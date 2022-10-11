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Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО, - Столтенберг

путін

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль", тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.

"Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів", - додав генсек Альянсу.

Також читайте: Масовані обстріли України свідчать про слабкість Путіна, його армія програє, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6408) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+22
Ну то робіть все щоб не переміг, а не язиками меліть
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11.10.2022 17:55
+20
Начал за здравие - закончил за упокой.

Вывод должен быть - надо Украине дать такое оружие, которым ВСУ погонит кацапов прочь обратно в границы немытой рассеи по состоянию на 1991 год.
Нам не ПВО надо, а дальнобойные ракеты с разрешением долбать по таким же объектам, какие раздолбали нам, электростанция за электростанцию, ТЭС за ТЭС и т.д., разумеется, без мест скопления гражданских - мы не фашисты. И танки с истребителями нужны, чтобы не по сотне метров продвигаться, а за месяц освободить весь юг и двинуть в Крым!

От того, что вы советское барахло отдадите нам, а себя вооружите леопардами, вы себя вообще никак не обезопасите, а вот если нащупаете в штанах свои крохотные яйчишки и наберётесь смелости передать нам то, что путлер вам объявил "красной линией" - тогда ******* проиграет в Украине и поймёт, что вы его не боитесь и вот тогда он на вас не нападёт. Вспомните всё, что предшествовало Второй мировой и перестаньте тупить наконец-то!
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11.10.2022 18:01
+18
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/9f9acc5e-c476-41d4-bcbf-3b9af8560474-1024x576.jpeg «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/ https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/81******-1ff4-4851-81a0-2ba61b28697e-1030x438.jpeg

