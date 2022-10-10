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Новости Война
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На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

мвс,кордон

В МВД Украины заявили, что на границе с Беларусью проводятся активные действия по усилению подразделений системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок государственной границы с Республикой Беларусь. В ходе визита была проверена готовность подразделений системы МВД к предоставлению отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.

"Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача оперативного выяснения в местах дислокации потребностей соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и является основной целью наших рабочих поездок — изучение ситуации на месте и выяснение потребностей", — отметил Игорь Бондаренко.

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В настоящее время Госпогранслужбой проводятся активные действия по строительству фортификационных сооружений, структурные подразделения усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны.

"Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными Силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГНСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники максимально прилагают усилия для того, чтобы наша страна была защищена начиная с границы", - рассказал заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Сердюк.

Автор: 

Беларусь (7886) Госпогранслужба (6367) граница (5256) МВД (9316)


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Топ комментарии
+16
минируйте.. чтобы в фарш!!! все козлиные тропы, мостики и полянки
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10.10.2022 17:21
+11
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10.10.2022 17:28
+10
А местные Теробороны всем необходимым обеспечены?
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10.10.2022 17:21
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минируйте.. чтобы в фарш!!! все козлиные тропы, мостики и полянки
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10.10.2022 17:21 Ответить
А местные Теробороны всем необходимым обеспечены?
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10.10.2022 17:21 Ответить
О чем вы говорите? Судя по роликам даже на основном фронте боевые части очень рады трофеям. Т.е. нехватка техники везде.
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10.10.2022 17:27 Ответить
Надо на ТЕРОБОРОНУ генерала Кривоноса поставить
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10.10.2022 17:29 Ответить
Надо наших "мильйонеров" заставить покупать бронированную и транспортную технику, а не патриотические ролики записывать.
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10.10.2022 17:33 Ответить
Так
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10.10.2022 18:03 Ответить
Конечно обеспечены - УСЕ тебе рассказать - пароли, явки, дислокацию?
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10.10.2022 17:43 Ответить
Нееть Тількі « так»
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10.10.2022 17:58 Ответить
в місцевих ТРО "зелені" одразу ж почали вилучати зброю, щойно ху"ла пігнали з під Киэва..
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10.10.2022 17:54 Ответить
Нема слів
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10.10.2022 17:59 Ответить
HIMARSами усильте их и можно "жарить картошку"
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10.10.2022 17:23 Ответить
nu xotia b zuzanami ta francuzskimi, kak tam ix...
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10.10.2022 22:50 Ответить
Если бульбаши полезут то сразу толпой и напролом до ближайшей стратегической трассы или города. Поетому отдельные подразделения их не остановят. Нужно загромождать все дороги вплоть до лесных поваленными деревьями, рвами, минами, бетонными блоками и проволокой чтобы в первый день затормозить их атаку до подхода наших резервов. И побольше расчетов с ПЗРК. Бульбаши опять захотят повторить десантную операцию с высадкой нам в тылы и перерезать дороги по которым нам Запад подвозит вооружение.
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10.10.2022 17:25 Ответить
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10.10.2022 17:28 Ответить
Если бульбаши все же полезут то снесите все на Бульбашии Химарсами и Точками. Особенно бюджетообразующие заводы с которых Лукашонка платит своим прихвостням. Чтобы Бульбофюрер бегал с бульбой в жопе и волосы рвал на жопе.
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10.10.2022 17:29 Ответить
На херсонщині теж за декілька днів до війни проводили навчання МВС https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/12/7323753/
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10.10.2022 17:31 Ответить
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

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10.10.2022 17:31 Ответить
фейк.
танкова бригада біля кордону з бульбашами, коли її не вистачало на Донбасі?
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10.10.2022 17:44 Ответить
хто сказав що не вистачало на Донбасі? В ті часи наступальних дій вже не проводилось, наші зробили укрепрайони для оборони. А ось в тих місцях де немає ешелонованої оборони та будувати укріпрайони невигідно (треба набудувати сотні км + напад противника малоймовірний) дешевше тримати "про всяк випадок" танкову бригаду як мобільний оперативний резерв для перехоплення противника..
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10.10.2022 17:57 Ответить
Залужному - розказував як будувать ЗСУ?
Чи тільки на дівані жопой і пальцями по клаві?
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10.10.2022 18:00 Ответить
Зесрань, з нуля попердуєш?
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10.10.2022 20:02 Ответить
Тут мусорам - Позор не кричать не будут как на рашке и бульбостане - тут их просто перебьют как тараканов и отправят на родину в целофане
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10.10.2022 17:32 Ответить
А чому тільки МВС? А МО це не стосується?
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10.10.2022 18:02 Ответить
Belorussia get out.
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10.10.2022 18:08 Ответить
mazliet žēl idiotu, viņiem dzīve ir garlaicīgi
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10.10.2022 22:53 Ответить
 
 