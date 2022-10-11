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Новини Війна
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Путін, відчуваючи наближення свого фіналу, намагається терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" забезпечити притягнення Путіна до відповідальності за терор проти населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.

"Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить тільки в терор, ми потребуємо оборонної підтримки. Саме на полі бою виборюється мир. Але також і в площині дипломатії – у нашій роботі над гарантіями безпеки для України й доповненням нинішньої архітектури безпеки у Європі", - зазначив президент.

"Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Відступити. Програти. Це може бути бажанням лише неадекватної людини – більш як сотня тільки ракетних ударів менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії... Вдумайтесь: радіаційний шантаж!

Терорист має програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо!" - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на засіданні G7: Енергетичний сектор РФ треба заблокувати санкціями

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський (23667) путін (23750)


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Топ коментарі
+12
Ватные телеграм-каналы пишут «мы прекрасно помним, как закончилась Вторая Мировая война - фашистские государства были уничтожены. Это произойдёт и сейчас».
Совершенно верно, но есть нюанс.
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11.10.2022 17:35
+9
Сообщают, что в районе Токмака сегодня накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, произошло это во время перезарядки
https://t.me/AFUStratCom/7909
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11.10.2022 17:33
+5
Та дай, Боже, щоб правдою було.
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11.10.2022 17:38
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нагадало стару фразу з анєкдоту "а тєм врємєнєм гітлєр оттягівал в бункєрє свой конєц"
кабаєву йому скиньте разом з усіма виплодками та залийте бетоном метрів 50 бункер, щоб не повилазили
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11.10.2022 17:31 Відповісти
Сколько бы фуйло не оттягивало свой конец ему все равно не стать Роном Джереми.
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11.10.2022 17:41 Відповісти
та ладно, він з першого свого підриву будинків на каширці рашу натігує
інша справа шо раша - мазохісти і вбитих дітей своїх не цінує аж ніяк
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11.10.2022 17:44 Відповісти
Припускаю, що Рон Джеремі не знайомий вам особисто. Але ж у фільмах ви його точно бачили.
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11.10.2022 18:13 Відповісти
нє, я просто вмію користуватися вікіпедією
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11.10.2022 18:15 Відповісти
Сообщают, что в районе Токмака сегодня накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, произошло это во время перезарядки
https://t.me/AFUStratCom/7909
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11.10.2022 17:33 Відповісти
дуже нравітся!
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11.10.2022 17:36 Відповісти
Та дай, Боже, щоб правдою було.
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11.10.2022 17:38 Відповісти
"Российские государственные организации, "изучающие" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса по возвращению Крыма под контроль Украины".(Украинская правда)
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11.10.2022 17:34 Відповісти
Ватные телеграм-каналы пишут «мы прекрасно помним, как закончилась Вторая Мировая война - фашистские государства были уничтожены. Это произойдёт и сейчас».
Совершенно верно, но есть нюанс.
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Все правильно сказал. Но не дороговато ли обходится гражданам Украины обучение подхамоватого клована патриотизму?
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11.10.2022 17:40 Відповісти
Зеля! Проснись нарешті, яка нафіг дипломатія, Україна зараз зіткнулася з абсолютним злом. Рашка має на меті нас просто знищити, забудь за « мир в очах» і дай нарешті ЗСУ можливість робити вільно від вказівок ОПшних «стратегов» свою роботу, бо та ж білорашка вже задрала відчуваючи свою безнаказаність та і рашка надто вільно почувається в прикордонних з Україною районах
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11.10.2022 17:40 Відповісти
Згоден, справа не в путінє.
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11.10.2022 17:46 Відповісти
Добра промова. Подивимось ,які будуть конкретні кроки лідерів G7 у відповідь.
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11.10.2022 17:45 Відповісти
https://tsn.ua/politika/chi-poyide-zelenskiy-na-samit-g20-yakscho-tam-bude-putin-podolyak-rozpoviv-2130067.html https://tsn.ua/politika/chi-poyide-zelenskiy-na-samit-g20-yakscho-tam-bude-putin-podolyak-rozpoviv-2130067.html

П#здить, як завжди.
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11.10.2022 17:49 Відповісти
Зеля міг би поїхати, заодно публічнообкласти матами Ху*ла, зразу певну повагу заслужив би навіть у порохоботів)
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11.10.2022 17:57 Відповісти
знову глазьков виліз підлизувати боневтіку; так само, як глазьєв своєму *****
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11.10.2022 19:02 Відповісти
Коллега Симоньян, глава руандского геноцид-СМИ "Радио тысячи холмов",доставлен в Гаагу, там две недели назад начался суд над ним. Его искали 20 лет и нашли в замызганной квартире в пригороде Парижа,больного, никому не нужного,скрывающегося под чужим именем.
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11.10.2022 19:07 Відповісти
 
 