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11.10.2022 18:10
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Ну то робіть все щоб не переміг, а не язиками меліть
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11.10.2022 17:55 Відповісти
З усіх західних лідерів цей дядя, зі своєю риторикою обісцяного лузера, викликає найбільшу огиду.
При чому у нього за спиною армія в 3 (три) мільйони штиків і ЯЗ.
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11.10.2022 18:10 Відповісти
У Столтенберга за спиною нема ні армії, ні штиків ні зброї. Його посада чисто політична та технічна: узгоджувати в мирний час. Для командування військами НАТО в Європі, напиклад, під час війни/конфлікту, є вілповдний командуючий, сьогодні це генерал армії США Кристофер Каволі (але тих частин, яких йому в підпорядкування виділять союзники по НАТО; і те не факт, що всі союзники виділять, судячи з подій 1992 року в колишній Югославії).
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11.10.2022 18:21 Відповісти
Тобто Генсек НАТО ні на що не впливає? А хто віддає накази "командуванню НАТО в Європі", чи воно само по собі?
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11.10.2022 18:28 Відповісти
є така рада НАТО. НАТО - це колективний орган, там нема начальника/фізичної особи. Є впливові гравці/члени, їх думки і дослухаються.
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11.10.2022 18:38 Відповісти
"Если Путин победит в Украине, это будет поражением"..
Ну дурень.. А сколько ему об этом раньше толдычили..
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11.10.2022 20:16 Відповісти
Дошло до жирафа наконец. Посмотим что сейчас Украина получит из вооружения НАТО.
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12.10.2022 04:25 Відповісти
Давайте зброю, ЗСУ вас захистить. І перестаньте сцать.
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11.10.2022 17:56 Відповісти
А чому пан не запитують, де наша зброя? Зеленський заступав на пост Президента країни, яка знаходилася у війні з росією, взяв булаву, пообіцяв купу приємного для наріду і що? Не закупив жодного снаряду, не зробив за три роки жодної ракети, навіть бронежилети і шоломи не зробив,а ходить по світу і всіх соромить, дайте! А деякі "катять бочку" на захід "дайте зброю жлоби". То виникає миттєво відповідь - візьміть свою, а за ту, що дають дякуйте!
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Там обоє рябоє. І НАТО яке істерично клялося що пальцем расіюшку не зачепить хай робить що хоче. І наше щастячко, що не втекло бо папа Карла ще не все вкрав...
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11.10.2022 18:15 Відповісти
зебіл , ти часом, не подляковий бот?
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11.10.2022 18:23 Відповісти
Так, нє.
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11.10.2022 18:29 Відповісти
так тоді не мели дурниць, не накидуй гівна на вентилятор в сторону наших союзників, - то будеш просто зебілом, і навіть одним з кращих зебілів, який лише повірив в Г+Г, але намагається розібратися.
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11.10.2022 18:35 Відповісти
НАТО, як організація пальцем не пошевелила для допомоги Україні. Навпаки, з усіх сил переконували ***** що він може робити що завгодно, вони не втрутяться. Такий собі союзник...
А допомагали Україні окремі члени НАТО поза альянсом.
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11.10.2022 18:44 Відповісти
НАТО - це не організація.
За пісюніста голосував? Чи просто на "подработке"?
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11.10.2022 19:01 Відповісти
НАТО - це не організація. Це об"єднання незалежних країн, які і допомогають Україні.
Мабуть ти, все ж таки, зелебобік.
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11.10.2022 19:09 Відповісти
Ти навіть не знаєш як розшифровується абревіатура НАТО і що там означає остання О
Сумно це все...
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11.10.2022 19:58 Відповісти
Украина и так победит, но если бы вы были поактивнее вместо вечных озабоченностей, было бы еще лучше
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11.10.2022 17:56 Відповісти
Так победит без новейшего оружия ? Не говорите глупости. Украине нужно как можно больше современного оружия и новейшие системы ПВО , тогда наши потери не будут такими большими.
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12.10.2022 04:29 Відповісти
Навіть більше - якщо б пуйло розхерачив НАТО, це зовсім не означало б поразки України.
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11.10.2022 17:57 Відповісти
Незнаю чому він не почав з НАТО, сцикуни російські,але й саме НАТО сциться дуже,як би то не бути стороною конфлікту. От чого боятися вже стільки часу Пуйла? Вийшли,помогли прихлопнути діда їбанутого та й по всьому,всі довольні,всі щасливі, розійшлися по домах.
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11.10.2022 18:04 Відповісти
Якщо не втрутитесь, то переможе. І вже не тільки нас.
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11.10.2022 17:58 Відповісти
дебіли
українці за свою землю готові свою кров проливати
А ВИ ГОТОВІ БОРОНИТИ СВОЮ ЗЕМЛЮ СВОЄЮ КРОВ'Ю?
не дасте достатньо зброї Україні - узнаєте.
тільки Буча буде називатися Ляйпціг. Або Будапешт.

Ви готові до цього, економні ви наші?
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11.10.2022 17:59 Відповісти
Вони готові, а ви бубочці покричіть де зброя, підготовка (хочаб з жовтня 2021р…) та інше, може вам відповість.
а на Будапешт якось зовсім похрін ))

п.с. Польща перевіряє стан бомбосховищ, не знаєте відповідь чому? Ударні групи на кордонах Польщі, здається не сформовані… Якісь дибіли по вашому, так виходить?
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11.10.2022 18:07 Відповісти
Треба щоб передали Україні ЯЗ
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11.10.2022 17:59 Відповісти
Вони танки бояться давати, бо путін скаже що вони сторона конфлікту і нападе
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Столтенберг недооцінює роль Зелі. Так що все може статися.
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11.10.2022 17:59 Відповісти
Начал за здравие - закончил за упокой.

Вывод должен быть - надо Украине дать такое оружие, которым ВСУ погонит кацапов прочь обратно в границы немытой рассеи по состоянию на 1991 год.
Нам не ПВО надо, а дальнобойные ракеты с разрешением долбать по таким же объектам, какие раздолбали нам, электростанция за электростанцию, ТЭС за ТЭС и т.д., разумеется, без мест скопления гражданских - мы не фашисты. И танки с истребителями нужны, чтобы не по сотне метров продвигаться, а за месяц освободить весь юг и двинуть в Крым!

