей нидерландской королевской семьи во время Второй Мировой. Власть - номинальная, субъективности - никакой, все Нидерланды захвачены немцами, все колонии - японцами. Но нидерландцы продолжали уважать свою монархию, и потому с правительством в изгнании все поддерживали с ними дипотношения. Вплоть до того, что когда королева рожала наследницу в Канаде, родильную палату сделали территорией Нидерландов, чтобы соблюсти закон о престолонаследии.

Но вот это конкретно заявление, конечно, ниачомъ.
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11.10.2022 14:08 Ответить
Покажи сначала свой авторитет и поддержку у народа...... И, вообще, надо спросить у тех белорусов, которые сражаются за Украину - кто вона така в розумінні справжніх патріотів?
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11.10.2022 13:45 Ответить
все такие культурные , а я скажу как думаю - пошла на *** .
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11.10.2022 13:47 Ответить
ну так, гб-шна "консерва" "не знаю - чий Крим" Тихановська, котра нічого взагалі не вирішуэ (але дуже хоче на місце Лукашенки) щось там просить надати ій хоч якоісь "легітимності" хоч в чиіхось очах. А те, що ця особа, сама зробила все, щоб остаточно заштовхати Лукашенка і Білорусь у пащу ху"ла - бо "протести" в Білорусі почалися саме тоді, коли Лука почав "дінамити" путіна з просуванням "союзноі держави", та почав щось розповідати про місце білоруськоі мови в Білорусі, що іі маэ бути більше і вона повинна зайняти належне ій місце - то про цеэ Ціхановська й не згадуэ - нащо?
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11.10.2022 13:47 Ответить
Україні необхідні ці дипвідносини -це не означає що вони будуть діяти по справжньому а для того щоб показати Лукашенку що він не приший кобилі хвіст що з ним рахуватися ніхто не буде ось для цього потрібні дипвідносини.
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11.10.2022 13:48 Ответить
********** прокладка ще щось пропонує
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11.10.2022 13:49 Ответить
Вона вже вивчила чий Крим, щоб таку фігню нести?
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11.10.2022 13:51 Ответить
Ага, немала баба клопоту....
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11.10.2022 13:52 Ответить
може з Арестовичем встановити діп Відносини, Зеленський не її рівень
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11.10.2022 13:54 Ответить
вона може заключити договір про ненапад і дипвідносини з 95 кварталом
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11.10.2022 14:00 Ответить
Тіхановська спочатку відчухалась і причепурилась в ЄС, в онлайні до керувалася до повного згасання протестів в Білорусі ( переконувала, що у них не Майдан, а чисто проти Лукашенка і кацапи для бульбашів брати), а тепер ще хоче, щоб Зеля заключив якісь незрозумілі дипломатичні відносини з перехідним урядом не знати чого. Легітимність цієї дури збільшувати не має змісту, бо вона нічого в Білорусі не контролює, рішень не приймає, ні на що не впливає і взагалі знаходиться в ЄС в якості біженця без жодних офіційних повноважень.
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11.10.2022 14:00 Ответить
Як можна було висунути домогосподарку на політичну арену країни?
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11.10.2022 14:00 Ответить
Це сталося після арешту її чоловіка, який був кандидатом на президента.
Лука теж так само подумав, - "хвігня! якась домогосподарка". Тому спочатку він її не чіпав.
Звісно, вона не боєць, не політик. Але для Бєларусі зараз - на безриб'ї і рак риба.
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11.10.2022 18:42 Ответить
Ага тобто нашими руками жар загрібати.А йдіть ви в сраку.Піднімайтеся за свою свободу.
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11.10.2022 14:02 Ответить
Нахіба?
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11.10.2022 14:03 Ответить
Щаз!
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11.10.2022 14:05 Ответить
якщо б Україна вирішила міняти владу в Білорусії, то цим займався б полк Калиновського і то вже була б їхня справа з ким налагоджувати і які відносини. ця баба стрьомна і не здивуюсь якщо виясниться що вона ФСБешна креатура.
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11.10.2022 14:06 Ответить
З цієї Тіхановської, такий самий опозиціонер, як у нас з Бойка, або Ляшко.
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11.10.2022 14:08 Ответить
Чого це ви бойка притулили до Ляшка? Ляшко таки наш на відміну від кремлівської прокладки бойка.
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11.10.2022 14:37 Ответить
В даному контексті, Справа не в тому, хто якої політики підтримується, а в тому, що ніякі вони не опозиціонери, а звичайні продажні шкури, готові за подачку від влади/москви/офісу президента, та кого завгодно продати, що завгодно. Люди без жодної ідеології, без жодних принципів, поглядів з рівнем підтримки в суспільстві ~ 5% таких же маргиналів як і вони самі.
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11.10.2022 14:43 Ответить
Та ні, наразі справа якраз в тому! Враховуючи загарбницьку війну рашки, кремлівску наволоч треба ідентифікувати окремо від усіх інших. А то у вас виходить фсбешна фішка "все они одним миром мазани".
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11.10.2022 14:48 Ответить
Спочатку, пусть відповість, на три запитання, : чей ,Крим ; путін, хто ?( правильна відповідь, ***** ), та где знаходиться (хороший) рускій( правильна відповідь ,на кладовищі)
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11.10.2022 14:15 Ответить
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11.10.2022 14:16 Ответить
Украина и так уже установила отношения с реальной постлукашенковской Беларусью в лице полка Калиновского.
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11.10.2022 14:18 Ответить
захотела поиграть в президента?
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11.10.2022 14:19 Ответить
Это может дать Путину козырь который он выложит Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну. Толку конечно будет немного, но стоить это будет тысяч новых жертв среди украинцев, поэтому Тихановской нужно обратиться к... правительству Польши к примеру ) или США, что еще лучше...
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11.10.2022 14:21 Ответить
Це не уряд, а клуб політічних лузерів та доиогосподарок на вигулі.

