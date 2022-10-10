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Новини Війна
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На кордоні України з РБ проводяться активні дії з підсилення підрозділів, - МВС

мвс,кордон

У МВС України заявили, що на кордоні з Білоруссю проводяться активні дії з підсилення підрозділів системи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко проінспектував ділянку державного кордону з Республікою Білорусь. Під час візиту була перевірена готовність підрозділів системи МВС до надання відсічі потенційно можливій агресії з території РБ.

"Міністром внутрішніх справ визначається та постійно здійснюється завдання щодо оперативного з’ясування в місцях дислокації потреб відповідних підрозділів системи МВС та негайного їх вирішення. Це і є основною метою наших робочих поїздок — вивчення ситуації на місці та з’ясування потреб", — зазначив Ігор Бондаренко.

Наразі Держприкордонслужбою проводяться активні дії із побудови фортифікаційних споруд, структурні підрозділи посилюються вогневою компонентою, що значно зміцнює наші лінії оборони.

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"Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі Збройними Силами, Національною поліцією, Національною гвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена починаючи з кордону", — розповів Заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5920) кордон (4748) МВС (3499)


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Топ коментарі
+16
минируйте.. чтобы в фарш!!! все козлиные тропы, мостики и полянки
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10.10.2022 17:21
+11
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10.10.2022 17:28
+10
А местные Теробороны всем необходимым обеспечены?
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10.10.2022 17:21
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минируйте.. чтобы в фарш!!! все козлиные тропы, мостики и полянки
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10.10.2022 17:21 Відповісти
А местные Теробороны всем необходимым обеспечены?
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10.10.2022 17:21 Відповісти
О чем вы говорите? Судя по роликам даже на основном фронте боевые части очень рады трофеям. Т.е. нехватка техники везде.
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10.10.2022 17:27 Відповісти
Надо на ТЕРОБОРОНУ генерала Кривоноса поставить
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10.10.2022 17:29 Відповісти
Надо наших "мильйонеров" заставить покупать бронированную и транспортную технику, а не патриотические ролики записывать.
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10.10.2022 17:33 Відповісти
Так
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10.10.2022 18:03 Відповісти
Конечно обеспечены - УСЕ тебе рассказать - пароли, явки, дислокацию?
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10.10.2022 17:43 Відповісти
Нееть Тількі « так»
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10.10.2022 17:58 Відповісти
в місцевих ТРО "зелені" одразу ж почали вилучати зброю, щойно ху"ла пігнали з під Киэва..
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Нема слів
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10.10.2022 17:59 Відповісти
HIMARSами усильте их и можно "жарить картошку"
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10.10.2022 17:23 Відповісти
nu xotia b zuzanami ta francuzskimi, kak tam ix...
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10.10.2022 22:50 Відповісти
Если бульбаши полезут то сразу толпой и напролом до ближайшей стратегической трассы или города. Поетому отдельные подразделения их не остановят. Нужно загромождать все дороги вплоть до лесных поваленными деревьями, рвами, минами, бетонными блоками и проволокой чтобы в первый день затормозить их атаку до подхода наших резервов. И побольше расчетов с ПЗРК. Бульбаши опять захотят повторить десантную операцию с высадкой нам в тылы и перерезать дороги по которым нам Запад подвозит вооружение.
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10.10.2022 17:25 Відповісти
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10.10.2022 17:28 Відповісти
Если бульбаши все же полезут то снесите все на Бульбашии Химарсами и Точками. Особенно бюджетообразующие заводы с которых Лукашонка платит своим прихвостням. Чтобы Бульбофюрер бегал с бульбой в жопе и волосы рвал на жопе.
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10.10.2022 17:29 Відповісти
На херсонщині теж за декілька днів до війни проводили навчання МВС https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/12/7323753/
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10.10.2022 17:31 Відповісти
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

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10.10.2022 17:31 Відповісти
фейк.
танкова бригада біля кордону з бульбашами, коли її не вистачало на Донбасі?
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10.10.2022 17:44 Відповісти
хто сказав що не вистачало на Донбасі? В ті часи наступальних дій вже не проводилось, наші зробили укрепрайони для оборони. А ось в тих місцях де немає ешелонованої оборони та будувати укріпрайони невигідно (треба набудувати сотні км + напад противника малоймовірний) дешевше тримати "про всяк випадок" танкову бригаду як мобільний оперативний резерв для перехоплення противника..
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10.10.2022 17:57 Відповісти
Залужному - розказував як будувать ЗСУ?
Чи тільки на дівані жопой і пальцями по клаві?
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10.10.2022 18:00 Відповісти
Зесрань, з нуля попердуєш?
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10.10.2022 20:02 Відповісти
Тут мусорам - Позор не кричать не будут как на рашке и бульбостане - тут их просто перебьют как тараканов и отправят на родину в целофане
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10.10.2022 17:32 Відповісти
А чому тільки МВС? А МО це не стосується?
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10.10.2022 18:02 Відповісти
Belorussia get out.
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10.10.2022 18:08 Відповісти
mazliet žēl idiotu, viņiem dzīve ir garlaicīgi
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10.10.2022 22:53 Відповісти
 
 