Тихановская предлагает Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси. ВИДЕО
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в эмиграции, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.
Об этом она сказала в видеообращении к Зеленскому и украинскому народу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", – сказала Тихановская.
Она попросила не отождествлять белорусов с режимом Лукашенко.
"Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны" , – заявила оппозиционер.
Тихановская напомнила о белорусах, защищающих Украину в рядах ВСУ, и о белорусских партизанах, действующих, несмотря на угрозу расстрела.
Она добавила, что верит в поражение России и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.
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А потім після нашої перемоги ще будуть примазуватися в ряди переможців, от побачите
Вона свій шанс втратила.
блогерша
Два мира. Два подхода.
Белорусская область: не провоцируйте, а то питун нападет.
Украина: полиция учит граждан делать коктели молотова, добровольцы выстраиваются в военкоматы, тро формируются даже в селах на три хаты.
Не катит. Пшла за русским кораблем.
Сначала докажи свою полезность для нас. А именно организуй структуру, которая будет заниматься диверсиями на военных объектах и военных заводах и ликвидацией военной хунты обоих стран, в основном конечно работать на России необходимо, но у вас же нету с ними границы.
Когда у тебя на канале будет хотя 1000 видеозаписей с реальными убийствами (топором по голове на улице, когда цели идут домой после работы) ракетного инженера, фсбшника, та просто токаря завода от Калибра или Искандера (кто их производит в свою очередь), а также 100 видеороликов с диверсиями по инфраструктуре (взорвать газопровод, лишить военный завод электроэнергии хотя бы на 4 часа - более чем сойдет), то тогда бы будешь субъектом, с которым стоит иметь дело. А пока ты никто, ты биомусор, ты плесень под мусорным ковриком.
Выбей деньги из своих европейских и американских спонсоров, направь их на вербовку людей, которые будут выполнять твои приказы, устрой тотальный русорез и взрывы в непрерывном режиме, и мы с тобой с удовольствием заключим союз. Не совсем только понятно, если у тебя в команде половина завербованных беларуским кгб сотрудников. Сначала их нужно заставить замолчать навсегда, а затем уже выполнять свою работу как главнокомандующий и верховный лидер.
Но вот это конкретно заявление, конечно, ниачомъ.
Лука теж так само подумав, - "хвігня! якась домогосподарка". Тому спочатку він її не чіпав.
Звісно, вона не боєць, не політик. Але для Бєларусі зараз - на безриб'ї і рак риба.
У України чудові відносини з полком Каліновськага. Цього достатньо.
Чи вона хоче як Франція часів Віші - спочатку співпрацювати з німцями а потім примазатись до перемоги над ними?
Ми могли б забути за це, але тисячі наших загиблих з вини білорусі - мають бути компенсовані територіями для їхніх нащадків
Если без черного юмора(хотя какой тут юмор то ，серьезные вещи) ) то тихановская в европе была в качестве "туристки" в то время когда умрали под боммаби украинские дети и женщины ，даже вот сейчас была атака - где ее осуждение ***** курва ******* ，так что пусть соснет ，заглотит и идет *****!
Вертайся до Беларусі, отримуй від спецслужб Польщі зброю, кличь бійців з полку Каліновського - тоді Україна буде ОФІЦІЙНО говорити. Бо офіційно говорити можна тільки з офіційними особами.