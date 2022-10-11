Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль", тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.

"Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів", - додав генсек Альянсу.

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