От того, что вы советское барахло отдадите нам, а себя вооружите леопардами, вы себя вообще никак не обезопасите, а вот если нащупаете в штанах свои крохотные яйчишки и наберётесь смелости передать нам то, что путлер вам объявил "красной линией" - тогда ******* проиграет в Украине и поймёт, что вы его не боитесь и вот тогда он на вас не нападёт. Вспомните всё, что предшествовало Второй мировой и перестаньте тупить наконец-то!
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11.10.2022 18:01 Відповісти
Вот их сегодняшняя позиция, талантливо описанная Ильфом и Петровым:

«А может, так надо, - подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, - может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».
И покуда его пороли, Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду."
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11.10.2022 20:58 Відповісти
Могут дать дальнобойные Химарсы только чтобы показать росии что они у нас есть ,а палить по росии Америка ими не разрешит. По крайней мере сейчас. Только показать ***** что если вы по нашим городам опять будете палить мы сможем и до ваших дотянуться.
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12.10.2022 04:38 Відповісти
А це означає, що Україні програти не дадуть. Тормозом всьому, на мій погляд, є антимайдановське ОП, яке сьогодні творить політику Боневтіка.
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11.10.2022 18:02 Відповісти
Поки що, на жаль, іде війна до останнього українця. Маємо все зробити що б Захід втрутився агресивніше. Інакше погано буде всім.
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Іде війна до останнього кацапа, а українцям, або воля, або смерть, третього не дано! З цим ворогом ми маємо розібратися зараз і ні в якому разі не залишати своїм внукам, бо потвора залікує свої рани, перевзується, заспіває іншої пісні і обдурить їх. Їх потрібно добивати сьогодні, коли вони відкрилися і весь світ бачить жало цієї потвори і на нашому боці.
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11.10.2022 18:13 Відповісти
Столтенберг, ти про таке навіть не смій думати, далінакачуйте нас зброєю, а ЗСУ зроблять все для перемоги!
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11.10.2022 18:02 Відповісти
Не знаю навіть, хто більш кончений: Папаша, Столтенберг чи Гутеря
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11.10.2022 18:02 Відповісти
***** ніколи не переможе Україну. Не розумію навіщо столтенберг про це пиз#ить? Все таки сита та всрата "європа" не розуміє, хто такі українці🤷
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11.10.2022 18:03 Відповісти
Вони про українців судять із Зелі.
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Тому і пророкували окупацію за 3 дні)
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11.10.2022 18:19 Відповісти
Ти хотів би, щоб він сказав: "Україна переможе росію і сама, тож допомога заходу не потрібна?"
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11.10.2022 18:10 Відповісти
Ой. ..Дураааак...🤦
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11.10.2022 19:53 Відповісти
І цей тільки про обличчя печеться. Якщо ху-ло переможе то спробує знищити українців, а своє обличчя НАТО може просто витерти, або почекати поки плювки самі висохнуть. Хіба це вперше буде?
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11.10.2022 18:04 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-pid-chas-zustrichi-z-poslom-ssha-brink-zaklykav-zbilshyty-postachannya-zbroyi-ta-pidtrymku-chlenstva-********-v-yes-i-nato/ Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею збільшення постачання зброї з посиленням підтримки України та накладення на касапію нових санкцій .
«Важлива зустріч з Послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдями дитячого майданчику не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки», - https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0y4ynMFtkzur79HdQ6vfStRs2mZwSM2TCjjrzqK6ecsivXGNAaeTXnQ4XdeUZSKBkl/ пише Порошенко у Facebook. https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/9f9acc5e-c476-41d4-bcbf-3b9af8560474-1024x576.jpeg «Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО - все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!», - наголошує п'ятий Президент.
https://eurosolidarity.org/2022/10/ https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/81******-1ff4-4851-81a0-2ba61b28697e-1030x438.jpeg

