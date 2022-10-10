На границе Украины с РБ проводятся активные действия по усилению подразделений, - МВД

В МВД Украины заявили, что на границе с Беларусью проводятся активные действия по усилению подразделений системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок государственной границы с Республикой Беларусь. В ходе визита была проверена готовность подразделений системы МВД к предоставлению отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.

"Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача оперативного выяснения в местах дислокации потребностей соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и является основной целью наших рабочих поездок — изучение ситуации на месте и выяснение потребностей", — отметил Игорь Бондаренко.

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В настоящее время Госпогранслужбой проводятся активные действия по строительству фортификационных сооружений, структурные подразделения усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны.

"Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными Силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГНСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники максимально прилагают усилия для того, чтобы наша страна была защищена начиная с границы", - рассказал заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Сердюк.