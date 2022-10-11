Путін, відчуваючи наближення свого фіналу, намагається терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" забезпечити притягнення Путіна до відповідальності за терор проти населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.

"Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить тільки в терор, ми потребуємо оборонної підтримки. Саме на полі бою виборюється мир. Але також і в площині дипломатії – у нашій роботі над гарантіями безпеки для України й доповненням нинішньої архітектури безпеки у Європі", - зазначив президент.

"Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Відступити. Програти. Це може бути бажанням лише неадекватної людини – більш як сотня тільки ракетних ударів менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії... Вдумайтесь: радіаційний шантаж!

Терорист має програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо!" - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на засіданні G7: Енергетичний сектор РФ треба заблокувати санкціями