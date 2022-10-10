На кордоні України з РБ проводяться активні дії з підсилення підрозділів, - МВС

У МВС України заявили, що на кордоні з Білоруссю проводяться активні дії з підсилення підрозділів системи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко проінспектував ділянку державного кордону з Республікою Білорусь. Під час візиту була перевірена готовність підрозділів системи МВС до надання відсічі потенційно можливій агресії з території РБ.

"Міністром внутрішніх справ визначається та постійно здійснюється завдання щодо оперативного з’ясування в місцях дислокації потреб відповідних підрозділів системи МВС та негайного їх вирішення. Це і є основною метою наших робочих поїздок — вивчення ситуації на місці та з’ясування потреб", — зазначив Ігор Бондаренко.

Наразі Держприкордонслужбою проводяться активні дії із побудови фортифікаційних споруд, структурні підрозділи посилюються вогневою компонентою, що значно зміцнює наші лінії оборони.

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"Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі Збройними Силами, Національною поліцією, Національною гвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена починаючи з кордону", — розповів Заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.