У України чудові відносини з полком Каліновськага. Цього достатньо.
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11.10.2022 14:30 Ответить
У беларусов тоже ещё будет интересно. Полк Калиновского работает на фронте, но не занимается дипломатией. Тихановская (и другие) занимается дипломатией, но не воюет. Если они объединят силы (как минимум Тихановская приедет пообщаться с полком - это же будет основа её армии), то у них будет шанс вместе снести Лукашенко. А поодиночке ничего не выйдет. И в таком тоне Зеленский должен бы ответить, что беларуская оппозиция должна объединиться.
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11.10.2022 14:32 Ответить
Черговий кремлівський пшик. Скиньте спочатку бульбаша, а то вже більше року скавулите з-за кордону, і що? Щоб що?
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11.10.2022 14:33 Ответить
ватна концерва курво фсб,гру?
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11.10.2022 14:45 Ответить
А белорусы знают, что у них есть об'єднаний перехідний кабінет? Это всё равно, что министр без министерства. Госпожа Тихановська, судьба Беларуси в руках белорусов.
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11.10.2022 14:46 Ответить
Правительство в изгнании. Российское белое правительство выжидало, выжидало да и не выждало. А мадам хорошо устроилась. Сидит в европах, ничем не рискует. Кк только в белоруси скинут бацьку, тихановская прыг и на троне.
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11.10.2022 14:54 Ответить
если в беларуст сменится власть, вряд ли Тихановская понадобится.
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11.10.2022 14:55 Ответить
Йух тобі! Стародубщина, та інші південні території бульборашки мають повернутися в склад України. За те що ви накоїли!
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11.10.2022 14:58 Ответить
Стародубщина окупована кацапами. До чого тут Бєларусь?
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11.10.2022 18:45 Ответить
Так чий Крим?
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11.10.2022 15:13 Ответить
Нам вистачає одного прорашиського уряду Білорусі. Нащо встановлювати відносити з іншим теж проросійським урядом Білорусі?
Чи вона хоче як Франція часів Віші - спочатку співпрацювати з німцями а потім примазатись до перемоги над ними?
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11.10.2022 15:24 Ответить
Хай визнає передачу Україні споконвічних українських земель спочатку - Берестейщини і Гомельщини - потім поговоримо.
Ми могли б забути за це, але тисячі наших загиблих з вини білорусі - мають бути компенсовані територіями для їхніх нащадків
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11.10.2022 15:30 Ответить
Що там бульбаші в'якали - не провокуйте нас? А про що просить нас ця провокаторша? Е нє, спочатку ви зробіть свою справу. Мені взагалі здається, що повномасштабне вторгнення спровокували якраз бяларуси: у 20-му році виступили проти лукашенка, але справу до кінця не довели. #уйло подумало: ***, якщо останнього диктатора у Європі завалять, то так і до мене черга дійде. Нє, треба його рятувати, а хохлам такої 3,14зди дати, щоб вже ніколи не майданили, і не показували приклад іншим. Домовився з вусатим і з вузькоглазим, за 2 роки сяк-так підготувався, і - опа, 24 люте. Люто, бл@дь, а ви кажете НАТО.
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11.10.2022 15:43 Ответить
а йде воно в дупцю! бульбаші очікувано виявилися гидотнішими за кацапів, бо підлі
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11.10.2022 15:55 Ответить
Я бы на месте зеленского сказал бы ну давай посмотрим ，сначала отсасеш с глотком и все в твоих руках ，а потом ***** послать .
Если без черного юмора(хотя какой тут юмор то ，серьезные вещи) ) то тихановская в европе была в качестве "туристки" в то время когда умрали под боммаби украинские дети и женщины ，даже вот сейчас была атака - где ее осуждение ***** курва ******* ，так что пусть соснет ，заглотит и идет *****!
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11.10.2022 15:56 Ответить
Білоруси ідуть *****! Білоруси тепер ворог номер 2 навіки.
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11.10.2022 17:26 Ответить
Спочатку прийми присягу Президента Беларусі, потім встановимо. А зараз ти хто? І поки беларуси не візьмут до рук зброю- так і залишишся ніким, звичайною емігранткою. По той причині, що навіть якщо Лука здохне і Путін здохне, Президентом Беларусі буде той, кого назначать у москві. Здогадуєшься, що це будешь не ти?
Вертайся до Беларусі, отримуй від спецслужб Польщі зброю, кличь бійців з полку Каліновського - тоді Україна буде ОФІЦІЙНО говорити. Бо офіційно говорити можна тільки з офіційними особами.
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11.10.2022 21:18 Ответить
Нє-нє-нєее..! У нас в садочку так не граються! Спочатку ви, мадам, берете всю владу в Бульбенрайху в свої руки, посилаєте відкритим текстом руских і ХуJла на хєр - а потім починаємо разом ліпити пасочки в одній пісочниці.
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11.10.2022 21:24 Ответить
 
 