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11.10.2022 18:10 Відповісти
Добрий знак!
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11.10.2022 18:12 Відповісти
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan, від 9 жовтня 2022 р.
https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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11.10.2022 18:43 Відповісти
Столтенберг, ти навіть уявити не можеш, що буде з вашою "старою Європою", якщо, не дай Боже, переможе москальська орда... Оті 90 тис. згвалтованих німкень у 1945 покажуться тобі й всім вашим "європейським лібєралам" квіточками, а Содом і Гаморра - дитячими витівками ... Україна та українці захищають зараз європейську цивілізацію від здичавілої, тупоїта підлої орди, захищає власними життями, цілодобово, щоденно, щохвилини... І Україна це робить не восьмий місяць, а вже восьмий рік!!! Просто вам, цинічним мерзотникам, було зручно робити вигляд, що в Україні "майже нічого не відбувається"... Це саме ваша "глубокая азабочєнность" всі ці роки розпалювала апетити кремлівського уй@бка та дарувала йому ілюзію, що йому "всьо дазволєно"... Тож, нарешті, зробіть тепер хочь щось вже не заради України, а заради самих себе... Чи може тут теж будете щось белькотіти про "глубокую азабочєнность" під регіт кацапо-бурято-якуцьких обдовбаних нелюдів???
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11.10.2022 18:14 Відповісти
pomilka u vas v syfre nemok v 1945...
Takix bulo ne 90 tys. a 1,5 miliona. Tem xuže, - ibo riuzzge dedivaevale, mogut povtoritj.
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12.10.2022 00:25 Відповісти
Тобто, як це? То твердження підтримує русо пропаганду : - "Ми фаюем с НАТАй"
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11.10.2022 18:15 Відповісти
А те, що зараз - то ганьба для нато.
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11.10.2022 18:27 Відповісти
Я переглянув текст виступу Столтенберга від 11 жовтня 2022р, навіть прослухав частину (виступ довгий, нема часу слухати весь), але нічого подібного за оце твердження: "Якщо путін переможе в Україні..." - не побачив і не почув.

Переконайтесь самі: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208078.htm NATO - News: Secretary General previews meetings of NATO Defence Ministers, 11-Oct.-2022

А оце було наскрізною ідеєю його виступу: NATO stands with Ukraine for as long as it takes.
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11.10.2022 18:32 Відповісти
Вы просто не там смотрели.
Цитата: "Because if Putin wins, that is not only a big defeat for Ukrainians, but it will be a defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression."
Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_208037.htm https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_208037.htm

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11.10.2022 23:24 Відповісти
@

>Вы просто не там смотрели.

Таки ваша правда. Хоча, не зовсім: я ДИВИВСЯ саме туди, але треба було ЧИТАТИ.

Дякую!
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12.10.2022 04:20 Відповісти
Все навіть гірше ,господа толерасти ,якщо Україна програє, то буде началом війни дійсно з НАТО, і ось тоді ядерна війна неминуча.Чи ви допомогаєте покінчити з маньком,або він йде до вас.
Бо Україною він тільки промацює вашу рішучість.
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11.10.2022 18:35 Відповісти
Поотрібно судити людей по їх діях, а не словах.

Окрім того слід пам'ятати, що медіа можуть направлено чи випадково маніпулювати суспільною думкою. Один специфічно зформульований заголовок - і понеслось!
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11.10.2022 18:36 Відповісти
Можливо.Але істина у тому що так і є. Програш України,це буде не тільки програш НАТО,але і вони будуть наступними,це вже буде Європа битися відкрито з росією, і поки Україна платить за спокійний сон Європи такой високою ціною як власне життя,треба допомогати максимально сильно , жодна техніка, зброя, гроші не можуть бути дорожчими за життя людини,бо у домовині немає кішені, це повинні розуміти ті з країн НАТО, хто ще вагається.
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11.10.2022 18:49 Відповісти
Путін хотів прикрити свою агресію міфічною боротьбою з НАТО, а отримав справжню, молодець
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11.10.2022 18:37 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
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11.10.2022 19:01 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНА ! СЛАВА ЗСУ !
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11.10.2022 19:03 Відповісти
А , в переводе , сидеть наблюдая в кустах , подкидывая по штучно патроны.
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11.10.2022 19:06 Відповісти
Такое заявление из уст такого чиновника «если Путин победит» настораживает. Значит он допускают такую вероятность и сказано после массированного обстрела Украины.
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11.10.2022 19:12 Відповісти
Слово если, вообще не должно звучать, ка бы не было тяжело.
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11.10.2022 19:15 Відповісти
И мы это знаем. И будем использовать как шантаж вас, так как иного языка вы не понимайте. Либо поставляйте нам танки, ПВО, самолеты и дальнобойные ракеты, либо мы полностью дадим победу Путину и расположим его тактическое ядерное оружие и на Змеином, и за Одессой, и во Львове. Удачи после этого выиграть на выборах и вообще сохранить НАТО.

Наглядно и однозначно прослеживается искусственное затягивание войны, чтобы убили как можно больше наших близких. Нет никаких причин не поставлять нам нормальное вооружение в нормальных количествах, это не стоит вас ни копейки, так как за счет военных контрактов и рынка СПГ ряд стран очень сильно обогатился.

Просто собрались сделать Афганистан как можно дольше и сохранить Путину лицо, чтобы тот представлялся врагом Америки и Европа боялась нового конфликта, ну и бежала под крылышко и продавала все что есть в обмен на оружие. А окончательно нейтрализовать угрозу человечеству, просто убив Путина и все, только лишь его убить надо и война закончена, никому в Москве эта война кроме него не нужна, всем власть нужна, а не война - вы не хотите.

Атакмс должны были быть поставлены на вооружение еще 3 месяца назад. Они были полностью подготовлены, но лично Салливан и Байден отменили их поставку. А теперь еле-еле может быть их дадут, а может и нет. В ответ на 2 чудовищных эскалации от РФ: референдумы и террористические акты против критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнь граждан нашей страны. Хорошо хотя бы, что у нас много тонн ядерных отходов, всегда есть чем отомстить государствам-спонсором терроризма, то есть вам.
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11.10.2022 19:28 Відповісти
Істину говорите. Нажаль і багатьох Українців досіх пір рожеві очкі по цьому приводу. США перші можуть зупинити цю війну буквально за пару днів. Вони самі про це говорять, що якщо потрібно роз*бем черноморьскій флот чи воєнну інфраструктуру. А так то їм сугубо насрати на все що робить пуйло з Україною.
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11.10.2022 19:39 Відповісти
Ну тоді думай вася а не озабоченость свою висловляй
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11.10.2022 19:31 Відповісти
не тільки НАТО. А й США та ЄС і всієї демократичної спільноти
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11.10.2022 19:32 Відповісти
НАТО не є стороною конфлікту в Україні. ..

У війні проти російських військ, що вторглися до неї

Якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас - вразливішими до подальшої російської агресії
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11.10.2022 19:55 Відповісти
Что за панические настроения, Йенс?





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11.10.2022 20:16 Відповісти
В который раз Столт говорит: "ЕСЛИ Россия ПОБЕДИТ..." Зачем, а?
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11.10.2022 20:36 Відповісти
Імпотенти натівські...
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11.10.2022 23:45 Відповісти
сколько можно просить - закройте небо , с первого дня агрессии.. не можете , дайте самолёты - любой старый ф15 лучше рашистких.. дайте пво .. хватит тупить и бояться резинового карлика
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12.10.2022 05:56 Відповісти
в НАТО всі дивляться що робить США.

а США не дуже спішить, все якісь байки про китай розповідає.
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12.10.2022 07:05 Відповісти
Прямо каже що ми просто виграємо час для озброєння й підготовки країн нато, нормальна підтримка.
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12.10.2022 08:15 Відповісти
допомога нато Україні у цій війні поки що дорівнює АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ!!!
до чого цей тип взагалі щось смердить своїм ротом? я хз....
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12.10.2022 08:37 Відповісти
 
 